Es gibt nochmal Freistoß für die West-Afrikanerinnen. Ebi tritt an und bringt das Leder halbhoch in den Sechzehner. Das ist eine leichte Beute für die französische Hintermannschaft.

Frankreich will die Entscheidung herbeiführen. Die starke Asseyi findet mit einer butterweichen Flanke von der rechten Seite die eingewechselte Le Sommer in der Mitte. Die Offensivkraft scheitert zunächst an der Torhüterin und trifft im Nachschuss eine Mitspielerin. Es gibt Abstoß.

Kuriose Szene! Renard läuft an und schießt den Ball an den linken Pfosten. Dann überprüft die Schiedsrichterin den Elfer und zeigt erneut auf den Punkt, weil die Torhüterin sich zu früh nach vorne bewegt hat. Eine kleinliche Entscheidung von der Unparteiischen, die natürlich den Regeln nach korrekt ist.

67

Glück für Nigeria! Asseyi wird auf der rechten Seite klasse angespielt. Sie nimmt den Ball im Lauf wunderbar mit und bringt das Ding scharf, flach vor das Tor. Diani rauscht in der Mitte an und will den Ball in die lange Ecke weiterleiten. Das Spielgerät fliegt aber knapp links am Gehäuse vorbei!