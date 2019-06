14 Vielversprechende Flanke von Bøe Risa, aus dem rechten Halbfeld findet sie den Kopf von Hegland-Minde. Die Empfängerin schraubt sich hoch und nickt das Leder in die Arme von Williams, anschließend wird sie ohnehin wegen eines Schubsers zurückgepfiffen.

11 Kerr löst sich von Mjelde, am ersten Pfosten läuft die Stürmerin dann in einen Ball von Raso. Aus spitzem Winkel kann sie den Ball nicht unterbringen, ihr Abschluss landet am Außennetz.

9 Nach einem Rückpass von Mjelde schlägt Hjelmseth eine Bogenlampe. Die Torfrau hat Glück, dass Thorisdottir in der Luft so stark ist. Kurz vor dem eigenen Sechzehner köpft die Verteidigerin raus.

6 Gute Chance für Australien! Foord spielt einen bärenstarken Ball auf den rechten Flügel, Raso erläuft sich die Kugel und zieht nach innen. Aus sechs Metern schließt sie dann zu zentral ab, Hjelmseth kann den Schuss festhalten.

3 Distanzschussversuch von Bøe Risa, die Kugel hoppelt am linken Pfosten vorbei. Da hätte Williams keine Probleme mit gehabt.

1 Es ist keine halbe Minute gespielt, da bedient Foord die tieflaufende Kerr in der linken Strafraumhälfte. Die Angreiferin verpasst Mjelde einen Beinschuss, dann schießt Kerr aus elf Metern an das linke Außennetz.

1 Auftakt in Nizza! Australien hat in gelben Trikots angestoßen, Norwegen tritt in Rot an.

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin der Partie ist Riem Hussein aus Deutschland. Die 38-Jährige zählt an den Seitenlinien auf die Unterstützung von Kylie Cockburn (Schottland) und Mihaela Tepusa (Rumänien), vierte Offizielle ist Jana Adamkova (Tschechien). Sollte der Videobeweis benötigt werden, ist das deutsche Trio um Felix Zwayer, Katrin Rafalski und Sascha Stegemann verantwortlich.

Heutiger Austragungsort ist das Stade de Nice (Nizza). Normalerweise bestreitet hier der OGC Nizza seine Heimspiele, gelegentlich finden auch Rugbyspiele in der Arena statt. Das Stadion fasst 35.624 Zuschauer.

Trainerpendant Ante Miličić gesteht ein, dass im Abwehrverbund noch Luft nach oben ist. Angesprochen auf Sjögrens Äußerungen sagt der australische Nationalcoach, dass es „eine faire Zusammenfassung“ ist. Seine Lösung für das Problem: Das Heft in die Hand nehmen! „Wenn wir den Ball länger halten und cleverer Angreifen, ist das die beste Verteidigung.“

Martin Sjögren beobachtete mit Australien einen Gegner, der durchaus seine Schwächen hat. „Sie haben eine gute Mannschaft, in der Abwehr scheinen sie aber nicht so stark zu sein. Ich denke, wir haben den richtigen Plan für das Spiel“, sagt Norwegens Coach. Gleichzeitig liefert er einen kurzen Einblick in die jüngsten Trainingseinheiten seiner Truppe. „Wir haben stetig an unserem Offensivspiel gearbeitet.“ Die Schwächen der Gegnerinnen sollen also bestmöglich ausgenutzt werden.

Norwegen zog als Gruppenzweiter der Gruppe A in die K.O.-Runde ein, die Skandinavierinnen mussten Frankreich den Vortritt lassen. Die weiteren Gruppenteilnehmerinnen hießen Nigeria und Südkorea. Australien belegte in der engen Gruppe C den zweiten Rang, nur das Torverhältnis entschied über die Endplatzierungen. Italien setzte sich am Ende durch, Brasilien landete auf der Drei. Für Jamaika ging es punktlos nach Hause.

Das erste Achtelfinalspiel ist mittlerweile durch, die deutsche Nationalmannschaft setzte sich mit 3:0 gegen Norwegens Gruppengegner Nigeria durch. Wer folgt der DFB-Elf in die nächste Runde?