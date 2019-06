120 Fazit

Drama am Samstagabend: Norwegen und Australien duellieren sich in Nizza über 120 Minuten, am Ende setzen sich die Skandinavierinnen vom Elfmeterpunkt durch. In der regulären Spielzeit gibt die Sjögren-Elf eine 1:0-Führung aus der Hand, während des Nachsitzens wird man dann immer stärker. Das Glück im Abschluss fehlt allerdings, auch eine Überzahlsituation hilft vorerst nicht weiter. Vom Elfmeterpunkt zeigt Norwegen dann eine ungemeine Qualität, Australiens Keeperin Lydia Williams kann keinen der geschossenen Elfmeter entschärfen. So wird Ingrid Engen zur umjubelten Heldin, die Mittelfeldfrau schießt ihre Mannschaft vom Punkt ins Viertelfinale.

120 Elfmeter verwandelt Norwegen -> Ingrid Engen Williams bleibt wie angewurzelt stehen, Engen schießt flach in das rechte Eck.

120 Elfmeter verwandelt Australien -> Stephanie Catley Erstmals jubelt Australien: Catley bringt das Leder stark im rechten Torwinkel unter.

120 Elfmeter verwandelt Norwegen -> Maren Mjelde Bärenstarker Elfmeter! Mjelde nimmt viel Anlauf und drischt die Kugel flach in die linke Ecke. Williams hat die Richtung, kann aber nichts ausrichten.

120 Elfmeter verschossen Australien -> Emily Gielnik Pariert! Hjelmseth springt in die linke Ecke, streckt die Arme aus und wehrt den halbhohen Schuss von Gielnik ab.

120 Elfmeter verwandelt Norwegen -> Guro Reiten Reiten kopiert den Elfmeter von Hansen, Williams hat keine Chance.

120 Elfmeter verschossen Australien -> Sam Kerr Die Topstürmerin verschießt! Kerr knallt den Ball weit über den rechten Torwinkel.

120 Elfmeter verwandelt Norwegen -> Caroline Graham Hansen Hansen schiebt souverän unten rechts ein, Williams springt in die andere Ecke.

120 Maren Mjelde durfte es sich aussuchen: Norwegen schießt zuerst, Australien zieht nach.

120 Elfmeterschießen

120 Es geht ins Elfmeterschießen!

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

120 Einwechslung bei Australien -> Amy Harrison

120 Auswechslung bei Australien -> Ellie Carpenter

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120 Auf der anderen Seite schießt Yallop aus 20 Metern ebenfalls zu mittig, Hjelmseth geht runter und begräbt den Ball.

120 Hansen könnte noch auf den rechten Flügel ablegen, schießt aus 22 Metern aber lieber selbst. Der Ball landet in den Armen von Williams.

119 Auf das Tordach! Utland nimmt eine halbhohe Hereingabe aus drei Metern direkt ab, Polkinghorne steht im Weg und lenkt das Spielgerät über die Latte.

118 Eine flache Hereingabe von Reiten rutscht durch, Utland fehlt am zweiten Pfosten nur ein Schritt. Da wird sie sich ärgern.

117 Besonderer Einsatz für Karly Roestbakken: Der Vater der 18-Jährigen ist Norweger.

116 Einwechslung bei Australien -> Karly Roestbakken

116 Auswechslung bei Australien -> Emily van Egmond

116 Beide Mannschaften haben eine Behandlungspause genutzt, um sich zu besprechen. Der Schlussspurt steht an!

114 Hansen jetzt als Assistgeberin, sie serviert für Reiten in halblinker Position. Mit ihren letzten Kräften schießt die Norwegerin, Carpenter wehrt mit einer Grätsche zum Eckball ab.

110 Gute Körpertäuschung von Hansen, dann schießt sie aus 21 Metern. Williams lenkt den Ball mit den Fingerspitzen am linken Pfosten vorbei, fälschlicherweise gibt es anschließend Abstoß.

110 Norwegen versucht vergeblich, einen Weg in den gegnerischen Strafraum zu finden. Sowohl Hansen, als auch Reiten bleiben mit ihren Pässen in der Kette hängen.

107 Frida Maanum kommt in der rechten Hälfte des Sechzehners an den Ball, schießt aber überhastet neben das Gehäuse.

106 Schlussakt in Nizza! Kommt es zum Elfmeterschießen? In 15 Minuten sind wir schlauer.

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Lattenkracher! Bøe Risa sieht, dass Williams zu weit vor ihrem Kasten steht. Deshalb schießt sie aus über 30 Metern, vom Querbalken prallt der Ball ins Toraus.

105 Gelbe Karte für Vilde Bøe Risa (Norwegen)

Taktisches Foul von Bøe Risa an Yallop.

105 Mjelde schießt den fälligen Freistoß aus 23 Metern auf das Torwarteck, Williams ist auf der Hut.

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

105 Auch diese Entscheidung wird überprüft, Kennedy bleibt zunächst auf dem Platz. Nach zwei Minuten muss sie den Rasen dann verlassen.

104 Rote Karte für Alanna Kennedy (Australien)

Australien in Unterzahl! Utland wird in die Spitze geschickt, Kennedy zieht die Notbremse und reißt die Norwegerin runter. Harte, aber vertretbare Entscheidung.

103 Keine Gefahr aus der zweiten Reihe: Alanna Kennedy schießt die Murmel aus 30 Metern auf die Tribüne.

102 Einwechslung bei Norwegen -> Synne Skinnes Hansen

102 Auswechslung bei Norwegen -> Ingrid Wold

99 Und wieder wird es im Gegenzug gefährlich, Williams zeigt gegen Hansen eine Glanzparade. Aus halbrechter Position hat die Angreiferin den linken Torwinkel anvisiert.

99 Wieder rettet Thorisdottir gegen Kerr, als letzte Frau grätscht sie der Stürmerin den Ball vom Fuß.

96 Gelbe Karte für Lisa-Marie Utland (Norwegen)

Utland trifft bei einem Eckball die Torfrau Williams mit dem Ellbogen.

95 Starker Fernschuss von Vilde Bøe Risa, Lydia Williams reißt den Arm hoch und lenkt die Kugel über das Gehäuse.

94 Einwechslung bei Australien -> Clare Polkinghorne

94 Auswechslung bei Australien -> Elise Kellond-Knight

93 Auf der anderen Seite könnte Hansen einen Querpass direkt auf den Kasten bringen, sie nimmt das Leder aber noch an. Deshalb formiert sich die Abwehr, Catley lenkt den Schuss am Gehäuse vorbei.

93 Wieder Kerr, diesmal wird sie von der linken Seite bedient. Gielniks Pass kann sie nicht im Kasten unterbringen, weil Hegland-Minde in der Schussbahn steht.

92 Strittige Situation! Ein langer Ball fliegt über die norwegische Abwehrkette, Kerr ist durch. Thorisdottir klebt ihr allerdings an den Fersen, im Moment des Abschlusses greift die Verteidigerin erfolgreich ein. Kerr will einen Strafstoß, die Pfeife bleibt aber zurecht stumm.

91 Das Nachsitzen beginnt, Australien stößt an.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Fazit nach 90 Minuten

Auch wenn der Ausgleich durchaus glücklich fällt: Australien hat sich den Treffer verdient. Nach dem Seitenwechsel tritt man engagierter auf als Norwegen, das 1:1 ist die logische Folge. In der Nachspielzeit wird Australien dann beinahe noch um den Lohn gebracht, das Aluminium rettet die Mannschaft von Ante Miličić aber in die Verlängerung.

90 Ende 2. Halbzeit

90 Wahnsinnsschuss! Caroline Graham Hansen zirkelt das Leder aus 20 Metern sehenswert an den rechten Innenpfosten, das Spielgerät kullert vor der Linie her und kann geklärt werden.

90 Emily van Egmond schlägt nochmal eine gefährliche Flanke auf den zweiten Pfosten, Sam Kerr kommt nicht ran. Sie beschwert sich, weil Ingrid Wold leicht schubst. Für einen Strafstoß reicht das aber nicht.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Hartes Einsteigen im eigenen Strafraum, Thorisdottir scheint aber den Ball getroffen zu haben. Es wird nun von den Videoassistenten kontrolliert, ob das Einsteigen gegen Yallop wirklich fair war. Knifflige Entscheidung!

88 Hjelmseth faustet einen Eckstoß an das linke Strafraumeck, Logarzo nimmt die Kugel volley ab - weit über die Querlatte!

86 Bei einem norwegischen Eckball schraubt sich Thorisdottir hoch, die Verteidigerin kommt mit ihrem Kopfball aber nicht durch.

83 Tooor für Australien, 1:1 durch Elise Kellond-Knight

Was für ein Ausgleich! Elise Kellond-Knight läuft rechts zum Eckball an und schlägt ihn halbhoch auf den ersten Pfosten. Niemand kommt ran, dann tickt das Leder auf und landet tatsächlich im langen Eck.

80 Foold springt in eine Flanke aus dem linken Halbfeld, kann die Kugel aber nur verlängern. Gielnik schafft es nicht, das Spielgerät vor der Torauslinie zu erreichen.

77 Womöglich ist es nur eine Vorsichtsmaßnahme, Isabell Herlovsen kann den Platz eigenständig verlassen. In den letzten Minuten wird Lisa-Marie Utland vorne wirbeln.

77 Einwechslung bei Norwegen -> Lisa-Marie Utland

77 Auswechslung bei Norwegen -> Isabell Herlovsen

77 Das Spiel ist derzeit unterbrochen, Isabell Herlovsen muss behandelt werden.

75 Reiten beweist im Zentrum Übersicht, sie sieht in halblinker Position die startende Herlovsen. In der linken Strafraumhälfte kann die Torschützin aber nicht viel mit dem Ball anfangen.

74 Einwechslung bei Australien -> Emily Gielnik

74 Auswechslung bei Australien -> Hayley Raso

72 Einwechslung bei Norwegen -> Frida Maanum

72 Auswechslung bei Norwegen -> Karina Sævik

71 Kerr könnte aus 18 Metern schießen, legt stattdessen aber für Raso auf. Am Elfmeterpunkt wird der Schuss der Australierin von Thorisdottir geblockt.

69 Als ein "Shoooot" durch das Stadion schallt, wird Kennedy noch vom Ball getrennt. Sie erhält das Leder aber schleunigst wieder zurück, aus 27 Metern zielt sie dann zu hoch. Immerhin: Der Aufforderung ist die Verteidigerin nachgekommen.

68 Kerr findet Raso in der rechten Strafraumhälfte, die Passempfängerin gibt sofort in die Mitte ab. Gegen Mjelde ist kein Durchkommen möglich.

64 Die ewige Hansen! Sævik serviert vor dem rechten Strafraumeck für die Stürmerin, Hansen schießt erneut in die Arme von Williams.

62 Abschlusschance für Tameka Yallop, aus 15 Meter setzt sie den Ball über den linken Torwinkel.

60 Tor für Australien - zählt aber nicht! Nach einem Katastrophen-Fehlpass von Engen leitet Raso in die Spitze weiter. Kerr taucht vor Hjelmseth auf und schließt stark ab, dann geht zurecht die Fahne hoch.

58 Foord wird im Zentrum bedient, dreht sich um die eigene Achse und schießt aus 21 Metern. Mjelde lenkt den Abschluss mit der Schulter über den norwegischen Kasten.

56 Ballgewinn im Mittelfeld, Reiten schaltet sofort um. Sie schickt Hansen auf die Reise, trotz spitzen Winkels schießt die Stürmerin aus zehn Metern. Williams macht das kurze Eck zu und pariert.

54 Elise Kellond-Knight zirkelt den fälligen Freistoß in die Mauer.

53 Gelbe Karte für Kristine Hegland-Minde (Norwegen)

Hegland-Minde reißt Raso knappe 18 Meter vor dem Kasten an der Schulter runter.

52 Dicke Chance für Australien! Kerr verlängert einen Einwurf in den Lauf von Logarzo, die flankt sofort auf den zweiten Pfosten. Foord wirft sich artistisch in den Ball, kann ihn aus spitzem Winkel aber nicht über die Linie drücken.

50 Schöner Doppelpass zwischen Kerr und Raso, Letztere zieht aus 15 Metern ab. Das Leder rutscht ihr über den Schlappen, dementsprechend weit geht der Schuss vorbei.

47 Reiten spielt einen flachen Pass in die Spitze, Catley könnte klären. Die Verteidigerin will den Ball ihrer Torfrau Williams überlassen, die ihn letztlich auch rausknallt. Hansen wäre aber beinahe dazwischengespritzt.

46 ...und weiter! Beide Mannschaften kommen unverändert aus den Kabinen, Norwegen hat angestoßen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Das wird noch spannend: Zwischen Norwegen und Australien steht es zur Pause 1:0. Die Norwegerinnen, die in der Offensive zumeist in Person von Caroline Graham Hansen auftreten, schnappen sich nach 31 Minuten die Führung. Im Anschluss kann man sich dann auf die Defensive konzentrieren, für Australien wird es in der Folge immer schwerer. Die Matildas können kaum noch Torchancen kreieren, umso willkommener ist da ein geschenkter Elfmeter durch ein Handspiel von Maria Thorisdottir (42.). Doch die Videoassistenten haben ihre Bedenken, nach Ansicht der TV-Bilder nimmt die deutsche Schiedsrichterin den Strafstoß dann zurück. Im zweiten Durchgang müssen die Australierinnen wohl darauf hoffen, dass Topstürmerin Sam Kerr besser in die Partie findet. Ansonsten wird es schwierig, das norwegische Bollwerk zu knacken.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der Winkel ist zu spitz: Ellie Carpenter schießt von der rechten Seite hinter den Kasten.

45 Nach Ablage von Kerr hat Logarzo eine Schusschance, den hoppelnden Ball drischt die Mittelfeldfrau auf die Ränge.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Videobeweis: Dr. Riem Hussein nimmt ihre Entscheidung zurück, kein Handelfmeter!

44 Die deutsche Schiedsrichterin schaut sich die Bilder auf dem Bildschirm an.

42 Elfmeter für Australien! Maria Thorisdottir wehrt einen hoppelnden Ball mit dem Oberarm ab, sofort zeigt die Schiedsrichterin auf den Punkt.

41 Wieder Ecke, wieder Williams mit der Faust, wieder Wold per Volleyschuss: Diesmal bleibt die Rechtsverteidigerin an Kellond-Knight hängen.

40 Williams faustet den hohen Eckstoß nicht weit genug raus, Wold kann aus 14 Metern volley abziehen. Das Leder wird abgefälscht, nächste Ecke.

39 Schöner Distanzschuss von Ingrid Wold, das Leder fliegt nur haarscharf neben den rechten Torwinkel. Lydia Williams greift sicherheitshalber ein, es geht mit Eckstoß weiter.

38 Reiten tritt einen Eckball von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, Mjelde bleibt mit ihrem 8-Meter-Kopfball in der Verteidigung hängen.

35 Australien kombiniert lange rund um den Strafraum, findet aber keine Lücken. Emily van Egmond flankt schließlich aus dem Halbfeld, Sam Kerr kommt nicht richtig dran.

31 Tooor für Norwegen, 1:0 durch Isabell Herlovsen

Norwegen führt! Sævik nimmt einen Pass auf der rechten Seite per Außenrist an, dreht sich und spielt das Leder flach in die Spitze. Catley wird auf dem falschen Fuß erwischt, Herlovsen ist durch und schiebt gekonnt ins rechte Eck ein.

30 Raso geht nach einem Dribbling im Strafraum zu Boden, die Angreiferin fällt auf den Ball. Während Hegland-Minde die Arme hochreißt, steht die Australierin schnell wieder auf. Aus halbrechter Position spielt sie das Leder dann exakt in die Arme von Hjelmseth.

28 Im Anschluss an einen Einwurf flankt Reiten sofort in die Mitte, Herlovsen läuft wuchtig in die Hereingabe. Ihr fehlen aber einige Zentimeter, um das Spielgerät zu erreichen.

25 Caroline Graham Hansen schultert derzeit die Offensive von Norwegen, aus 16 Metern schießt sie erneut. Das Spielgerät rollt deutlich am linken Pfosten vorbei.

23 Auf der linken Seite rückt Hegland-Minde weit auf, unbedrängt kann sie in die Mitte abgeben. Ihre Flanke missglückt völlig, Kennedy steht richtig.

19 Aus spitzem Winkel peilt Caroline Graham Hansen das lange Eck an, Lydia Williams lenkt ihren Flachschuss am Pfosten vorbei.

15 Scharfer Eckball von Emily van Egmond, sie zirkelt das Leder auf den Kasten. Ingrid Hjelmseth lässt es in die Luft prallen, dann pflückt sie sich den Ball aus der Luft.

14 Vielversprechende Flanke von Bøe Risa, aus dem rechten Halbfeld findet sie den Kopf von Hegland-Minde. Die Empfängerin schraubt sich hoch und nickt das Leder in die Arme von Williams, anschließend wird sie ohnehin wegen eines Schubsers zurückgepfiffen.

11 Kerr löst sich von Mjelde, am ersten Pfosten läuft die Stürmerin dann in einen Ball von Raso. Aus spitzem Winkel kann sie den Ball nicht unterbringen, ihr Abschluss landet am Außennetz.

9 Nach einem Rückpass von Mjelde schlägt Hjelmseth eine Bogenlampe. Die Torfrau hat Glück, dass Thorisdottir in der Luft so stark ist. Kurz vor dem eigenen Sechzehner köpft die Verteidigerin raus.

6 Gute Chance für Australien! Foord spielt einen bärenstarken Ball auf den rechten Flügel, Raso erläuft sich die Kugel und zieht nach innen. Aus sechs Metern schließt sie dann zu zentral ab, Hjelmseth kann den Schuss festhalten.

3 Distanzschussversuch von Bøe Risa, die Kugel hoppelt am linken Pfosten vorbei. Da hätte Williams keine Probleme mit gehabt.

1 Es ist keine halbe Minute gespielt, da bedient Foord die tieflaufende Kerr in der linken Strafraumhälfte. Die Angreiferin verpasst Mjelde einen Beinschuss, dann schießt Kerr aus elf Metern an das linke Außennetz.

1 Auftakt in Nizza! Australien hat in gelben Trikots angestoßen, Norwegen tritt in Rot an.

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin der Partie ist Riem Hussein aus Deutschland. Die 38-Jährige zählt an den Seitenlinien auf die Unterstützung von Kylie Cockburn (Schottland) und Mihaela Tepusa (Rumänien), vierte Offizielle ist Jana Adamkova (Tschechien). Sollte der Videobeweis benötigt werden, ist das deutsche Trio um Felix Zwayer, Katrin Rafalski und Sascha Stegemann verantwortlich.

Heutiger Austragungsort ist das Stade de Nice (Nizza). Normalerweise bestreitet hier der OGC Nizza seine Heimspiele, gelegentlich finden auch Rugbyspiele in der Arena statt. Das Stadion fasst 35.624 Zuschauer.

Trainerpendant Ante Miličić gesteht ein, dass im Abwehrverbund noch Luft nach oben ist. Angesprochen auf Sjögrens Äußerungen sagt der australische Nationalcoach, dass es „eine faire Zusammenfassung“ ist. Seine Lösung für das Problem: Das Heft in die Hand nehmen! „Wenn wir den Ball länger halten und cleverer Angreifen, ist das die beste Verteidigung.“

Martin Sjögren beobachtete mit Australien einen Gegner, der durchaus seine Schwächen hat. „Sie haben eine gute Mannschaft, in der Abwehr scheinen sie aber nicht so stark zu sein. Ich denke, wir haben den richtigen Plan für das Spiel“, sagt Norwegens Coach. Gleichzeitig liefert er einen kurzen Einblick in die jüngsten Trainingseinheiten seiner Truppe. „Wir haben stetig an unserem Offensivspiel gearbeitet.“ Die Schwächen der Gegnerinnen sollen also bestmöglich ausgenutzt werden.

Norwegen zog als Gruppenzweiter der Gruppe A in die K.O.-Runde ein, die Skandinavierinnen mussten Frankreich den Vortritt lassen. Die weiteren Gruppenteilnehmerinnen hießen Nigeria und Südkorea. Australien belegte in der engen Gruppe C den zweiten Rang, nur das Torverhältnis entschied über die Endplatzierungen. Italien setzte sich am Ende durch, Brasilien landete auf der Drei. Für Jamaika ging es punktlos nach Hause.

Das erste Achtelfinalspiel ist mittlerweile durch, die deutsche Nationalmannschaft setzte sich mit 3:0 gegen Norwegens Gruppengegner Nigeria durch. Wer folgt der DFB-Elf in die nächste Runde?