90 Fazit:

Ein wahrer Krimi geht zu Ende, Argentinien holt innerhalb der letzten 16 Minuten einen Drei-Tore-Rückstand auf und bleibt durch einen im zweiten Anlauf verwandelten Elfmeter doch noch auf dem bei der Frauen-WM möglicherweise noch sehr wichtigen dritten Platz! Schon in der Anfangsphase hielten die Südamerikanerinnen gut mit, ließen sich aber durch das frühe Gegentor von Kim Little (17.) entmutigen und kassierten nach dem Seitenwechsel noch zwei weitere Treffer durch Standards (Beattie, 49. und Cuthbert, 69.). Doch Carlos Borrello bewies bei seinen Wechseln ein goldenes Händchen. Milagros Menéndez (74.) und Dalila Ippólito brachten den Argentinierinnen neuen Schwung und neue Hoffnung. Nun drehte auch Florencia Bonsegundo auf, die erst mit einer Einzelaktion das Anschlusstor erzielte (79.) und in der Schlussphase gleich zweimal zum Elfmeter antreten durfte: Nach klarem Foul von Sophie Howard an Aldana Cometti überprüfte die nordkoreanische Schiedsrichterin die Aktion am Bildschirm und gab letztlich den Strafstoß, den Bonsegundo vergab. Doch erneut machte sich die Unparteiische auf den Weg zum Monitor und sah, dass Lee Alexander zu früh aus ihrem Kasten kam - Bonsegundo durfte noch einmal antreten und machte eine der spannendsten Aufholjagden der Fußballhistorie perfekt. Abhängig von den morgigen Resultaten kann Argentinien tatsächlich noch das Achtelfinale erreichen!

90 Spielende

90 Das Spiel ist noch nicht vorbei. Schottland bekommt noch einen Freistoß zugesprochen, doch Vanina Correa hält die Hereingabe sicher!

90 Gelbe Karte für Lee Alexander (Schottland)



90 Tooor für Argentinien, 3:3 durch Florencia Bonsegundo

Was ist das für ein Krimi! Diesmal schießt Florencia Bonsegundo einfach flach in die Mitte und hievt Argentinien wieder auf den dritten Gruppenplatz!

90 Die Schottinnen rennen auf Lee Alexander zu und umarmen sie im Kollektiv, denn sie hält die möglicherweise so wichtigen drei Punkte gleich zweimal fest! Erst wehrt sie den schwach geschossen Schuss in das linke Eck ab, dann verhindert sie auch den Nachschuss. Doch plötzlich herrscht das blanke Entsetzen, der Elfmeter wird wiederholt! Lee Alexander kam zu früh aus ihrem Tor.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Es gibt tatsächlich Elfmeter! Florencia Bonsegundo feiert schon jetzt, dabei steht die Ausführung noch aus.

88 Ri-hyang Oh macht sich auf den Weg zum Monitor. Angespannter könnte die Stimmung auf den Rängen kaum sein, es ist mucksmäuschenstill.

87 Die aufgerückte Aldana Cometti wird im Strafraum klar zu Fall gebracht. Die Pfeife der Unparteiischen bleibt zuerst stumm, doch nun bespricht sich die Frau aus Nordkorea mit dem Videoassistenten.

86 Einwechslung bei Schottland -> Fiona Brown

86 Auswechslung bei Schottland -> Lisa Evans

86 Einwechslung bei Schottland -> Sophie Howard

86 Auswechslung bei Schottland -> Kirsty Smith

85 Gelbe Karte für Caroline Weir (Schottland)



85 Gelbe Karte für Erin Cuthbert (Schottland)

Die Offensivfrau wird für ein Foul an Florencia Bonsegundo verwarnt.

83 Fruchtet auch dieser Wechsel? Die 29-Jährige Miriam Mayorga soll aus dem Mittelfeld neue Impulse setzen und versucht es gleich mal aus der Distanz, der Weitschuss bringt aber keine Gefahr.

82 Einwechslung bei Argentinien -> Miriam Mayorga

82 Auswechslung bei Argentinien -> Vanesa Santana

81 Es geht nur noch in eine Richtung. Bei den Schottinnen flattern nun tatsächlich die Nerven.

79 Tooor für Argentinien, 3:2 durch Lee Alexander (Eigentor)

Unglaublich, Florencia Bonsegundo stellt mit einem tollen Tor die Hoffnung auf das Achtelfinale wieder her! Die 25-Jährige legt sich die Kugel 20 Meter vor dem gegnerischen Kasten zurecht und visiert aus halblinker Position das rechte obere Eck an. Lee Alexander lenkt den Schuss mit den Fingerspitzen an die Unterseite der Querlatte, das Leder überquert nur knapp die Linie!

77 Kommen die Südamerikanerinnen tatsächlich noch einmal? Ippólito und Menéndez haben neuen Schwung gebracht, die "Albiceleste" spielt nun deutlich zielstrebiger nach vorne.

76 Gelbe Karte für Mariana Larroquette (Argentinien)



74 Tooor für Argentinien, 3:1 durch Milagros Menéndez

Auf einmal geht es bei den Argentinierinnen ganz schnell! Großen Anteil am Treffer hat Carlos Borrello mit seinen Einwechslungen: Dalila Ippólito, die gerade erst auf das Feld kam, spielt einen Steilpass in den Lauf von Milagros Menéndez, die das Leder von der linken Strafraumseite flach in das lange Eck schiebt!

72 Im Rennen der Gruppendritten könnte auch die Tordifferenz noch eine Rolle spielen. Die Schottinnen verschaffen sich in dieser Hinsicht derzeit eine gute Ausgangslage.

71 Einwechslung bei Argentinien -> Dalila Ippólito

71 Auswechslung bei Argentinien -> Sole Jaimes

69 Tooor für Schottland, 3:0 durch Erin Cuthbert

Die Schottinnen legen noch einen drauf! Nach einer Ecke von rechts kommt Rachel Corsie zum Kopfball. Vanina Correa kann das Leder zwar gerade noch an den kurzen Pfosten lenken, doch Erin Cuthbert steht goldrichtig und staubt zum 3:0 ab!

68 Nun können die Argentinierinnen kontern. Florencia Bonsegundo setzt zum Steckpass auf die eingewechselte Milagros Menéndez an, doch Kim Little schnappt sich gerade noch das Leder.

66 Vanesa Santana probiert es mal aus der zweiten Reihe, trifft die Kugel aber nicht richtig und schiebt sie weit am linken Pfosten vorbei.

65 Im Moment kommt auf beiden Seiten keine wirkliche Torgefahr auf. Auf eine mögliche argentinische Aufholjagd deutet nicht viel hin.

64 Auf der Gegenseite gibt es Eckball von links. Kim Little schlägt die Hereingabe nah vor den Kasten, wo Vanina Correa nur mit den Fäusten klären kann.

62 An der rechten Torauslinie geht Mariana Larroquette mit zwei Verteidigerinnen ins Duell und bekommt den von ihr erhofften Eckball nicht zugesprochen. Die "Albiceleste" wartet im zweiten Durchgang noch auf ihre erste Chance.

60 Carlos Borrello nimmt die erste personelle Veränderung vor. Für die heute unauffällige Estefanía Banini kommt mit Milagros Menéndez eine neue Angreiferin.

60 Einwechslung bei Argentinien -> Milagros Menéndez

60 Auswechslung bei Argentinien -> Estefanía Banini

58 Mariana Larroquette grätscht Nicola Docherty um. Die nordkoreanische Unparteiische verzichtet jedoch weiterhin auf Verwarnungen.

56 Auf der Gegenseite hat Erin Cuthbert viel Platz, zieht vom linken Flügel in die Mitte und kommt im Zweikampf mit Agustina Barroso zu Fall. Der Freistoßpfiff bleibt jedoch aus.

55 Sole Jaimes schlägt aus dem rechten Halbfeld eine Hereingabe in den Sechzehner, das ungenaue Zuspiel landet aber genau in den Armen von Lee Alexander.

53 Die Elf vom Río de la Plata ist bemüht. Bei einem Angriff über rechts steht Estefanía Banini jedoch im Abseits.

51 Nun wird es natürlich ganz schwer für die Argentinierinnen. Im Turnierverlauf haben sie noch kein Tor erzielt und brauchen jetzt gleich zwei Treffer, um weiterhin vom Achtelfinale träumen zu dürfen.

49 Tooor für Schottland, 2:0 durch Jennifer Beattie

Die Nordeuropäerinnen legen nach! Einen Eckball von rechts kann Argentinien nicht entscheidend klären. Caroline Weir kommt aus dem Halbfeld zur Flanke und findet am langen Pfosten die aufgerückte Jennifer Beattie, die aus knapp fünf Metern frei einnicken darf!

48 Schottland erwischt den leicht besseren Start in die zweite Hälfte. Eine Hereingabe von links kann Vanina Correa aber problemlos aus der Luft fischen.

46 Der zweite Durchgang läuft! Personelle Wechsel gibt es auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Schottland führt zur Pause mit 1:0 gegen Argentinien und hält die Hoffnung auf das Achtelfinale am Leben. Dabei hielten die Südamerikanerinnen in der Anfangsphase gut mit und hatten phasenweise sogar mehr vom Spiel. Doch kurz nachdem Mariana Larroquette in der 17. Minute die bis dahin beste Chance liegen ließ und aus kurzer Distanz an die Unterseite der Querlatte köpfte, erzielte Kim Little nach einem Angriff über Erin Cuthbert den überraschenden Führungstreffer. Mit dem knappen Vorsprung im Rücken gelang es den Schottinnen, das Spiel immer mehr an sich zu reißen. Weitere Großchancen waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware. Mal sehen, was der zweite Durchgang bringt!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Nachspielzeit läuft bereits. Caroline Weir zieht aus rund 20 Metern ab, schlenzt die Kugel aber recht deutlich am linken Winkeleck vorbei.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Ruth Bravo kann aus dem rechten Halbfeld mal eine Flanke in den Sechzehner schlagen, Lee Alexander pflückt das Spielgerät aber sicher aus der Luft.

42 Erin Cuthbert schickt Lisa Evans auf der rechten Seite in den Lauf. Die frühere Potsdam- und Bayern-Angreiferin kommt zwar gerade noch vor der Torauslinie ran, gerät aber ins Straucheln und kann den Ball nicht kontrollieren.

41 Doch auf dem Weg in das letzte Drittel tun sich die Schottinnen schwer. Nicola Docherty weiß sich auf dem linken Flügel gegen Ruth Bravo nur mit einem Stürmerfoul zu helfen.

39 Zwei Gegenspielerin laufen auf Leanne Crichton zu, doch die Mittelfeldspielerin mit der Nummer Zehn lässt beide mit einer Körpertäuschung aussteigen und baut den nächsten Angriff auf.

37 Nun kommt Erin Cuthbert von der rechten Strafraumkante zum Abschluss, Aldana Cometti steht aber genau richtig.

35 Das Geschehen hat sich mittlerweile ein wenig beruhigt. Die Großbritannierinnen lassen das Leder durch die eigenen Reihen laufen, können derzeit aber keine klaren Chancen kreieren.

33 Jetzt werden die Schottinnen aber wieder stärker. Lisa Evans sorgt auf dem rechten Flügel für viel Wirbel.

30 Nach einer halben Stunde führt Schottland mit 1:0, die Partie ist aber in beide Richtungen völlig offen. Auch die im bisherigen Turnierverlauf vor allem defensiv geforderten Argentinierinnen haben mit der Chance von Larroquette unter Beweis gestellt, dass sie durchaus für Torgefahr sorgen können.

29 Claire Emslie verlängert am ersten Pfosten mit dem Hinterkopf und Eliana Stábile fälscht noch gefährlich ab. Keeperin Vanina Correa hat jedoch aufgepasst und nimmt das Leder auf.

28 In einer ähnlichen Szene auf der Gegenseite klärt Aldana Cometti gerade noch vor Lisa Evans zum Eckball.

27 Sole Jaimes wird in das Laufduell geschickt. Rachel Corsie behält im eigenen Sechzehner aber die Überhand und schirmt das Leder gut ab.

25 Die "Albiceleste" scheint sich vom Schock des Gegentores zu erholen. Lorena Benítez kommt nach einer längeren Passstafette aus der zweiten Reihe zum Abschluss, setzt aber rund einen halben Meter zu hoch an.

23 Jetzt bekommt Argentinien einen Freistoß von der rechten Außenbahn zugesprochen. Die Hereingabe von Außenverteidigerin Eliana Stábile wird allerdings abgefangen.

22 Der Treffer kam aus dem Nichts, da Schottland in den letzten rund zehn Minuten überhaupt keine Torgefahr mehr ausgestrahlt hatte. Mit der Führung im Rücken bleiben die Nordeuropäerinnen jedoch am Drücker.

19 Tooor für Schottland, 1:0 durch Kim Little

Auf der Gegenseite zappelt das Leder im Netz! Erin Cuthbert wird auf ihrem Weg von links in den Strafraum nicht entscheidend angegriffen und zieht aus zehn Metern ab. Vanina Correa kann nur nach vorne abwehren, sodass Cuthbert erneut an den Ball kommt. Diesmal entscheidet sie sich für den scharfen Pass in die Mitte, wo Kim Little fünf Metern hineingrätscht.

17 Argentinien verpasst die Riesenchance auf das 1:0! Estefanía Banini schickt mit einem Heber Florencia Bonsegundo auf die linke Strafraumseite. Ihre Flanke findet am zweiten Pfosten Sole Jaimes, die das Leder aus kurzer Distanz an die Unterseite der Latte köpft! Die Schottinnen können nicht klären und Sole Jaimes kommt aus zehn Metern zum Nachschuss, diesmal wirft sich aber eine Verteidigerin dazwischen.

15 Den anschließenden Freistoß von der Mittellinie drischt Lorena Benítez zwar den Kasten hinweg, die argentinische Elf zeigt sich mittlerweile aber deutlich angriffslustiger als noch in den ersten Minuten.

13 Die Gangart ist hart. Leanne Crichton steigt mit beiden Beinen voraus in ihre Gegenspielerin ein.

11 Aus dem rechten Halbfeld schlägt Lorena Benítez eine gefährliche Flanke in den Sechzehner. Sole Jaimes springt nur knapp unter der Hereingabe durch und zeigt mit den Fingern an, wie viele Zentimeter zum Erreichen des Balles gefehlt haben.

10 Zehn Minuten sind gespielt. Nach anfänglicher Dominanz der Schottinnen findet die südamerikanische Auswahl jetzt besser in die Partie.

9 Auch Innenverteidigerin Agustina Barroso ist aufgerückt, eine schottische Abwehrspielerin ist aber zur Stelle und klärt per Kopf.

8 Der Standard bringt keinen Ertrag, doch die "Albiceleste" bleibt im Angriff und holt durch eine abgefälschte Hereingabe von Estefanía Banini den ersten Eckball der Partie heraus!

7 Jetzt schafft es Argentinien erstmals geschlossen in die gegnerische Hälfte. Florencia Bonsegundo holt mit einem schnellen Antritt auf der linken Seite einen aussichtsreichen Freistoß heraus.

5 Über den rechten Flügel dringt Lisa Evans vor. Eliana Stábile stellt aber geschickt den Laufweg zu und klärt zum Einwurf ins Seitenaus.

3 Nun ist die Begegnung erstmals unterbrochen. Sole Jaimes steigt nahe der Mittellinie hart gegen Leanne Crichton ein.

2 Erin Cuthbert wird über mehrere Stationen freigespielt und verbucht den ersten Abschluss der Partie, jagt das Leder von der rechten Strafraumkante aber recht deutlich am Kasten vorbei.

1 Die Kugel rollt! Beide Teams treten heute in ihren alternativen Trikots an: Argentinien hat sich den blauen Auswärtsdress übergestreift, während Schottland in rosafarbenen Leibchen antritt.

1 Spielbeginn

Im Parc des Princes herrscht kurz vor Anpfiff eine ausgezeichnete Atmosphäre. Die Ränge sind gut gefüllt und werden von der Abendsonne beleuchtet.

Die heutige Schiedsrichterin heißt Ri-hyang Ok, kommt aus Nordkorea und nahm früher als Spielerin an den Weltmeisterschaften 1999 und 2003 teil. Begleitet wird sie von ihrer Landsfrau Kum-nyo Hong und der Südkoreanerin Kyoung-Min Kim.

Auf argentinischer Seite setzt Coach Carlos Borrello auf Vanesa Santana und Mariana Larroquette, Adriana Sachs und Miriam Mayorga rücken dafür aus der Mannschaft.

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen die Asiatinnen nimmt Schottlands Trainerin Shelley Kerr drei Veränderungen vor: Nicola Docherty, Claire Emslie und Leanne Crichton rücken für Hayley Lauder, Elizabeth Arnot und Jane Ross in die Startelf.

Egal ob der Einzug in das Achtelfinale gelingt, das Turnier kann für beide Mannschaften schon jetzt als Erfolg gelten. Argentinien holte durch das torlose Unentschieden zum Auftakt gegen Japan den ersten WM-Punkt der Geschichte und unterlag auch gegen England nur knapp mit 0:1, während sich WM-Debütant Schottland zuerst gegen England und dann gegen Japan ebenfalls teuer verkaufte und zweimal mit 1:2 unterlag.

Da in zwei weiteren Gruppen der letzte Spieltag aber ebenfalls noch aussteht, kann sich das Ranking noch in viele mögliche Richtungen verschieben. Ein Unentschieden heute könnte Argentinien zwar reichen, mit einem Sieg wäre man aber auf der sicheren Seite. Für Schottland ist ein Dreier Pflicht.

Von den insgesamt sechs Gruppendritten schaffen es nämlich die besten vier in die nächste Runde. Beim aktuellen Stand wäre Argentinien mit einem gesammelten Punkt knapp dabei, die "Albiceleste" liegt im Ranking vor den noch zählerlosen Kamerun und Chile.

Beide Auswahlen warten noch auf ihren Dreier überhaupt bei einer WM, haben aber dennoch die Chance, in das Achtelfinale einzuziehen. Mit den ersten beiden Plätzen in Gruppe D wird es wohl nichts mehr, doch auch über den dritten Rang ist die Qualifikation möglich.