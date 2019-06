90

Fazit:

Schweden zieht mit einem 1:0 ins Viertelfinale und trifft auf Deutschland! Es war eine sehr unterhaltsame zweite Hälfte, die durch den Treffer der Tre Konor an Tempo gewann. Es war ein Traumpass von Kosovare Asllani, der die Führung durch Stina Blackstenius vorbereitete. Danach ging es hin und her, mit besseren Chancen für die Schwedinnen. Dann wurde Asllanis Arm im eigenen Strafraum getroffen, der Videobeweis sorgte für den Elfer: Doch Hedvig Lindahl pariert weltklasse. Auch auf der anderen Seite zeigte die sehr solide Schiedsrichterin Kate Jacewicz auf den Punkt - aber wieder griff der VAR ein, der Strafstoß wurde zurückgezogen. Kanada startete eine Schlussoffensive, aber ohne Erfolg. Ein abgeklärteres Schweden trifft also jetzt im Viertelfinale auf den WM-Angstgegner Deutschland. Das Spiel findet am Samstag Abend in Rennes statt. Schönen Abend noch!