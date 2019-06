90

Fazit

Am Ende zählen die drei Punkte: Schweden dominiert erwartungsgemäß die Auswahl aus Thailand, nach 90 anstrengenden Minuten steht es schließlich 5:1. Die Skandinavierinnen wissen im ersten Abschnitt durchaus zu überzeugen, obwohl sich Thailand besser präsentiert als bei der Auftaktklatsche gegen die USA. Nach dem Seitenwechsel passiert dann aber zu wenig, für Lichtblicke sorgt zumeist nur die eingewechselte Madelen Janogy. Die hohen Bälle, mit denen die Gerhardsson-Elf in der ersten Hälfte erfolgreich operierte, sind eine Seltenheit. In den letzten Minuten ist plötzlich noch einiges los, die Partie ist da aber bereits entschieden. Gänzlich zufrieden wird man in Schweden mit dieser Leistung wohl nicht sein, in Ansätzen war das Potenzial jedoch erkennbar.