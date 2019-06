90 Fazit:

Dann ist Feierabend im Stade Océane! Die USA bezwingt im dritten Gruppenspiel Schweden verdient mit 2:0 und zieht als Tabellenerster ins Achtelfinale ein. Von Anfang an übten die US-Girls mehr Druck aus und profitierten im ersten Durchgang von der ganz frühen Führung, die den Blau-Gelben ordentlich zu schaffen machte. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Heath den zweiten Treffer, der in der Form sehr strittig ist. Schließlich stand Lloyd zuvor tendenziell eher aktiv im Abseits. Erst nach dieser zweiten Bude wachten die Skandinavierinnen auf und verbuchten ein paar schicke Abschlüsse. Die allerletzte Gefahr ließen sie jedoch vermissen. Auf der anderen Seite schaukelten die Titelverteidigerinnen die Geschichte locker nach Hause. Lloyd hätte sogar noch das 3:0 erzielen können. So bleibt es bei diesem Resultat, das dafür sorgt, dass die Amerikanerinnen in der nächsten Runde auf den Gruppengegner Deutschlands treffen, nämlich auf Spanien. Schweden qualifiziert sich - so wie 2003, als die Europäerinnen das Endspiel erreichten - erneut in einer Gruppe mit den USA als Zweiter für das Achtelfinale. Dort geht es gegen Kanada.

90 Spielende

90 Dunne köpft eine Rolfö-Flanke von links genau vor die Füße von Hurtig. Die 23-Jährige verstolpert die Murmel aber leicht, wird dann am Fünfer von Naher nach außen abgedrängt und holt immerhin eine Ecke heraus. Die bringt nichts ein.

90 300 Sekunden des Nachschlags sind bereits durch. Das Geschehen plätschert zwar nicht vor sich hin, beide Teams scheinen sich aber mit dem Ergebnis abgefunden zu haben. Es wird wohl beim 2:0 bleiben.

90 Kaum ist die satte Nachspielzeit von sieben Minuten angezeigt, hat Pugh nochmal eine gute Möglichkeit. Links im Sechzehner zieht sie mit einem Haken nach innen und versucht es aus neun Metern direkt. Dabei stimmt der Winkel nicht, sie trifft nur das Außennetz. Lloyd beschwert sich währenddessen in der Mitte - sie hätte lieber einen Pass bekommen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90 Lloyd mit der fetten Chance aufs 3:0! Nach feinem Steckpass von Mewis taucht die 36-Jährige halblinks frei vor Lindahl auf. Statt den Ball zu lupfen, will sie ihn an der Schlussfrau vorbeilegen. Aus elf Metern scheitert sie aber an der gut reagierenden Torhüterin.

87 Gelbe Karte für Sofia Jakobsson (Schweden)

Jakobsson begeht im Mittelkreis ein taktisches Foul gegen O'Hara und wird verwarnt.

86 Da muss doch eigentlich mehr draus machen. Nach einigen halbgaren Kläungsversuchen der Schwedinnen nach einer Ecke der Stars and Stripes hat O'Hara auf rechts ganz viel Zeit und Platz. Ihr flacher Pass findet halbrechts in der Box Pugh. Die Neu-Eingewechselte weiß aber nichts mit der Kirsche anzufangen.

83 Nun geht auch die Kapitänin bei den Amerikanerinnen. Rapinoe hat Feierabend, dafür darf Pugh noch für ein paar Minuten ran.

83 Einwechslung bei USA -> Mallory Pugh

83 Auswechslung bei USA -> Megan Rapinoe

82 Da versucht es Björn mit einer gewieften Variante. Einen Eckstoß von links schnibbelt sie direkt aufs Tor und will Keeperin Naeher damit überraschen. Allerdings misslingt ihr Vorhaben - der Ball verendet auf dem Gehäuse.

79 Letzter Wechsel von Coach Gerhardsson. Hurtig kommt für Asllani, die heute nicht so viele Impulse setzen konnte wie zuletzt.

79 Einwechslung bei Schweden -> Lina Hurtig

79 Auswechslung bei Schweden -> Kosovare Asllani

78 Mit einem leichtfertigen Stockfehler schenkt Sauerbrunn die Kugel nahe des eigenen Sechzehners gegen Jakobsson her. Die weiß daraus aber kein Kapital zu schlagen. Chance vertan.

75 Björn ist wieder zurück auf dem Feld. Langsam muss ihrem Team aber etwas einfallen. Beim aktuellen Zwischenstand stünde nur der zweite Tabellenplatz zu Buche. Dafür würde sie in einem möglichen Viertelfinale den Franzosen und der durchaus etwas schwierigeren Hälfte des Turnierbaums aus dem Weg gehen.

72 Wieder Björn! Die 22-Jährige steigt nach Jakobsson-Flanke von rechts zwischen Strafstoßpunkt und Fünfmeterraum hoch. Ihr Kopfball tockt letztlich auf dem Tornetz auf, dabei kriegt sie im Luftduell mit O'Hara ordentlich etwas ab. Elfmeter gibt es zu Recht nicht. Björn muss unterdessen kurz behandelt werden, wird aber weitermachen können.

70 ...und das ist gefährlich! Asllani tritt den Standard hoch auf die lange Ecke, wo Naeher ins Leere faustet. Jedoch ist auch Björn zwei Schritte zu spät dran. So gibt es nur Abstoß.

69 Lloyd will rechts an der eigenen Strafraumkante defensiv aushelfen und rempelt Asllani um. Interessante Freistoßgelegenheit...

66 Ganz ekliges Ding! Rolfö flankt von links hoch auf den zweiten Pfosten - vermeintlich. Dieses krumme Geschoss entpuppt sich als Torschuss, der knapp an der Latte vorbeifliegt und beinahe im langen Eck landet. Da hätte Naeher ganz unglücklich ausgesehen.

63 Auch die Nordeuropäerinnen tauschen das Personal. Glas soll für mehr Druck als Segers sorgen.

63 Einwechslung bei Schweden -> Hanna Glas

63 Auswechslung bei Schweden -> Caroline Seger

63 Zweiter Wechsel bei den Favoritinnen. Press ersetzt Lavelle, die ordentlich dabei war.

63 Einwechslung bei USA -> Christen Press

63 Auswechslung bei USA -> Rose Lavelle

61 Etwas mehr als eine Stunde ist durch. Seit dem zweiten Gegentreffer scheint die Gerhardsson-Truppe langsam aufzuwachen. So wünschenswert das aus neutraler Sicht ist, so sehr müssen sie aufpassen, von den US-Amerikanerinnen nicht den Todesstoß zu bekommen.

59 Gelbe Karte für Kelley O'Hara (USA)

O'Hara senst auf Höhe der Mittellinie Rolfö ordentlich um. Nach Abwarten des Vorteils gibt es zu Recht Gelb für sie.

57 Nun tauschen auch die Blagult erstmals: Schough geht, Rolfö vom FC Bayern München kommt.

57 Einwechslung bei Schweden -> Fridolina Rolfö

57 Auswechslung bei Schweden -> Olivia Schough

56 "Warum denn nicht gleich so"? Das möchte man den Europäerinnen zurufen. Nach Steckpass taucht Blackstenius links in der Box auf. Nahe der Grundlinie schlägt sie einen Haken nach innen und scheitert aus acht Metern im kurzen Eck an Naeher. Allerdings stand sie zuvor im Abseits.

54 Das war ganz knapp! Schough hebelt die Pille ans erste Fünfereck, wo Blackstenius zum Kopfball kommt. Ihr Schädelstoß aus halblinken sechs Metern rauscht nur knapp über die Querlatte.

53 Damit wird die Aufgabe für die Schwedinnen ungleich schwieriger. Immerhin erkämpfen sie sich auf dem linken offensiven Flügel mal einen Freistoß. Vielleicht geht ja was über Standards.

50 Tooor für USA, 0:2 durch Tobin Heath

Das Ding zählt! Obwohl Lloyd klar im Abseits steht bei der Hereingabe von Rapinoe, wertet die Schiedsrichterin diese Stellung wohl nicht als aktiv. Eigentlich nimmt Lloyd durchaus am Geschehen teil. Sehr diskussionswürdig.

50 Plötzlich steht es 2:0! Eine Flanke von der linken Außenbahn segelt an den Elfmeterpunkt, wo Andersson vor Lloyd dran ist und die Kugel unfreiwillig auf die linke Abwehrseite verlängert. Hier ist Heath zuerst dran, tanzt kurz mit Andersson und bugsiert das Spielgerät abgefälscht aus ganz spitzem Winkel über Lindahl hinweg in die Maschen. Wegen einer Abseitsposition von Lloyd wird aber der VAR eingeschaltet. Und das dauert...

49 Die zweiten 45 Minuten beginnen ähnlich, wie die ersten aufhörten. Die Vereinigten Staaten haben deutlich mehr Ballbesitz und spielen im Stile einer Handballmannschaft um den gegnerischen Sechzehner herum.

46 Weiter geht's, einen Wechsel gibt es nach dem Seitenwechsel: Morgan muss beim Weltranglistenersten für Lloyd weichen.

46 Einwechslung bei USA -> Carli Lloyd

46 Auswechslung bei USA -> Alex Morgan

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Le Havre, zwischen Schweden und den USA steht es 0:1. Dabei erwischte die Amerikanerinnen ihre Gegnerinnen auf dem ganz falschen Fuß und knipsten nach wenigen Augenblicken infolge einer Ecke. Hier wirkten die Blau-Gelben noch so gar nicht auf der Höhe. In der Folge schnürten die US-Girls die Gerhardsson-Elf weit hinten ein. Echte Knüller resultierten aber zumeist nicht. So durften sich auch die Skandinavierinnen hin und wieder mal vorne zeigen, bis auf eine gute Situation für Asllani sprang aber nicht allzu viel heraus. Die Führung ist bis hierher absolut in Ordnung, insgesamt könnten aber noch mehr Torchancen auf beiden Seiten vorherrschen. Wir können also gespannt auf den zweiten Durchgang blicken. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor der Halbzeit nochmal was Interessantes: Jakobsson wird an der rechten Sechzehnerkante geschickt und bringt eine Hereingabe an den Fünfer in Richtung Blackstenius. Die Torjägerin kommt aber nicht heran, Naeher ist vorher dran und klärt, indem sie mit einer Faust rangeht. Dann ist vorerst Feierabend.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Die Titelverteidigerinnen kontern. Über links treibt Rapinoe das Rund schnell nach vorne, findet aber keine Mitspielerin. So verschleppen sie das Tempo und geben die Möglichkeit komplett her. Da war mehr drin.

42 Rapinoe erläuft sich einen tollen Pass von Mewis an der linken Torauslinie und flankt halbhoch an die Strafraumkante. Hier nimmt sich Lavelle der Sache an, haut drauf. Abgefälscht landet die Kugel aber bei Lindahl.

40 Ob sie da mehr draus machen kann? Nachdem Dunn die Pille gegen Björn auf der linken Defensivseite vertändelt, darf sich Jakobsson probieren. Die Nummer zehn der Europäerinnen zieht nach außen und gibt nicht flach nach innen, sondern will Naeher aus spitzem Winkel überraschen. Dort ist aber zu viel Dampf dahinter. Abstoß.

38 Nach einigen Zeigerumdrehungen mal wieder ein Torschuss. Heath rennt von rechts nach innen und drischt das Leder aus 19 Metern klar drüber.

37 Das sah gar nicht schlecht aus. Asllani und Jakobsson kombinieren sich auf der rechten Außenbahn richtig gut durch, erstere kommt gar zur Flanke. Die ist aber so ungefährlich, dass nichts Nennenswertes entsteht.

35 Die Skandinavierinnen finden kein Mittel in der eigenen Offensive. Zu wenige Akteurinnen machen wirklich mit, zu wenig Lücken offenbart die gegnerische Abwehr. Das wird ein hartes Stück Arbeit, soll hier noch der Gruppensieg her.

32 Diesmal etwas Kontrolliertes von Lavelle. Die 24-Jährige wird halbrechts nahe der Sechzehnerkante angespielt, zieht nach innen und haut mit links drauf. Weit über den Kasten.

29 Heath ist eine der aktivsten Spielerinnen heute. Die Flügelflitzerin tanzt rechts an der Grundlinie gleich zwei Gegnerinnen aus - eine davon per Beinschuss. So holt sie eine Ecke heraus, die es in sich hat. Die Kirsche kommt hoch an den Fünfer, wo sie zur Überraschung derselben auf Lavelles Schulter landet. Von dort springt sie in die Arme von Lindahl, die zuvor nicht gut aussah und vorbeisegelte. Glück für die Tabellenzweiten.

26 Die dreimaligen Weltmeisterinnen haben weiter das Heft des Handelns klar in der Hand. War eigentlich fehlt, sind die glasklaren Torchancen. Oft mangelt es am letzten Pass oder an der 100%igen Gelegenheit. Klar ist aber auch: Die Schwedinnen dürfen sie nicht unterschätzen.

23 Klasse Möglichkeit für die US-Girls! Heath luchst einer Gegenspielerin in der gegnerischen Hälfte das Rund ab und leitet es weiter zu Lavelle. Die Mittelfeldfrau passt einen Tick zu spät links in die Gasse zu Rapinoe. Die Kapitänin versucht es aus spitzem Winkel frech ins kurze Eck, trifft aber nur das Außennetz. Zudem stand sie beim Zuspiel im Abseits.

21 Die Europäerinnen melden sich auch mal an! Jakobsson marschiert durchs Mittelfeld und bedient die rechts mitlaufende Asllani. Die 29-Jährige fabriziert aus 14 Metern aber nur einen harmlosen Roller. Den nimmt Naeher locker auf.

20 Es bleibt dabei, dass die Damen aus den Vereinigten Staaten ihre Kontrahentinnen hinten beinahe einschnüren. Nur relativ selten gibt es Entlastung. Ob das lange gut geht?

17 Mewis spielt überragend fast aus dem Mittelkreis nach rechts an die Strafraumkante zu Morgan. Der Topstürmerin misslingt die Annahme leicht, am Ende produziert sie vom Sechzehnereck eine Mischung aus Schuss und Flanke. Klar vorbei.

16 Erstmals auch die Gegenseite: Blackstenius stibitzt der Defensive der Ellis-Elf den Ball und hält aus mittigen 23 Metern mal drauf. Ihr Versuch hat aber zu wenig Dampf und ist so eine dankbare Aufgabe für Naeher.

15 Nun darf sich Lindahl mal auszeichnen. Morgan passt aus dem Zentrum der gegnerischen Hälfte nach halblinks zu Mewis. Die Nummer drei der Amerikannerinnen zieht aus 20 Metern mal ab, findet aber in der Schlussfrau ihre Meisterin.

13 Und wieder die Weltranglistenersten! Rapinoe wird auf links in den Lauf geschickt und sucht mit ihrem flachen Zuspiel am Fünfer Morgan. Lindahl stürzt aber heraus, wird dabei von Ilstedt irritiert. Am Ende krallt sich die Keeperin die Murmel, jedoch wird ohnehin auf Abseits entschieden. Rapinoe lief zu früh los.

12 Der nächste Abschluss! Dunn kommt nach dem abgewehrten Standard aus halblinken 18 Metern zum Schuss, setzt ihn aber wuchtig drüber. Nicht übel.

11 Die Stars and Stripes wollen mehr. Immer häufiger geht es auf rechts über Heath und O'Hara, die mit flachen und hohen Flanken die Abwehr der Schwedinnen knacken wollen. Das lässt sich durchaus gut an, es gibt wieder Ecke.

9 Dieses 0:1 ist ganz offensichtlich ein Schock für die Blau-Gelben. Das Spielgerät geht immer wieder ganz schnell verloren, defensiv wirkt das doch eher wackelig. Mal schauen, ob sich das schnell wieder gibt.

6 Kurz nach dem Jubel der Titelverteidigerinnen wurde der Treffer kurz durch den VAR überprüft. Horan stand jedoch beim Kontakt von Mewis nicht im Abseits. Alles korrekt.

3 Tooor für USA, 0:1 durch Lindsey Horan

Und das ist die eiskalte Dusche! Rapinoe tritt die Kugel halbhoch an die kurze Ecke, wo Mewis einläuft und sie leicht touchiert. Fast unberührt trudelt der Ball an den Fünfmeterraum, wo Horan am schnellsten schaltet und aus drei Metern nur noch einschieben muss. Da haben Björn am ersten Pfosten sowie generell die schwedische Abwehr ordentlich gepennt.

3 Im Ansatz haben die US-Ladies den ersten guten Angriff. Heath wackelt rechts an der Sechzehnmeterraumkante Sembrant aus und gibt hoch an den zweiten Pfosten. Hier springt immerhin eine Ecke heraus.

1 Auf geht's in Le Havre!

1 Spielbeginn

Geleitet wird das heutige Kräftemessen von der Russin Anastasia Pustovoitova. Die 38-Jährige pfeift seit acht Jahren regelmäßig in der Champions League der Frauen und ist damit eine erfahrene Schiedsrichterin. Bei der WM in Frankreich kommt sie zu ihrem zweiten Einsatz, zuvor hielt sie beim Aufeinandertreffen zwischen Nigeria und Südkorea (2:0) die Geschicke in der Hand. Unterstützt wird sie an den Seitenlinien von ihrer Landsfrau Ekaterina Kurochkina und der Rumänin Petruta Iugulescu.

Dieser Eindruck lässt sich mit Blick auf den direkten Vergleich im ersten Moment nicht unbedingt unterstreichen. Sechs Siege bei vier Remis und 13 Niederlagen stehen zu Buche. Allerdings haben sich die Blau-Gelben besonders in letzter Zeit gemausert. Seit 2012 gab es für sie in fünf Begegnungen nur eine Pleite (2017, 0:1 daheim in einem Freundschaftsspiel) und je zwei Remis und Dreier. Vor allem das 4:3 nach Elfmeterschießen bei Olympia 2016 ist natürlich in Erinnerung, denn noch nie flogen die Stars and Stripes bis dato bei einem der größten drei Wettbewerbe vor dem Halbfinale raus. Seitdem wissen sie um die Gefahr, die von den Schwedinnen ausgeht.

Ihr Gegenüber Peter Gerhardsson indes glaubt an seine Truppe, schiebt die Favoritenrolle aber naturgemäß in die andere Richtung. Die USA “sind so beständig wie kein anderes Team, sie sind im 4-3-3 unterwegs und arbeiten im Kollektiv. Egal, wer spielt, jeder weiß, was zu tun ist. Ich glaube aber, dass Fußball nur auf eine einzige Art und Weise erfolgreich sein kann: Wenn man gewinnen will“. Eine klare Botschaft des Coaches, die von Mittelfeldfrau Kosovare Asllani unterstützt wird: “Das ist die ultimative Bewährungsprobe für uns, genau das, was an diesem Punkt im Turnier wollen. Es ist eine große Herausforderung, aber wir wissen, dass wir gegen Amerika eigentlich immer sehr gut aussehen“.

Trainerin Jill Ellis erwartet gegen Schweden die bisher härteste Aufgabe. “Natürlich habe ich Videomaterial von ihnen gesichtet. Ich glaube, es wird ein sehr intensives Spiel, sehr kämpferisch“, ist sie sich sicher. Gleichzeitig sieht sie auch eine Chance darin, es mit einem starken Gegner zu tun zu bekommen: “Es ist eine tolle Gelegenheit für uns, an den Dingen zu arbeiten, die wir für die nächsten Runde brauchen werden. Die Leistung ist für uns das Wichtigste, und unseren Spielerinnen wird ein guter Test gegen eine gute Gegnerseite gegeben“.

Beeindruckend ist auch das, was die Amerikanerinnen in diesem Turnier bisher veranstaltet haben. Gleich in der ersten Partie schossen sie Thailand mit 13:0 ab und feierten damit den höchsten Sieg bei einer WM überhaupt. Im Anschluss an dieses Schützenfest bezwangen sie Chile souverän mit 3:0, ließen dabei aber einige hochkarätige Möglichkeiten auf ein höheres Ergebnis liegen. 16:0 lautet die aktuelle Tordifferenz, logischerweise kann da keine andere Nation mithalten. So sind sie derzeitig Tabellenführerinnen und nur mit einer Niederlage vom Thron zu verdrängen.

Auf der anderen Seite sieht die WM-Historie der US-Girls wesentlich besser aus. Keine andere Auswahl konnte derart oft triumphieren (1991, 1999 und 2015), hinzu gesellen sich vier Olympiasiege und sieben Titel beim CONCACAF Women's Gold Cup. Damit sind sie das erfolgreichste Frauenteam überhaupt. Eine beeindruckende Bilanz.

Die ersten beiden Auftritte waren jedenfalls sehr ordentlich. Gegen hartnäckige Chileninnen gewann der Weltranglistenneunte in der Schlussphase nach langem Unentschieden letztlich verdient mit 2:0. Es folgte der erwartbare Triumph gegen Thailand, das mit einem 5:1 abgefertigt wurde. Mit dieser Ausbeute reicht es momenten für die zweite Position im Klassement. Die erste richtige Herausforderung wird dabei wohl die heutige Begegnung.

Wann reicht es endlich für den großen Wurf? Obwohl die schwedischen Frauen bisher an jeder Europa- und Weltmeisterschaft teilnahmen, langte es lediglich 1984 zum EM-Titel. Seitdem gab es auf europäischer Ebene drei Silbermedaillen, bei einer WM standen sie nur 2003 im Finale (1:2 nach Golden Goal gegen Deutschland). In der durchaus erfolgreichen Geschichte der Nationalmannschaft fehlen also die großen Erfolge. Klappt es vielleicht 2019?

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen. Die Skandinavierinnen wechseln im Vergleich zum letzten Match auf sieben Positionen. Fischer, Ericsson, Glas, Rubensson, Hurtig, Rolfö und Anvegård werden durch Andersson, Ilestedt, Björn, Schough, Jakobsson, Blackstenius und Zigiotti Olme ersetzt. Die USA tauscht ebenfalls munter durch und wirft mit O'Hara, Dunn, Mewis, Rapinoe, Lavelle, Heath und Morgan auch sieben Neue rein. Dafür sitzen Krieger, Davidson, Brian, Ertz, Lloyd, Pugh und Press erst mal auf der Bank.