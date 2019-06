90 Fazit:

Und jetzt haben es die US-Girls geschafft, der Weltmeister löst nach harten 98 Minuten das Vietelfinalticket! Der große Favorit auf den WM-Titel bleibt im Rennen und setzt sich nach einem engen Fight mit Spanien knapp mit 2:1 durch. Die US-Girls präsentierten sich dabei nicht so dominant wie gedacht und gingen zunächst mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. In der 5. Minute verwandelte Anführerin Rapinoe ihren ersten Elfer zum 1:0, nur zwei Minuten später profitierten die Spanierinnen von einem Abwehrfehler der US-Frauen und stellten auf 1:1. In der 2. Halbzeit fiel das Niveau der Partie daraufhin leicht ab und Spanien wehrte sich vor allem mit harten Zweikämpfen und einer aggressiven Spielanlage. Die USA hatten für die mutigen und furchtlosen Ibererinnen lange keine Lösung parat und benötigten dann einen zweiten Elfer von Rapinoe, um trotzdem als Sieger vom Platz zu gehen. Spanien geht raus mit Applaus, die USA mühen sich eine Runde weiter und treffen jetzt auf Gastgeber Frankreich!

90 Spielende

90 Irene! Inneverteidigerin Irene will am Elfmeterpunkt nochmal abziehen und wird beim Schuss-Versuch geblockt. War das ein Foul? Die Schiedsrichterin sagt Nein und auch der VAR bleibt stumm!

90 Der letzte Wechsel! Frau des Tages Rapinoe marschiert vom Feld und wird von den Fans mit lautem Beifall auf die Bank verabschiedet. Press erhält noch 30 Sekunden Einsatzzeit und darf gleich mitjubeln?

90 Einwechslung bei USA -> Christen Press

90 Auswechslung bei USA -> Megan Rapinoe

90 Die USA haben die Finger schon am Viertelfinalticket! Der amtierende Weltmeister lässt sich in der Nachspielzeit nicht verunsichern und kontrolliert die Schlussphase mit Klasse. Spanien schafft es nicht mehr in die Zone der US-Girls! Noch zwei Minuten.

90 Erzwingen die Ibererinnen noch die eine, letzte Chance? Knapp drei Minuten von sieben sind schon Geschichte und die USA stehen gut. Irene bugsiert den Ball bis vor das Tor, doch Naeher kommt nach vorn und packt zu.

90 Die Nachspielzeit? Nicht fünf oder sechs, nein sieben Minuten Nachschlag!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90 Sandra Paños fliegt gegen den Pfosten! Die spanische Torfrau fängt die Ecke ab und wird von Carli Lloyd durch den Absprung samt Ball gegen den Pfosten gedrückt. Sandra Paños steht sofort auf und wirft das Leder nach vorn, die Zeit läuft davon!

89 Die US-Frauen wollen das 2:1 über die Zeit retten! Kurz vor einer Ecke von rechts folgt zugleich der nächste Wechsel und nun ist das Spiel schon in der 89. Minute.

89 Einwechslung bei USA -> Lindsey Horan

89 Auswechslung bei USA -> Rose Lavelle

87 Es wird laut in Reims! Jill Ellis bringt einen Superstar für den anderen und tauscht zwischen Alex Morgan und Carli Lloyd. Die Fans rasten aus und selbst die Stadionsprecherin kündigt Carli Lloyd wie eine Boxerin an!

85 Einwechslung bei USA -> Carli Lloyd

85 Auswechslung bei USA -> Alex Morgan

85 Gelbe Karte für Irene(Spanien)

Frustfoul von Irene! Die Spanierin holt Rose Lavelle rüde von den Beiden und zeigt eine heftige Grätsche von der Seite. Mehr Gelb geht kaum.

85 Geht noch was für Spanien? Die Ibererinnen laufen jetzt dem Rückstand hinterher und müssen sich langsam sputen. Nach der Neverending Story namens VAR sollte es aber sicherlich fünf oder mehr Minuten Nachspielzeit geben.

83 Einwechslung bei Spanien -> Mariona

83 Auswechslung bei Spanien -> Virginia Torrecilla

82 Verwirrung um einen Wechsel! Jenni Hermoso soll eigentlich vom Feld, doch dann verhindert Trainer Jorge Vilda in letzter Sekunden den Wechsel. Der Grund: Virginia Torrecilla sackt zusammen und muss wohl mit Krämpfen vom Feld!

80 Spanien legt alle Hoffnungen jetzt ins wilde Anrennen und erhöht die Schlagzahl. Die Ansätze sehen gut aus und tragen den Ball zügig bis vor die Kiste. Kurz vor Naeher bleibt jedoch der finale Pass aus!

78 Rapinoe ansatzlos! Die Frau des Spiels will auch noch das dritte Tor und drückt einen holprigen Ball vollkommen überraschend vom linken Pfosten volley aufs Tor. Der gelöffelte Schuss wird richtig heiß und zischt hauchzart am Gehäuse vorbei!

78 Einwechslung bei Spanien -> Andrea Falcón

78 Auswechslung bei Spanien -> Alexia

75 Tooor für USA, 1:2 durch Megan Rapinoe

Rapinoe bleibt ganz cool und versenkt den Ball erneut im Netz! Die Kapitänin des Weltmeisters schießt wieder nach links und nun steht es 1:2!

74 Rapinoe muss sich gedulden! Erst verlässt die spanische Tofrau die Linie und es gibt Diskussionen, nun liegt der Ball nicht ganz auf dem Elfmeterpunkt. Psychospielchen ohne Ende!

73 Nach zwei Minuten steht die Entscheidung: Der Elfmeterpfiff bleibt bestehen, die USA können erneut in Führung gehen!

71 Der VAR will das Vergehen nochmal checken und überprüft die Szene via Tape! Auch Schiedsrichterin Kulcsa will sich vergewissern und rennt zum Bildschirm. Der Pfiff geht schon in Ordnung, nur sieht die Aktion etwas seltsam aus, da Lavelle nach dem Kontakt noch zwei Schritte macht und erst dann zu Boden geht.

71 Elfmeter für die USA! Alex Morgan kann den Ball nicht ganz kontrollieren und Rose Lavelle kommt zur Hilfe. Virginia Torrecilla erwischt Lavelle im linken Strafraum und erneut dürfen die US-Girls an den Punkt!

69 Die aktuellen Minuten verlaufen ereignislos und leben größtenteils von unangekündigten Flanken von außen. Bleiben beide Teams in dieser Sicherheitszone, erwarten und spannende 20 Minuten bis zum Ende. Wer geht mehr Risiko ein?

67 Hat Jill Ellis noch einen Plan B? Das US-Offensivspiel läuft nicht rund und braucht einen neue Idee. Optionen wären Superstar Lloyd, Horan und Pugh.

65 Auch Mewis kann schießen! Die US-Amerikanerin dreht sich um die eigene Achse und feuert den Ball aus 18 mittigen Metern mit einem Drehschuss ab. Der Fernschuss ist schneller als bei Spanien und driftet am rechten Alu vorbei.

63 Feiner Versuch! Youngster Patri Guijarro tanzt sich bis auf die letzten zehn Meter durch und schiebt einen bewusst langsamen Flachschuss Richtung linkes Alu. Der Versuch ist etwas zu spitz und rollt Zentimeter am Pfosten vorbei!

62 Auch die Hitze wird nun mehr und mehr zum Thema, das Spiel ist etwas statischer als noch in der 1. Hälfte.

60 Pfund von Lavelle! Die Mittelfeldfrau nutzt einen Freiraum an der Sechzehner-Kante und nagelt den Ball mit einem Spannschuss hart auf die Bude. Das Geschoss wird immer schneller und segelt nur knapp über die Latte hinweg!

58 Wird das Achtelfinale zum Abnutzungskampf? Die Spanierinnen versuchen den Kräfteverschleiß und das Offensivspiel der US-Frauen mit Härte zu bekämpfen und werden nun auch wieder etwas defensiver.

56 Die Gangart der Spanierinnen? Rustikal! Paredes haut Sauerbrunn mit einer heftigen Grätsche um und die Bank um Jill Ellis springt wutentbrannt auf. Da ist zwar der Ball dabei, aber so Einsatz kann auch durchaus mit Gelb bestraft werden...

55 Heißer Mix! Tobin Heath sprintet immer weiter in Richtung Sechzehner und sieht, dass Alex Morgan zugestellt ist. Die US-Amerikanerin feuert daraufhin einen Mix aus Schuss und Flanke auf das Tor und verzieht knapp!

53 Wenig Spielfluss! Das bisher sehr gute Achtelfinale verliert sich gerade etwas in Nickligkeiten und diversen kleineren Fouls. Alex Morgan spürt einen Schubser von Virginia Torrecilla und beschwert sich bei der Schiedsrichterin. Die Spanierinnen gehen körperlich aggressiv rein und lassen sich auch den Zweikämpfen nicht unterkriegen!

51 Auch Morgan muss kurz aussetzen, das Spiel steht. Jetzt hat es auch den Superstar der WM erwischt, der ebenfalls etwas benommen auf dem Grün liegt. Nach zwei Minuten Auszeit steht Morgan wieder.

49 Heath hat's erwischt! Die US-Frau läuft einer schlechten Ballannahme hinterher und spürt dann das lange Bein von Virginia Torrecilla. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es für Heath weiter.

47 Ausgeglichener Wiederbeginn! Spanien übernimmt die Kugel und sucht ebenfalls nach einem freien Zeitfenster für einen Heber in die Gefahrenzone des Gegners. Die US-Frauen bleiben ruhig und köpfen alle Hereingaben sicher raus.

46 Ab in die zweiten 45 Minuten! Bringen die Iberinnen den Topfavoriten wirklich zu Fall oder schlagen die US-Girls zurück?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die USA straucheln und gehen nur mit einem 1:1 in die Kabine! Der Topfavorit der Frauen-WM wird von mutigen Spanierinnen mehr gefordert als gedacht und muss sich das Viertelfinalticket im zweiten Durchgang erst noch verdienen. Nach einer holprigen Startphase der US-Girls führte in der 7. Minute ein Elfmeterpfiff für das frühe 1:0 des amtierenden Weltmeisters. Die Abwehr der US-Amerikanerinnen präsentierte sich auch nach dem Führungstor jedoch weiter anfällig und fabrizierte kurz darauf einen Schnitzer, der direkt zum 1:1-Ausgleich führte. In der Folge beschränkten sich die Spanierinnen auf ihre Abwehrarbeit und hofften insgeheim auf einen tödlichen Konter aus dem Nichts. Die USA übernahmen wieder die Spielkontrolle, konnten die erzeugten Angriffe aber nicht in Großchancen ausweiten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ein Schritt fehlt! Rapinoe streichelt einen letzten Freistoß nochmal mit Gefühl vor den rechten Pfosten und hofft dort auf eine Kollegin. Lavelle läuft ein, verpasst die Hereingabe jedoch um einen Schritt.

45 Nach einem Elfmeter, dem Ausgleich und zwei Verletzungen gibt es nun drei Minuten Nachschlag.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Virginia Torrecilla beißt auf die Zähne und macht erstmal weiter. Der Pausenpfiff folgt ohnehin gleich...

44 Erneut eine Verletzung! Virginia Torrecilla muss einen Aussetzer von Irene ausbügeln und blockt eine Flanke von der linken Eckfahne mit gestrecktem Bein. Zerrung?

43 Geht es mit dem 1:1 in die Kabinen? Der Titelverteidiger lässt aktuell etwas Tempo vermissen und die schnelle Angriffe werden seltener. Es scheint so, als ob das Remis für beide Teams erstmal in Ordnung geht.

40 Luftloch! Marta Corredera spitzelt den Ball mit Schmackes in den Fünfer und O'Hara tritt direkt vor Naeher ein großes Luftloch. Am rechten Alu ist dann auch Alexia zu überrascht und die Spanierinnen verpassen eine richtig gute Möglichkeit!

39 Wer hat eine Idee? Das US-Mittelfeld verteilt das Leder durch die eigenen Reihen und wartet auf eine Initialzündung einer Kollegin. Spanien verengt in diesen Minuten wieder die letzten 30 Meter und baut regelrecht eine Wand auf.

37 Gelbe Karte für Megan Rapinoe (USA)

Gelb für die Frau mit den pinken Haaren! Rapinoe sichert den Ball gegen Marta Corredera und nutzt dafür auch ihre Arme. Spanierin Marta Corredera spürt einen ganz leichten Wischer und geht sofort zu Boden. Viel Schauspiel, wenig Kontakt und trotzdem Gelb.

37 Auch Mewis probiert es aus der zweiten Reihe! Die Mittelfeldfrau träumt ebenfalls vom Distanztor und ballert ihren Versuch von etwas weiter rechts auch daneben. Diesmal fehlen am linken Alu rund zwei Meter.

35 Wo ist die Lücke? Nach der Verletzung von Losada beruhigen die USA das Spiel und treffen wieder auf zwei enge Viererreihen der Ibererinnen. Rapinoe kann den Abwehrblock nicht entzehren und donnert einen Fernschuss am linken Pfosten vorbei.

33 Bitter! Vicky Losada erleidet einen Cut am linken Auge und versucht trotzdem alles, irgendwie weiterzumachen. Die Ärzte sprechen sich jedoch gegen den weiteren Einsatz aus und winken Losda vom Feld. Auf der Bank muss die furchtlose Spanierin sogar mit den Tränen kämpfen.

32 Einwechslung bei Spanien -> Nahikari García

32 Auswechslung bei Spanien -> Vicky Losada

30 Naeher sammelt Selbstvertrauen! Die US-Torfrau greift eine Flanke aus der Luft ab und gewinnt den Zweikampf mit Alexia ganz souverän. Spaniens Taktik aktuell: Hinten reinstellen und überraschend kontern.

29 Zentimeter fehlen! Rose Lavelle treibt das US-Offensivspiel mal wieder voran und besticht wieder mit einem Steilpass nach links. Megan Rapinoe ist zugegen, kann den Ball aber nicht ganz kontrollieren.

27 Die US-Defensive ist nicht auf der Höhe! Auch Torhüterin Naeher fällt nun mit einer Unsicherheit auf und lässt sich von Lucía García um ein Haar übel austricksen. Die Schlussfrau ist deutlich zuerst am Ball und ist dann ganz überraschend, dass Lucía García trotzdem durchläuft. Der folgende Pressschlag geht nochmal gut aus und endet mit einem Abstoß.

25 Guter Versuch! Die USA spielen einen Freistoß überraschend kurz aus und sorgen mit einer unangekündigten Spielverlagerung nach rechts für Verwirrung vor Sandra Paños. Julie Ertz wirft sich daraufhin einen Drehschuss aus elf Metern und setzt diesen knapp einen Meter über die Latte.

23 Die Präzision fehlt! Die US-Frauen haben das Kommando nun deutlich übernommen, lassen bei ihren Vorstößen aber den letzten Pass vermissen. Lavelle hat im Zentrum ausreichend Zeit und Raum und befördert ihren Chip-Pass trotzdem meilenweit ins Aus.

21 Nun bringt sich auch Superstar Alex Morgan ins Spiel und und lauert am rechten Pfosten. Eine Flanke von Tobin Heath von links ist jedoch zu ungenau.

19 Spanien macht das Zentrum dicht und drängt die US-Frauen auf die Außenposition ab. Flankenläuferin Crystal Dunn macht auf der linken Seite Meter und zimmert eine heiße Hereingabe an Freund und Feind vorbei! So langsam werden die Topfavoritinnen stärker und lassen Spanien nicht mehr aus der eigenen Zone!

17 Nächste heiße Szene! Die USA laufen erneut an und entscheiden sich für die rechte Seite. Ein Pass von Heath gelangt bis in mittigen Fünfer, wo María León in allerletzter Sekunde vor Rapinoe rettet. Die Spanierin ist fast schon am Boden und spitzelt die Kugel irgendwie mit der Fußspitze weg!

16 Die Ibererinnen halten mit! Das Team von Jorge Vilda agiert in den ersten 15 Minuten überraschend mutig und hat auch kein Problem damit, in einen Schlagabtausch zu gehen.

14 Herrlicher Pass und fast das 2:1! In Reims geht es hin und her: Nun befördert Lavelle den Ball mit ganz, ganz viel Übersicht diagonal vor die Kiste und bedient Rapinoe mustergültig. Die Anführerin der US-Frauen probiert es am linken Pfosten mit einem Schuss aufs kurze Eck, findet in Sandra Paños aber ihre Meisterin.

11 Sind die US-Mädels jetzt wach? War der Beginn schon etwas wacklig, folgt nach dem ungeahnten 1:0 nun eine haarsträubender Fehler und das direkte 1:1. Es ist das erste Gegentor der US-Mädels im Turnier!

9 Tooor für Spanien, 1:1 durch Jenni Hermoso

Was für ein Bock von Sauerbraunn, die USA schenken Spanien das 1:1! Keeperin Naeher spielt einen Abstoß kurz aus und sucht Sauerbrunn im eigenen Fünfer. Die Verteidigerin ist mit dem Kurzpass jedoch völlig überfordert und schenkt das Leder sofort her. Lucía García geht dazwischen und drückt den Ball zu Jennis Hermoso, die das Spielgerät traumhaft aus 14 Metern ins rechte Eck zaubert!

7 Tooor für USA, 0:1 durch Megan Rapinoe

Der Topfavorit geht in Front! Torhüterin Sandra Paños springt wie wild auf der Linie von links nach rechts, kann Megan Rapinoe damit aber nicht verunsichern. Die Kapitänin jagt das Leder sicher ins untere, linke Eck und trifft!

5 Elfmeter für die USA! Dahlkemper schickt Lavelle, die dann von rechts mit dem Tempo in den Sechzehner durchbricht. María León geht zu vorschnell in den Zweikampf, lässt das Bein stehen und foult eindeutig. Klarer Elfer!

3 Sind die US-Frauen jetzt wach? Der amtierende Weltmeister übernimmt erstmals die Kugel für längere Zeit und schiebt das Offensivspiel zu langsam an.

2 Spanien mit der ersten Chance! Die US-Girls lassen La Roja auf der linken Seite zu viel Platz und sind dann im Fünfer unter Druck. Sauerbrunn klärt zu kurz und "blockt" einen nachfolgenden Schuss von Patri Guijarro dann mit dem Kopf.

1 Und bitte! Das Achtelfinale zwischen Spanien und den USA ist auf dem Weg. Die Ibererinnen tragen ihr bekanntes rotes Trikot, Morgan und Co. sind ganz in Weiß.

1 Spielbeginn

Die Schiedsrichterin heißt Katalin Kulcsar und kommt aus Ungarn. Gleich werden die Spanierinnen anstoßen.

Und jetzt wird es das erste Mal richtig emotional, die Nationalhymnen werden eingespielt! Die Spanierinnen genießen ihre textlose Hymne, die US-Mädeln singen "The Star-Spangled Banner" lautstark mit.

Erwartet uns ein heißer Tanz im Glutofen von Reims? In wenigen Minuten kommen die Kickerinnen auf das Feld!

Für Spanien ist das Match mit den US-Stars auch so etwas wie Entwicklungsarbeit und Werbung für das eigene Land. Die spanischen Medien zeigen nur wenig Interesse an der WM und sind in Frankreich kaum vertreten. "Der amerikanische Frauenfußball ist ein Vorbild für uns. Jetzt spielen wir gegen die USA und wollen die Aufmerksamkeit auch für uns haben. Wir werden alles geben", verspricht Marta Torrejón. Motivation lieferte heute überraschend die Marca, die als wichtigste Sportzeitung des Landes der Frauen-WM die Titelseite widmete.

Wer heute zum Viertelfinal-Gegner der Französinnen werden will, benötigt in der Tat einige Kraftreserven und einen vollen Tank. Uns erwartet ein heißes Spiel auf dem Platz mit heißen Temperaturen: In Reims ist der Hochsommer ausgebrochen, im Stadion springt das Thermometer auf über 30 Grad.

Ohne eine schlagkräftige Offensive, wird die Furia Roja die Sensation wohl kaum schaffen. Die USA steigerten sich im Verlauf der Vorrunde von Spiel zu Spiel und blieben auch nach dem 13:0-Rausch zum Start weiterhin fokussiert. Trainerin Jill Ellis fokussiert ihr Team bei der WM jeweils auf das nachfolgende Spiel und stellte zuletzt auch die Regenation in den Mittelpunkt. Während die Spanierinnen nach der Gruppenphase gleich sechs Tage Ruhe genossen, blieben den USA hingegen nur drei Tage Pause. "Ruhetage sind immer gut, aber wir werden so oder so vorbereitet sein", meint Crystal Dunn.

Nach der furiosen Gruppenphase mit drei Siegen und 18:0-Toren wollen die US-Mädels ihre Mission "Titelverteidigung" auch in der K.o-Runde fortsetzen und gehen heute gegen Spanien erneut als Favoritinnen an den Start. Gegner Spanien schloss die Gruppe B zwar auf Platz zwei hinter Deutschland ab, schoss jedoch in drei Spielen auch nur drei Tore.

Wenn die US-Mädels heute das Stadion in Reims betreten, wird der oder anderen Spielerin sicher warm ums Herz. USA und Reims, war da nicht was? Richtig: In Reims, im Nordosten Frankreichs, feierten Alex Morgan und Co. ihren umjubelten 13:0-Rekordsieg gegen Thailand.