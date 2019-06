90 Fazit:

Das Spiel ist vorbei und China gewinnt verdient mit 1:0 gegen Südafrika. Von Beginn an zeigten die Asiatinnen, dass sie das technisch bessere Team sind, spielten sich aber insgesamt relativ wenige Chancen heraus. Südafrikas Stürmer-Star Thembi Kgatlana eröffnete ihrem Team durch schnelle Sprints einige gute Konterszenen, welche dann aber nicht gut zu Ende gespielt wurden. Kurz vor der Pause belohnten sich dann die Chinesinnen für die engagierte Leistung und erzielten das 1:0 durch Ying Li. Direkt nach dem Führungstreffer hatten sie sogar die große Chance das zweite Tor nachzulegen, doch sie scheiterten an dem Querbalken. Das Spiel beruhigte sich in Halbzeit zwei zunehmend, bis dann die Chinesen in einer Schlussoffensive versuchten den Deckel auf die Partie zu legen. Zwar gelang ihnen das nicht mehr, aber dennoch holten sie sich die ersten drei Punkte bei dieser WM. China muss im Endspiel um Platz zwei am nächsten Montag gegen Spanien ran, während es für Südafrika gegen Deutschland um nichts mehr geht. Die Afrikanerinnen sind durch die heutige Niederlage ausgeschieden.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Was eine Chance für China zum 2:0! Li Yang bekommt den Ball perfekt in den Lauf gespielt. Sie hat keine Gegnerin vor sich und schießt nach kurzem Zögern aus wenigen Metern auf den gegnerischen Kasten. Wieder zeigt Keeperin Kaylin Swart eine gute Parade und wehrt den Schuss zur Seite ab.

88 China wirkt dem entscheidenden 2:0 näher, als Südafrika dem Ausgleich. Nur noch wenige Minuten sind zu spielen.

85 Peng Han hat eine große Möglichkeit zum 2:0! Und wieder ist es ein Kopfball, der für Gefahr sorgt. Torhüterin Kaylin Swart zeigt aber eine klasse Parade und kratzt das Leder aus dem rechten unteren Eck.

83 Gelbe Karte für Noko Matlou (Südafrika)

Die Abwehrspielerin grätscht Jiahui Lou von hinten um und sieht deshalb die erste Gelbe Karte in einer ansonsten fairen Partie.

82 Einwechslung bei Südafrika -> Linda Motlhalo

82 Auswechslung bei Südafrika -> Refiloe Jane

81 Einwechslung bei China -> Li Yang

81 Auswechslung bei China -> Yan Wang

79 Nun wird es etwas defensiver bei den Chinesen: Ying Li muss den Platz mit einer leichten Verletzung verlassen. Neu dabei ist die defensive Mittelfeldspielerin Wei Yao.

78 Einwechslung bei China -> Wei Yao

78 Auswechslung bei China -> Ying Li

76 Kgatlana wird im gegnerischen Strafraum angespielt, nimmt den Ball an und schießt dann mit dem rechten Fuß aus ca. 15 Metern an die Schulter einer Chinesin. Die Südafrikaner fordern einen Elfmeter, doch die Schiedsrichterin gibt ihn nicht.

73 Die Startelfdebütantin Sibuelele Holweni verlässt nun den Platz. Für sie kommt die schnelle Leandra Smeda auf den Rasen.

72 Einwechslung bei Südafrika -> Leandra Smeda

72 Auswechslung bei Südafrika -> Sibuelele Holweni

72 Jiahui Lou bricht durch die gegnerische Abwehr und dringt in den Strafraum ein. Sie zieht von rechts außen nach innen, will abschließen, doch legt sich den Ball etwas zu weit vor. So können die Südafrikanerinnen klären.

70 20 Minuten haben die Südafrikanerinnen noch Zeit, um der Niederlage und damit dem wahrscheinlich drohenden WM-Aus noch entgegen zu wirken. Aktuell haben sie gegen aggressive Gegner Probleme ihre Stürmer ins Spiel einzubinden.

68 Die La Ola-Welle läuft durch den Pariser Prinzenpark. Während das Spiel an sich eher wenig Stimmung verbreitet, feiern die Chinesen ihr Team hemmungslos.

66 Auch Chinas Trainer Xiuquan Jia wechselt das erste Mal und bringt Jiahui Lou neu für die aktive Yasha Gu in die Partie.

65 Einwechslung bei China -> Jiahui Lou

65 Auswechslung bei China -> Yasha Gu

63 Kholosa Biyana sieht aus über 30 Metern eine Lücke in der chinesischen Abwehr und hält einfach mal drauf. Mit dem Fernschuss hat aber die Torhüterin keine Probleme und fängt ihn sicher auf.

61 Erster Wechsel bei den Afrikanerinnen nach einer Stunde Spielzeit: Jermaine Seoposenwe ersetzt Ode Fulutudilu positionsgetreu als Stürmerin.

60 Einwechslung bei Südafrika -> Jermaine Seoposenwe

60 Auswechslung bei Südafrika -> Ode Fulutudilu

59 Die dritte Ecke für die Banyana Banyana innerhalb von wenigen Minuten. Dieser Eckball jedoch wird leichtfertig durch eine viel zu niedrige Flanke verschenkt.

57 Und die nächste Chance für Südafrika! Nach einem Eckball setzt sich Noko Matlou im Zweikampf gut durch und köpft das Leder an den Rücken einer Chinesin. So geht der Ball ein paar Meter neben den linken Pfosten.

55 Südafrikas erster Torschuss in Halbzeit zwei: Mamello Makhabane probiert es wuchtig aus über 20 Metern, doch ihr Schuss fliegt gute fünf Meter über den Kasten.

54 Das Spiel findet hauptsächlich im Mittelfeld statt. China hat dennoch leichte Vorteile, ohne sich eine Torchance zu erspielen.

51 Thembi Kgatlana setzt einen ihrer berüchtigten Sprints an, aber es kommen kurz vor dem gegnerischen 16-er gleich zwei Chinesinnen, die sie dann fair vom Ball trennen.

49 Südafrika beginnt mit relativ viel Ballbesitz. Spätestens auf Höhe der Mittellinie sind die Bälle meist jedoch weg.

46 Es geht weiter mit der zweiten Hälfte! Wer holt sich die ersten Punkte in der Gruppe B?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Es ist Pause im Prinzenpark und China geht mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabine. Südafrika hatte viele Probleme mit den Asiatinnen, die es vor allem mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum versuchten. Bei den vielen Kopfballchancen der "Stahlrosen" aus China fehlte es meist am letzten Tick Genauigkeit. Erst wenige Minuten vor der Pause gelang ihnen der erlösende Führungstreffer: Ying Li sprang in eine halbhohe Flanke hinein und setzte den Ball per Volley ins kurze Eck. Nach der Führung schwamm die südafrikanische Defensive aber so richtig und hatte Glück nicht das zweite Tor zu kassieren. Ein Kopfball von Shanshan Wang flog an die Unterkante der Latte. Die zweite Halbzeit verspricht dennoch Spannung, weil die Südafrikanerinnen immer für einen schnellen Konter gut sind.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Südafrikas Defensive schwimmt! Sie wollen sich nun nur noch in die Pause retten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Lattentreffer für China! Nach einer Ecke kommt Shanshan Wang am ersten Pfosten zum Kopfball. Der Ball fliegt an die Unterseite der Latte und prallt dann genau auf der Torlinie auf.

40 Tooor für China, 0:1 durch Ying Li

China geht vor der Pause doch noch in Führung! Rui Zhang hat in der Hälfte Südafrikas viel Platz und flankt aus dem rechten Halbfeld halbhoch in den 16-er. Dort ist Ying Li eingelaufen, welche den Ball volley mit dem linken Schienbein ins kurze Toreck schiebt.

36 Schnell ist Thembi Kgatlana, doch nun versucht sie es allein gegen gleich fünf Chinesinnen! Sie wird unter Druck gesetzt und verliert das Leder dann auf Höhe der Mittellinie.

34 Shuang Wang schießt aus der zweiten Reihe, doch das Spielgerät fliegt in den Pariser Abendhimmel. Ein paar Spielzüge später zieht Yasha Gu von links nach innen und will den Ball aus 15 Meter in den Knick zwirbeln, doch auch ihr Versuch geht über den Kasten.

31 Thembi Kgatlana wirbelt die chinesische Abwehr durcheinander! Sie läuft allen davon, dringt halblinks in den Strafraum von China ein und schließt dann aber nur halbherzig mit dem rechten Außenrist ab. Die Kugel rollt ein paar Meter neben dem linken Pfosten ins Toraus.

29 Das war knapp! Shanshan Wang unterläuft eine sehr gute Flanke von links außen nur um Zentimeter und kann den Ball so nicht mehr drücken.

27 Südafrika versucht nun etwas höher zu stehen. Eine Flanke von der linken Außenbahn verunglückt aber derart, dass die chinesische Torhüterin den Ball locker abfangen kann.

24 Nun aber ein Konterversuch für Südafrika! Bambanani Mbane erobert den Ball auf Höhe der Mittellinie und leitet ihn weiter auf die rechte Seite zu Thembi Kgatlana. Die schnelle Angreiferin überläuft ihren Gegner, verliert dann aber beim Dribbling den Ball leichtfertig. China kann so klären.

21 Ying Li hat eine kleinere Kopfballchance nach einer guten Flanke aus dem linken Halbfeld. Ihr Versuch geht aber deutlich am rechten Pfosten vorbei.

19 Es schleichen sich auf beiden Seiten viele Fehlpässe in das jeweilige Spiel ein. Torchancen sind im Moment Mangelware.

16 Mit schnellen Direktpässen wollen die Südafrikanerinnen ihren Gegner überrumpeln. Allerdings kommen viele dieser Pässe nicht beim Mitspieler an, weshalb China hinten keine Probleme hat.

13 Die Anfangsphase geht eindeutig an China. Die Stahlrosen setzen ihren Gegner merklich unter Druck und wurden bisher hauptsächlich über Standards richtig gefährlich. Südafrika kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

10 Shuang Wang, die in Paris spielt, zieht den nächsten Eckball scharf auf den langen Pfosten. Dort steht Shanshan Wang und köpft den Ball aber deutlich neben den Kasten.

9 Übrigens spielen gleich mehrere Südafrikanerinnen in der Chinesischen Liga und kennen viele ihrer Gegenspieler gut. Vielleicht ein Vorteil für die Banyana Banyana?

6 Yasha Gu setzt sich im Zweikampf gut durch und holt den ersten Eckball heraus. Diese wird kurz ausgeführt, um dann per Flanke den Ball auf das Tor zu ziehen. Keeperin Kaylin Swart muss den Ball herausfausten.

4 Starker halbhoher Pass von Yasha Gu auf Shanshan Wang! Der Ball fliegt in den Strafraum, genau in den Lauf von Wang. Doch die Angreiferin kann den Ball nicht mehr ganz kontrollieren, weshalb die Torhüterin das Leder aufnehmen kann.

2 Aggressiver Start der Chinesinnen! Sie kommen mehrmals gefährlich in den Strafraum des Gegners, aber die Südafrikaner können das Spielgerät lang nach vorne schlagen.

1 Los gehts im Prinzenpark bei 18 Grad und leichter Abendsonne!

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin ist an diesem Abend die 34-jährige Ungarin Katalin Kulcsár. Sie war bereits bei der WM 2015 im Einsatz und pfeift seitdem auch in der UEFA Champions League. Heute wird sie an den Seitenlinien unterstützt von Sanja Rodak und Katalin Torok.

Auf der anderen Seite hat Chinas Trainer Xiuquan weiterhin die Qual der Wahl. Ihm stehen alle Feldspielerinnen zur Auswahl. Trotzdem ändert der Trainer heute wohl nicht nur das System auf ein 5-3-2, sondern auch seine Startelf auf gleich drei Positionen: Yan Wang, Shuang Wang und Ying Li dürfen von Beginn aufs nasse Grün.

Personell muss Südafrikas Trainerin Desiree Ellis auf ihre Linksverteidigerin Nothando Vilakazi verzichten, die im letzten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz musste und nun ein Spiel aussetzen muss. Für sie ist Sibulele Holweni neu in der Partie. Des weiteren gibt es in der Startelf noch drei weitere Änderungen: Bambanani Mbane, Mamello Makhabane und Torhüterin Kaylin Swart sind erstmals bei dieser WM in der Anfangself.

Doch auch die Chinesinnen wollen nach ihrem knapp verlorenen Spiel gegen Deutschland mit allen Mitteln den Sieg erzwingen. Sie hatten die deutsche Nationalmannschaft lange Zeit kurz vor einer Niederlage, doch die sogenannten Stahl-Rosen aus China nutzten ihre zahlreichen Chancen nicht und verloren deshalb durch das Tor des Tages von Giulia Gwinn mit 0:1. Trotz der guten Leistung gegen Deutschland, unterschätzen sie den heutigen Gegner aus Südafrika aber nicht. Trainer Jia Xiuquan betonte vor der Partie, wie "schnell und scharf" die Südafrikanerinnen im Angriff spielen können.

Das Team aus Südafrika musste in den letzten Tagen die unglückliche 1:3-Pleite gegen Spanien verarbeiten. Vor allem der umstrittene Elfmeter zum 1:2 hängt den "Banyana Banyana" noch im Kopf. Stürmerin Ode Fulutudilu weiß nach der Auftaktpleite, dass sie und ihr Team das Spiel gegen China unbedingt gewinnen müssen. Es wird ein weiterer harter Kampf für die unerfahrene Mannschaft, doch mit "der gleichen selbstbewussten Art", wie im ersten Gruppenspiel, könnten es die Afrikanerinnen laut Fulutudilu schaffen. Coach Ellis sieht die WM interessanterweise als ein Krieg an: "Den ersten Kampf haben wir verloren, weshalb wir den zweiten nun gewinnen müssen."

Im Prinzenpark-Stadion, der Heimstätte von Paris Saint-Germain, findet heute ein wichtiges Spiel für die beiden Teilnehmer der deutschen Gruppe statt. Dadurch dass Deutschland gestern durch einen Sieg über Spanien schon das erste Achtelfinalticket gezogen hat, gilt es nun für die bisher sieglosen Chinesinnen und Südafrikanerinnen unbedingt mit einem Sieg die Chance auf den zweiten Platz oder dritten Platz zu bewahren. Denn auch die besten vier Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.