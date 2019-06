90 Fazit:

Schluss in Montpellier, Deutschland bezwingt Südafrika sicher und verdient mit 4:0 und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale der WM ein. Dabei war von Beginn an klar, wer hier das Sagen hat. Mit guten Standards und solider Chancenverwertung schraubten die DFB-Mädels den Spielstand bereits zur Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild zwar geringfügig, aber nicht nachhaltig. Die Banyana Banyana hatte auf einmal auch Lust am Spiel und kam besonders am Ende des Matches immer öfter zu Gelegenheiten. Da zeigte sich, dass noch längst noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Insgesamt aber geht der Erfolg vollkommen in Ordnung, nun kann gespannt auf die Viertelfinalgegnerinnen gewartet werden. Neben Teams wie Schottland oder Nigeria könnte die Voss-Tecklenburg-Elf es auch mit Brasilien oder Australien zu tun bekommen.

90 Spielende

90 Schüller schießt nicht das 5:0! Nach prima Ablage von der rechten Sechzehnerkante nimmt die Jokerin die Kugel nicht ideal mit, hämmert die Kirsche aus mittigen acht Metern aber dennoch auf den Kasten. Dlaimini wirft sich aber in sie Schussbahn und verhindert den fünften Einschlag.

90 Dallmann entwischt auf links ihren Bewacherinnen und nimmt im linken Halbraum Simon mit. Die Linksfüßerin befördert das Leder aus elf Metern aber klar drüber.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Letzter Wechsel: Smeda ersetzt Biyana.

89 Einwechslung bei Südafrika -> Leandra Smeda

89 Auswechslung bei Südafrika -> Kholosa Biyana

87 Wieder die Banyana Banyana! Mulaudzi ist Empfängerin eine tollen hohen Passes aus dem Mittelfeld hinter die Abwehrkette. Links in der Box fackelt die 29-Jährige nicht lang und versucht es aus leicht spitzem Winkel. Rechts vorbei.

86 Schüller behauptet sich im Luftduell an der Strafraumkante stark und will Popp in Szene setzen. Dabei rutscht ihr der Ball vom Schlappen. Chance vertan.

84 Die nächste Hütte, die zurückgenommen wird! Däbritz gibt nach links raus zu Dallmann. Die eingewechselte Mittelfeldfrau flankt flach in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum, wo Gwinn den Fuß reinhält. Allerdings war Dallmann etwas zu früh losgelaufen. Abseits.

81 Nun gegen Ende der Partie fassen die Südafrikanerinnen etwas Mut. Sie setzen sich mit energischem Pressing vorne fest und haben offenbar Bock auf den Ehrentreffer.

78 Die Geschichte nimmt nochmal Fahrt auf. Kgatlana hat halblinks 18 Meter vor dem Kasten etwas zu viel Platz. Den nutzt sie, indem sie kurz einen Haken nach innen schlägt und flach abzieht. Dabei hat sie nicht genug Zielwasser getrunken. Klar links vorbei.

76 Der Ball zappelt im Netz, aber es zählt nicht! Däbritz läuft auf links einen Tick zu früh los, bedient in der Mitte die mitgelaufene Schüller, die aus kurzer Distanz einfach eindrückt. Wohl zu Recht wird der Treffer zurückgenommen - aber es war knapp.

74 Auf einmal muss Schult ran! Nach schnellem Steilpass ist Kgatlana aus dem Nichts ganz frei durch und rast auf die Schlussfrau zu. Im Eins-gegen-Eins hat sie aber das Nachsehen und muss sich Schult aus zentralen elf Metern geschlagen geben.

73 Däbritz scheitert erneut an Dlaimini! Nach Ballgewinn im Angriff taucht Schüller rechts im Sechzehner auf. Ihr Querpass ins völlig verwaiste Zentrum findet Däbritz. Die wiederum schafft es nicht, aus sieben Metern die Torhüterin zu überwinden. Starke Rettung der Keeperin.

71 Endlich zeigt sich auch mal wieder der Underdog! van Wyk fasst sich aus zentralen 25 Metern einfach mal ein Herz und hält drauf. Ihr Gewaltversuch rauscht nur knapp über die Querlatte. Da hätte sich Schult strecken müssen.

69 Nach shcickter Ablage von Schüller in den Lauf von Magull darf letztere aus spitzem linken Winkel abziehen. Im letzten Moment wirft sich eine Afrikanerin dazwischen, doch Magull setzt nach. Im Liegen passt sie von der Grundlinie kurz zu Däbritz. Deren Schuss aus halblinken elf Metern saust in die Arme von Dlaimini.

66 Letzter Wechsel beim zweimaligen Weltmeister: Bühl geht nach engagierter Leistung runter. Dafür kommt Schüller.

66 Einwechslung bei Deutschland -> Lea Schüller

66 Auswechslung bei Deutschland -> Klara Bühl

66 Gelbe Karte für Rhoda Mulaudzi (Südafrika)

Mulaudzi räumt ihre Gegenspielerin im Zweikampf rustikal ab. Gelb ist korrekt.

65 Bühl wühlt sich auf dem linken Flügel stark durch und bringt das Rund flach ins Zentrum. Mit etwas Glück setzt sich Magull durch, bleibt mit ihrem Schuss aus recht mittigen acht Metern aber gerade noch hängen.

62 Das wäre ein prima Tor geworden! Simon schweißt einen Eckball von links hoch an den Elfmeterpunkt. Hegering läuft ein und zieht volley ab, dabei rutscht die Murmel aber leicht über den Schlappen. Links vorbei.

59 Direkt nach dem Treffer hat Huth Feierabend. Sie wird durch Dallmann ersetzt, die zu ihrem ersten Turniereinsatz kommt.

59 Einwechslung bei Deutschland -> Linda Dallmann

59 Auswechslung bei Deutschland -> Svenja Huth

58 Tooor für Deutschland, 0:4 durch Lina Magull

Magull staubt zum 4:0 ab! Ein Freistoß von halbrechts aus 40 Metern landet genau auf der Rübe von Hegering. Die 29-Jährige setzt zum Flugkopfball an und zwingt Dlaimini aus halblinken elf Metern zu einer guten Tat. Die Keeperin taucht ab und wehrt noch reaktionsschnell an den linken Innenpfosten ab. Die Kugel rollt aber zurück, Magull schaltet am fixesten und schiebt aus einem Meter ein.

58 Gelbe Karte für Nothando Vilakazi (Südafrika)



55 Und der hat es in sich! Die Ecke wird kurz ausgeführt, letztlich gelangt der Ball von der linken Grundlinie hoch auf den zweiten Pfosten. Hier steigt Leupolz hoch und köpft aus halbrechten acht Metern aufs Tor. Dlaimini muss sich lang machen und lenkt den Versuch stark über die Latte. Beim folgenden Eckball nickt Popp das Spielgerät am kurzen Eck drüber.

54 Gelbe Karte für Lina Magull (Deutschland)

Magull, die das Feld wieder betreten hat, will den folgenden Freistoß ausführen. Zuvor aber diskutiert sie zu viel mit der Schiedsrichterin und wird verwarnt. Aus dem Standard resultiert ein Eckstoß.

53 Gelbe Karte für Lebohang Ramalepe (Südafrika)

Ramalepe fällt Huth auf der rechten Defensivseite und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

50 Magull liegt im offensiven linken Halbfeld und muss behandelt werden. Offenbar hat sie ein Problem am Knie, zuvor wurde sie von Ramalepe bearbeitet. Es bleibt zu hoffen, dass sie weitermachen kann.

49 Die Außenseiterinnen kommen ganz gut rein in den zweiten Durchgang. Zwar hat sich noch keine Möglichkeit ergeben, allerdings sieht das Ganze nach ein bisschen mehr Angriffslust aus.

46 Weiter geht's, auf beiden Seiten gibt es Wechsel. Bei den Deutschen bleibt Schweers in der Kabine, Simon kommt dafür ins Match. Südafrika bringt währenddessen Kgatlana und Mulaudzi für Mthandi und Fulutudilu.

46 Einwechslung bei Südafrika -> Rhoda Mulaudzi

46 Auswechslung bei Südafrika -> Ode Fulutudilu

46 Einwechslung bei Südafrika -> Thembi Kgatlana

46 Auswechslung bei Südafrika -> Amanda Mthandi

46 Einwechslung bei Deutschland -> Carolin Simon

46 Auswechslung bei Deutschland -> Verena Schweers

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

In Montpellier ist Halbzeit, die deutsche Nationalelf führt absolut verdient mit 3:0 gegen Südafrika und hat den ersten Gruppenplatz quasi sicher. Anfangs vor allem über Standards gefährlich, erhöhten die Olympiasiegerinnen die Schlagzahl nach Leupolz' Führungstreffer. Zwar musste ein krasser Fehler von Torhüterin Dlaimini mithelfen, so allerdings zog die Voss-Tecklenburg-Truppe souverän davon und legte durch das erste Turniertor von Popp gar auf 3:0 davon. Bisher ist es ein abgeklärter Auftritt, der jedoch klar auf den Schwächen der Banyana Banyana basiert. Ein paar kleinere Unsicherheiten sind unterdessen nach wie vor drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Lange ist es nun nicht mehr bis zur Pause. Die Bundesadlerinnen haben hier alles im Griff und schnüren die Gruppenletzten weiterhin tief hinten ein.

40 Tooor für Deutschland, 0:3 durch Alexandra Popp

Ein tolles Tor bringt das inzwischen überfällige 3:0! Däbritz legt nach rechts zur mitgelaufenen Gwinn ab. Die 19-Jährige gibt mustergültig hoch in die Mitte, wo Popp aus acht Metern halblinker Position den Schädel reinhält. Mit ihrem Kopfstoß überwindet sie Dlaimini, die nicht schnell genug runterkommt.

39 Eine dritte Hütte wäre keine Überraschung mehr. Zu dominant tritt Deutschland hier auf, die Schwächen von Südafrika werden konsequent angespielt. Das sieht gut aus bisher.

36 Erst wenige Augenblicke zuvor verpasste Huth den dritten Treffer. Die Frau mit der neun auf dem Rücken muss nach flacher Vorarbeit von Schweers von links nahe des Strafstoßpunktes nur noch den Fuß reinhalten. Dabei war sie ein bisschen zu spät dran und verfehlte das Gehäuse deutlich.

35 Magull muss zwingend das 3:0 erzielen! Von rechts kommt die Kugel mit Tempo in die Mitte, wo Däbritz wunderbar durch die Beine für Magull durchlässt. Die Mittelfeldakteurin steht urplötzlich völlig frei vor Dlaimini und drückt das Spielgerät aus halblinken 13 Metern weit drüber. Der muss normalerweise sitzen.

34 Klasse Steckpass von Doorsoun! Die Abwehrspielerin seziert mit einem tollen Zuspiel aus dem Mittelkreis die gegnerische Abwehr und schickt Gwinn auf halbrechts auf die Reise. Die 19-Jährige kriegt das Leder aber nicht verarbeitet.

31 Damit läuft für die Voss-Tecklenburg-Elf alles nach Plan. Dieser Zwei-Tore-Vorsprung dürfte Südafrika weiter einschüchtern. Der Gruppensieg ist schon jetzt eigentlich nur noch Formsache.

29 Tooor für Deutschland, 0:2 durch Sara Däbritz

Was für ein dicker Patzer von Dlaimini! Schweers rennt auf dem linken Flügel auf und davon und will in der Box eine mitgelaufene Teamkollegin in Szene setzen. Ihr Zuspiel landet allerdings viel zu nahm am Tor, wo Dlaimini herauskommt und den Pass nur zur linken Seite abwehrt. Den hätte sie eigentlich mit der Mütze aufnehmen müssen! So bedankt sich Däbritz, die am schnellsten schaltet und aus halbrechten 13 Metern einschiebt.

27 Hegering macht das Ding scharf! Ein langer Schlag dürfte für sie eigentlich kein Problem darstellen. Die 29-Jährige will zu Schult zurückgeben, produziert aber beinahe einen fatalen Bock. Die Torfrau ist gerade noch rechtzeitig dran und bereinigt die Situation.

24 Jetzt mal wieder die Underdogs: Aus dem linken Halbraum wird Fulutudilu schön an der linken Sechzehnerkante bedient. Die Angreiferin passt zurück ins Zentrum, dort klärt aber Hegering mühelos. Da war mehr drin.

22 Die Banyana Banyana wirkt noch gar nicht wirklich wach. Von dem Offensivdrang der Deutschen scheint sie extrem beeindruckt. Das 1:0 ist zum aktuellen Zeitpunkt vollauf verdient.

20 Wieder die Favoritinnen! Huth dringt über rechts in den Strafraum ein und sucht mit ihrem Flachpass Bühl oder Popp. Mehrere Afrikanerinnen werfen sich aber in die Bahn und können im Kollektiv klären.

17 Riesenchance für Deutschland! Däbritz wird vom Elfmeterpunkt nach links in den Sechzehnmeterraum geschickt und hält aus neun Metern drauf. Ihren Flachschuss wehrt Dlaimini zur anderen Seite ab, wo Popp überhaupt nicht damit rechnet. So verstolpert die Topstürmerin diese Gelegenheit aus der Nahdistanz und busgiert das Rund irgendwie drüber.

16 Interessanter Versuch. Vilakazi will aus dem linken Halbfeld flanken, dabei probiert sie es aber doch direkt. Etwas überrascht pustet Schult durch, der Ball landet nur am Außennetz.

14 Tooor für Deutschland, 0:1 durch Melanie Leupolz

Da ist das 1:0! Von rechts segelt ein Eckstoß in die Mitte, wo sich niemand für Leupolz zuständig führt. Die Mittelfeldfrau nickt aus halblinken sechs Metern ins untere linke Eck ein. Dlaimini ist machtlos.

13 Aus dem laufenden Spiel heraus kommt indes noch nicht so viel für die DFB-Elf. Wenn überhaupt, dann geht es über den rechten Flügel und Huth. Mal schauen, ob das noch gefährlicher wird.

10 Schicke Freistoßkombination! Drei deutsche Spielerinnen stehen bereit, das Leder aus dem rechten Halbraum nach innen zu treten. Letztlich bekommt die rechts an die Grundlinie durchstartende Huth selbiges und flankt direkt in die Mitte zu Däbritz. Dlaimini eilt aber heraus, ist leicht vor der 24-Jährigen dran. Dann bekommt Däbritz das Ding an die Hand. Abstoß.

7 Däbritz erhält auf der linken Außenbahn die Kirsche und zieht in die Mitte. Aus leicht halblinken 20 Metern rutscht sie ihr aber über den Spann, der Schuss rauscht klar vorbei.

6 In den ersten Augenblicken sehen wir das erwartete Bild. Deutschland versucht mit dem Ball Lösungen durch die dichte Abwehr des Gegners zu kommen. Noch mangelt es oft am vorletzten Pass.

3 Erster Abschluss für die DFB-Auswahl! Von links schnibbelt Magull einen Freistoß an den Fünfmeterraum. Popp läuft ein, trifft die Kugel kurz vor der gegnerischen Torhüterin aber nicht sauber. So nimmt Dlaimini das Ding sicher auf.

2 Da haben die Südafrikanerinnen gleich mal etwas Glück: Vilakazi spielt von der linken Defensivseite einen katastrophalen Pass in die Mitte, wo sich Bühl direkt in Position bringen will. van Wyk klärt aber gerade noch mit ihrer Routine.

1 Auf geht's in Montpellier!

1 Spielbeginn

Die Regeldurchsetzung des heutigen Kräftemessens obliegt der Portugiesin Sandra Braz. Die 41-Jährige leitet nicht nur erstmals im laufenden Wettbewerb eine Partie, sondern gleichzeitig auch das erste Aufeinandertreffen beider Länder im Frauenfußball überhaupt. Unterstützt wird sie an den Seitenlinien von der Schwedin Julia Magnusson und der Engländerin Lisa Rashid.

Auf der anderen Seite versichert die Übungsleiterin der Bundesadlerinnen Martina Voss-Tecklenburg indes, dass niemand in Versuchung sei, ein paar Prozentpunkte nachzulassen. “Der Kampfmodus ist schon im Training immer da“, so die 51-Jährige, die betont: “Wir haben eine sehr gute Ausgangslage für den ersten Platz. Dafür müssen wir den entscheidenden Schritt machen“. Mittelfeldspielerin Linda Dallmann, die bisher noch nicht eingesetzt wurde, warnt vor dem kommenden Gegner: “Sie werden mit viel Leidenschaft kommen. Sie verteidigen mit allem, was sie haben und haben gefährliche Spitzen“.

Südafrikas Nationaltrainerin Desiree Ellis kündigt trotz der aktuellen Situation eine Menge Kampfgeist ihrer Truppe an: “Wir kennen die Bedeutung des Wortes 'Aufgeben' nicht. Wir streben immer ein positives Ergebnis an. Bis jetzt hatten wir leider nicht die Resultate, die wir uns gewünscht haben“. Die Kapstädterin weiß allerdings auch, dass es eng für ihre Damen werden könnte, schließlich stehe “nun das wahrscheinlich schwierigste Spiel“ an. Deutschland sei “sehr präzise und organisiert. Wir werden in Bestbesetzung antreten müssen“.

Dennoch haben sich die Afrikanerinnen für ihre Verhältnisse bisher teuer verkauft. Im ersten Spiel gegen La Roja deutet einige Zeit vieles auf eine kleine Sensation hin. Zwischen den Minuten 25 und 70 hatte eine knappe 1:0-Führung Bestand. Zwei umstrittene Elfmeter sowie ein Treffer kurz vor Schluss brachten jedoch noch die Wende für die Ibererinnen. Gegen China mussten die WM-Neulinge schließlich ebenfalls geschlagen geben (0:1). Nun wartet allerdings die wohl bisher größte Aufgabe.

Die Banyana Banyana nimmt dabei erstmals an einer Frauen-Fußballweltmeisterschaft teil. Schon jetzt steht fest, dass sie nur noch die Chance haben, sich als einer der vier besten Gruppendritten zu qualifizieren. Zwei Niederlagen und null Punkte sind angesichts des direkten Duells der besser platzierten Spanierinnen und Chinesinnen nicht mehr aufzuholen. So muss zwingend ein Dreier her.

Schauen wir schnell auf die Aufstellungen beider Länder. Der Tabellenletzte tauscht im Vergleich zum letzten Duell auf vier Positionen. Swart, Mbane, Holweni und Kgatlana werden durch Dlamini, Vilakazi, Ndimeni und Mthandi ersetzt. Bei den Favoritinnen sind Leupolz, Magull und Bühl für Hendrich, Goeßling und Oberdorf von Anfang an dabei.

So überzeugend die Resultate auch sein mögen, so sehr gibt es was die Leistung anbetrifft noch Potenzial nach oben. Nach dem verdienten, im Zustandekommen aber eher glücklichen Erfolg über China (1:0) wartete mit den Spanierinnen die wohl härteste Nuss in den drei Auftaktpartien. Erneut war es harter Fight, an dessen Ende ein Arbeitssieg stand (1:0). Insbesondere defensiv sah das nicht immer sattelfest aus. Gegen Südafrika sollte bewiesen werden, dass es auch besser geht.

Sechs Zähler aus zwei Matches – besser hätte es zweifelsfrei rein ergebnistechnisch nicht laufen können. Mit der Maximalausbeute ist bereits vor Anpfiff klar, dass das DFB-Team sich für das Achtelfinale qualifiziert und dort gegen eine Auswahl auflaufen wird, die sich in ihrer jeweiligen Gruppe (A, C oder D) als Dritter eine Runde weiter kämpfte. Soweit kommt es aber nur, wenn heute ein Sieg oder ein Remis und damit der erste Rang zu Buche steht.