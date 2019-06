90 Fazit

Schwache Leistung, starke Ausbeute: Norwegen benötigt zwei Elfmetertore, um eine kampf- und spielstarke Truppe aus Südkorea zu bezwingen. In beiden Abschnitten sind die Asiatinnen die tonangebende Mannschaft, man stockt jedoch lange Zeit nur das Torschusskonto auf. Der Ball will einfach nicht den Weg ins Netz von Ingrid Hjelmseth finden, auch weil Norwegen zumeist tief steht und körperliche Vorteile hat. Trotzdem: Auch der eine Treffer wird von Team und Fans gefeiert, die Niederlage bedeutet jedoch das Turnieraus für Südkorea. Anders die Elf von Martin Sjögren, im Achtelfinale wird man mit der heutigen Leistung aber nicht bestehen können.

90 Spielende

90 Knappe Kiste! Geum-min Lee flankt aus vollem Lauf hart in die Mitte, Min-Ji Yeo köpft aus sieben Metern nur haarscharf neben den linken Pfosten.

90 Nochmal zwei Flanken der Südkoreanerinnen: Zuerst köpft die luftstarke Maria Thorisdottir raus, dann pflückt sich Ingrid Hjelmseth eine hohe Hereingabe runter.

90 Die letzten Minuten verstreichen. Südkorea ist platt, Norwegen nimmt Zeit von der Uhr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Pfiffe von den Tribünen werden laut, weil die Norwegerinnen bei Ballbesitz bereits die Eckfahne suchen.

85 Gelbe Karte für Min-Ji Yeo (Südkorea)

Yeo steigt übermotiviert gegen Thorisdottir ein, ihre Grätsche trifft den Ball nicht ansatzweise.

83 Was für ein Wille bei den Südkoreanerinnen! Ji läuft Wold auf deren Position aggressiv an, erobert dann denn Ball. Sie gibt weiter an Min-a Lee, die sofort bretthart abschließt. Hjelmseth setzt zur Flugparade an und klatscht das Leder weg.

82 Einwechslung bei Südkorea -> Yu-mi Kang

82 Auswechslung bei Südkorea -> Mi-ra Moon

80 Yeo streckt sich nach einer Flanke von der rechten Seite, kann die Kugel aber nicht mehr erreichen. Hjelmseth hat den Ball, bekommt anschließend auch noch einen Freistoß: Gefährliches Spiel!

79 Einwechslung bei Südkorea -> Yeong-a Jeong

79 Auswechslung bei Südkorea -> Eun-mi Lee

78 Tooor für Südkorea, 1:2 durch Min-Ji Yeo

Der Anschlusstreffer! Geum-min Lee pflückt eine Flanke mit dem Rücken zum Tor runter, mit der Hacke tunnelt sie anschließend Ingrid Wold. Das Leder rollt vor den Kasten, Min-Ji Yeo wirft sich rein und vollendet aus kurzer Distanz im Fallen.

76 Südkorea verzeichnet mittlerweile 20 Torschüsse, Norwegen kommt auf 7. Trotzdem führen die Skandinavierinnen. Und das kräftezehrende Anlaufen hat die Asiatinnen einige Körner gekostet.

73 Gutes Ding! Ji chippt das Leder aus dem Fußgelenk an den Fünfmeterraum, Lee springt ein und trifft den Ball nur von unten. Dementsprechend weit fliegt das Spielgerät über den Querbalken.

72 Ein langer Ball rutscht zu Moon durch, die dreht sich in der rechten Strafraumhälfte ein und legt für Ji auf. Südkoreas Zehnerin will mit dem Kopf durch die Wand, zu einem Abschluss kommt es nicht.

69 Einwechslung bei Norwegen -> Elise Thorsnes

69 Auswechslung bei Norwegen -> Isabell Herlovsen

67 Ordentlicher Rempler von Mjelde gegen Ji im Strafraum, die koreanischen Anhänger und Anhängerinnen beschweren sich zurecht über einen ausbleibenden Pfiff. Die Verteidigerin hat den Arm zur Hilfe genommen.

66 Einwechslung bei Südkorea -> Min-a Lee

66 Auswechslung bei Südkorea -> Chea-rim Kang

64 Riesenchance für Norwegen! Hegland-Minde wird auf der rechten Seite freigespielt, am Strafraum angekommen legt sie in die Mitte ab. Sævik kann aus neun Metern völlig frei abschließen, schießt aber tatsächlich am linken Pfosten vorbei.

60 Mit dem schwächeren linken Fuß setzt Isabell Herlovsen einen 28-Meter-Schuss weit neben das Gehäuse.

57 Ein Raunen geht durch das Stadion: Mi-ra Moon erläuft sich den Ball kurz vor der Torauslinie, flankt dann aber ins Leere.

55 Chea-rim Kang operiert mal mit einem langen Ball, So-hyun Cho kann die Kugel auf der rechten Seite aber nicht mehr einholen.

54 Für Caroline Graham Hansen geht es nicht weiter. Die Zehnerin sitzt mit Tränen in den Augen auf der Bank, ihre Behandlung ist noch in vollem Gange.

54 Einwechslung bei Norwegen -> Frida Maanum

54 Auswechslung bei Norwegen -> Caroline Graham Hansen

51 Tooor für Norwegen, 0:2 durch Isabell Herlovsen

Die Torhüterin ist dran, der Ball schlägt ein! Herlovsen schießt hart und unplatziert auf das linke Eck, Kim lässt den Strafstoß über ihre Handschuhe ins Netz rutschen.

50 Die Gefoulte wird immer noch behandelt.

49 Glasklarer Elfmeter für Norwegen! Caroline Graham Hansen will die Kugel in der rechten Strafraumhälfte erlaufen, als ihr Chea-rim Kang von hinten in die Beine grätscht.

48 Hansen steckt stark für Herlovsen durch, Shin läuft die Angreiferin jedoch stark ab. Kim kommt raus und nimmt das Leder auf.

46 ...und weiter! Südkorea hat unverändert angestoßen, Norwegen kommt mit einem Wechsel aus der Kabine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Norwegen -> Karina Sævik

46 Auswechslung bei Norwegen -> Lisa-Marie Utland

45 Halbzeitfazit

Wer weiß, wie lange das noch gutgeht: Norwegen führt zur Pause mehr als schmeichelhaft mit 1:0 gegen Südkorea. Die Skandinavierinnen markieren vom Elfmeterpunkt das frühe 1:0 (5.), danach erklärt man das Angriffsspiel für beendet. Südkorea findet im Laufe der Zeit immer mehr Räume im Mittelfeld, lediglich der Strafraum bleibt noch häufig eine Tabu-Zone. Dadurch ist man auf Versuche aus der zweiten Reihe angewiesen, die bislang noch nicht den Weg ins Ziel gefunden haben. Trotzdem: Mit dieser Leistung ist für die Elf von Deok-yeo Yoon noch alles drin.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Aufregung im Strafraum der Südkoreanerinnen! Nach einer Kopfballverlängerung kämpfen Utland und Do-Yeon Kim um die Kugel, Torfrau Min-Jeong Kim wirft sich ebenfalls in Richtung des Balls. Von der Seite grätscht noch Chea-rim Kang in ihre Keeperin, die aber immerhin das Leder sicher hat.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Schöner Beinschuss gegen Dam-yeong Shin, dann schließt Guro Reiten im Fallen ab. Aus 18 Metern setzt sie den Ball weit neben den rechten Pfosten.

45 So-yun Ji überwindet zwar die Mauer, schießt aber auch weit über den Kasten.

44 Nächster Freistoß in Tornähe, Utland bringt Ji zu Fall. Diesmal sind es 25 Meter, dafür steht die rechtsfüßige Koreanerin weiter links.

43 Der Freistoß fliegt als Flanke rein, Thorisdottir verlängert in die linke Strafraumhälfte. Dort lauert Cho und schießt direkt, der Ball landet am Außennetz.

42 Vielleicht mit einem ruhenden Ball? So-yun Ji steht in halbrechter Position zum Freistoß bereit, zum Tor sind es 21 Meter.

41 Scheinbar will Norwegen das Ergebnis nur noch in die Halbzeitpause bringen, alle weißgekleideten Spielerinnen befinden sich in der eigenen Hälfte.

36 Das hat geknallt! Hjelmseth kommt bei einer scharfen Cho-Flanke raus, beim Fausten haut sie ihre Kapitänin Mjelde um. Die muss nun behandelt werden.

35 Starke Aktion von So-yun Ji, ein abgewehrter Eckball landet bei der Spielmacherin. Sie hält die Murmel kurz hoch, dann schießt sie aus 18 Metern. Ingrid Hjelmseth steht goldrichtig.

33 Min-Ji Yeo flankt von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, das Leder tickt vor Geum-min Lee auf. Dann will die Linksaußen es per Drehschuss versenken, tritt aber am Ball vorbei.

31 Zunächst wird der ruhende Ball geklärt, im Rückraum fängt Mi-ra Moon das Spielgerät ab. Sie legt es sich zurecht, aus 17 Metern folgt dann ein schwacher Schuss über das Gehäuse.

30 Der nächste Abschluss von Südkorea wird am Tor vorbeigelenkt, Mi-ra Moon holt den nächsten Eckball raus.

27 Feiner Ball von Ji, die Starspielerin hebt das Leder über die Abwehrkette. Geum-min Lee hat leichte Probleme bei der Ballannahme, dadurch kann sie lediglich einen Eckball rausholen. Der bringt aber keine Gefahr.

24 Geum-min Lee hat die Kugel auf dem rechten Fuß, aus 14 Metern setzt sie zum Schuss an. Maren Mjelde kann abblocken.

22 Südkorea erhöht die Schlagzahl, Min-Ji Yeo flankt gefühlvoll aus dem linken Halbfeld auf den Elfmeterpunkt. Mi-ra Moon setzt sich im Luftduell durch, köpft aber exakt in die Arme von Ingrid Hjelmseth.

21 Hoppla! Nach Flanke von rechts verlängert Mjelde im eigenen Sechzehner per Kopf, dadurch fliegt Torfrau Hjelmseth am Ball vorbei. Am zweiten Pfosten kommt Moon nicht zum Abschluss.

20 So-yun Ji schießt den Freistoß selbst, bleibt aber in der Mauer hängen.

19 Attraktive Freistoßposition für die Asiatinnen, Engen legt Ji knappe 22 Meter vor dem Kasten.

18 Südkorea spielt hier munter mit, bislang fehlen im letzten Drittel aber die Ideen.

16 Herlovsen läuft im Anschluss an einen Steilpass alleine auf Kim zu, scheitert aber im Eins-gegen-Eins. Nachdem die Situation bereinigt ist, geht ohnehin die Fahne hoch.

14 Gefährliche Freistoßflanke der Südkoreanerinnen, Min-Ji Yeo kommt völlig frei zum Kopfball. Aus 13 Metern baut sie aber zu wenig Druck auf, im Nachfassen hat Ingrid Hjelmseth die Murmel sicher.

11 Mit einem Diagonalball wird die freie Geum-min Lee auf dem rechten Flügel gefunden, sie schlägt eine scharfe Flanke in die Mitte. Ingrid Hjelmseth hat ihren Strafraum im Griff und fängt die Hereingabe ab.

9 Nächster Eckball für Norwegen, Hansen hebt das Leder von rechts auf den zweiten Pfosten. Mjelde steigt hoch und nickt den Ball weit über die Querlatte.

8 Eine Körpertäuschung, dann macht Maria Thorisdottir die Schussbahn frei: So-yun Ji zielt aus 18 Metern etwas zu hoch, der Ball rauscht über den rechten Torwinkel.

5 Tooor für Norwegen, 0:1 durch Caroline Graham Hansen

Starker Elfmeter, 0:1! Caroline Graham Hansen schießt platziert in das linke Eck, Min-Jeong Kim springt vergebens in die richtige Richtung. Die Torfrau hat keine Chance gegen den Flachschuss.

4 Gelbe Karte für So-hyun Cho (Südkorea)

Ein Eckball von Reiten fliegt in die Mitte, dann wird Thorisdottir von Cho vor dem Tor zu Boden gerissen.

4 Elfmeter für Norwegen!

2 Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld entscheidet sich Min-Ji Yeo für einen langen Pass in die Spitze, Mi-ra Moon versucht das Anspiel zu erreichen. Ingrid Wold läuft ihre Kontrahentin rechtzeitig ab.

1 Auftakt in Reims! Die Norwegerinnen haben in weißen Trikots angestoßen, Südkorea ist in Rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin der Partie ist Marie-Soleil Beaudoin. Die Kanadierin zählt an den Seitenlinien auf die Unterstützung von Princess Brown (Jamaika) und Stephanie-Dale Yee Sing (Jamaika), vierte Offizielle ist Gladys Lengwe (Sambia). Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Christopher Beath (Australien) sowie Lucie Ratajova (Tschechien) und Mohammed Abdulla Mohammed (Vereinigte arabische Emirate).

Heutiger Spielort ist das Stade Auguste-Delaune in Reims. Normalerweise trägt der Verein Stade Reims hier seine Heimspiele aus, insgesamt passen 21.127 Zuschauer in die Arena.

"Ich möchte mich bei den Fans in Korea entschuldigen", sagte Deok-yeo Yoon nach der Auftaktpleite. Im zweiten Spiel verkaufte sich seine Mannschaft zwar besser, trotzdem steht heute das dritte Spiel als Außenseiter an. Immerhin: In der FIFA-Weltrangliste stehen die Koreaner auf Platz 14, Norwegen rangiert auf 12. Auf dem Papier ist der Unterschied nicht allzu groß.

Norwegens Trainer Martin Sjögren war trotz der Niederlage gegen Frankreich zufrieden mit seiner Mannschaft. "Wir haben gezeigt, dass Norwegen eine harte Gegnerin für jedes Team der Welt wird. Das war ein sehr gutes Statement", findet der 42-Jährige. Auch, weil seine Spielerinnen seine Vorgaben befolgten. "Wir hatten einen guten Plan und haben den Plan gut ausgeführt." Nun hofft er, dass es heute ähnlich aussieht.

Im Jahr 1995 feierten die Norwegerinnen den Weltmeistertitel, seither kam man nie über Platz vier hinaus. Auch bei Europameisterschaften kamen seit 1993 keine Titel mehr hinzu, immerhin unterlagen die Skandinavierinnen 2005 und 2013 erst im Finale. Südkorea nimmt mittlerweile zum dritten Mal an der Weltmeisterschaft teil, den größten Erfolg feierte man im Jahr 2015 (Achtelfinale). Die beste Platzierung bei den Asienmeisterschaften war Platz drei (2003).

Die Südkoreanerinnen bestritten das Auftaktspiel, im Duell mit Frankreich zog man den Kürzeren (4:0). Auch im zweiten Gruppenspiel setzte es eine Niederlage gegen Nigeria (0:2). Norwegen schlug die Afrikanerinnen mit 3:0, gegen Frankreich musste die Sjögren-Elf dann eine 2:1-Niederlage einstecken.