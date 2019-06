90

Fazit:

Knapper kann man sich kaum aus dem Turnier verabschieden, aber so läuft es manchmal im Sport. Chile gewinnt mit 2:0 gegen Thailand, am Ende überwiegt aber die Trauer bei La Roja. Mit nahezu pausenloser Spielkontrolle zermürbte die Letelier-Truppe die harte Nuss namens Thailand und verschaffte sich durch ein Boonsing-Eigentor (48. Minute) und einen Urrutia-Treffer (80.) die perfekte Ausgangslage für einen Schlusssprint ins Achtelfinale. Chile hatte es in der eigenen Hand, ein Strafstoß in Minute 86 sollte das goldene Tor bringen - Yessenia López scheiterte vom Punkt jedoch ganz bitter am Aluminium! Mit diesem Ergebnis verabschieden sich die Südostasiatinnen und die Südamerikanerinnen nach der Gruppenphase vorzeitig aus dem Turnier. Trotz der damit verbundenen Enttäuschung, eines ist sicher: Beide Teams können nach der heute gezeigten Leistung erhobenen Hauptes in die Heimat zurückkehren!