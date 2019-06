90 Fazit:

Ohne Tore geht die zweite Halbzeit über die Bühne, dennoch gewinnt die Auswahl der USA gegen Chile klar mit 3:0, setzt sich in der Gruppe F wieder an die Tabellenspitze und zieht vorzeitig ins WM-Achtelfinale ein. Von Beginn an ließen die Amerikanerinnen vor 45.594 Zuschauern im Pariser Prinzenpark keinerlei Zweifel aufkommen, bestimmten das Geschehen auf dem Platz durchgängig. Zur Pause waren die Messen längst gelesen, doch die Damen von Jill Ellis konnten nach Wiederbeginn einfach nicht nachlegen. Dabei gab es eine Fülle an hochkarätigsten Chancen – mehr noch als in der ersten Hälfte. Aber der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Christiane Endler zeigte mehrfach großartige Paraden und avancierte zur mit großem Abstand besten Spielerin Chiles. Darüber hinaus waren die Südamerikanerinnen in allen Belangen unterlegen. Laut Statistik verbuchten die Frauen von José Letelier einen Torschuss, der aber wurde abgeblockt. Nach dem Seitenwechsel kam in dieser Hinsicht überhaupt nichts mehr hinzu. Die Chileninnen blieben offensiv komplett harmlos. Das einzig Positive aus Sicht des WM-Neulings war, dass sich die Niederlage in Grenzen hielt, und dass man im zweiten Durchgang dank Endler ohne Gegentreffer blieb.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Su Helen Galaz (Chile)

Stattdessen wird nun Su Helen Galaz für ein Foul gegen Jessica McDonald verwarnt. Die Partie erweist sich mittlerweile als ziemlich zerfahren.

90 Innerhalb kürzester Zeit erlaubt sich Allie Long ihr drittes Foul. Und Gelb hat die Amerikanerin schon. Dr. Riem Hussein richtet eindringliche Worte an die Spielerin, lässt Rot aber stecken.

90 Karen Araya führt einen Freistoß im linken Halbfeld aus, findet damit keine Mitspielerin. Der Ball landet auf direktem Wege in den Armen von Alyssa Naeher. Kurioserweise ist das der am ehesten zielstrebige Torschussversuch der Chileninnen im gesamten Spiel.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Nun nimmt also auch José Letelier seinen letzten möglichen Spielerinnenwechsel vor.

89 Einwechslung bei Chile -> Daniela Pardo

89 Auswechslung bei Chile -> Francisca Lara

88 Gelbe Karte für Allie Long (USA)

Allie Long fährt in einem sich anbahnenden Luftkampf den rechten Arm aus und trifft Daniela Zamora mit dem Ellbogen im Gesicht. Dafür gibt es Gelb. Auch Long ist übrigens nicht vorbelastet.

87 Es bahnt sich doch in der Tat eine torlose Spielhälfte an. Allein das wäre natürlich ein Erfolg für die Südamerikanerinnen. Dafür mobilisieren sie jetzt alle verbliebenen Reserven.

85 Jetzt gelangen die Favoritinnen nochmals in die Box - auf links mit Christen Press und rechts mit Carli Lloyd. Zu einem gezielten und zwingenden Torabschluss führt das nicht.

83 Nach dem verschossenen Elfmeter scheint irgendwie die Luft raus. Team USA führt zwar den Ball, findet den Weg in den Sechzehner aber nicht mehr.

82 Damit schöpft Jill Ellis ihr Wechselkontingent restlos aus.

82 Einwechslung bei USA -> Emily Sonnett

82 Auswechslung bei USA -> Abby Dahlkemper

81 Elfmeter verschossen von Carli Lloyd, USA

Die heutige zweifache Torschützin möchte ihr Konto weiter aufstocken, doch Carli Lloyd schießt den Strafstoß mit dem rechten Fuß flach am linken Pfosten vorbei.

80 Gelbe Karte für Yessenia Huenteo (Chile)

Nachdem sich Dr. Riem Hussein die Szene selbst angeschaut hat, entscheidet die Schiedsrichterin auf Elfmeter und zückt zudem Gelb. Für die Chilenin ist es die erste Verwarnung im Turnier.

78 Eine vermeintliche Elfmetersituation wird jetzt mittels Videobeweis geprüft. An der Strafraumgrenze hat Yessenia Huenteo Allie Long gehalten. Eine ganz knappe Sache.

76 Gelbe Karte für Francisca Lara (Chile)

Nach einem Foul an Carli Lloyd fängt sich Francisca Lara ihre erste Verwarnung bei dieser WM ein.

75 Nun lassen sich die Südamerikanerinnen doch in der Tat mal in des Gegners Hälfte blicken. Zu einem Torabschluss reicht es bei Weitem nicht.

74 Einen Steilpass lässt Carli Lloyd clever passieren. So hat wieder Christen Press freie Bahn, die mit ihrem Linksschuss einmal mehr scheitert - an Christiane Endler, der mit Abstand besten Chilenin.

72 Dann fliegt ein Kopfball von Carli Lloyd in hohem Bogen aufs Tor zu. Christiane Endler streckt sich nach Kräften. Ist die Torhüterin da noch mit den Fingerspitzen dran? In jedem Fall landet die Kugel an der Querlatte.

69 Mit einem scharfen Flachpass von der linken Seite findet Carli Lloyd die Teamkollegin Christen Press, deren Linksschuss von Camila Sáez abgeblockt wird.

68 Einwechslung bei Chile -> Yessenia Huenteo

68 Auswechslung bei Chile -> María José Urrutia

66 Mallory Pugh vernascht auf dem rechten Flügel Javiera Toro und flankt in die Mitte. Nach der Kopfballverlängerung von Jessica McDonald schließt Christen Press auf Höhe des zweiten Pfostens ab. Den freien Kopfball aus fünf Metern aufs linke Eck, pariert Christiane Endler sensationell mit der rechten Hand.

64 Mittlerweile lassen die US-Girls einiges liegen. Viele Szenen spielen sie sich großartig heraus, machen aber seit der Pause keine Tore mehr. Chile ist mit dem 0:3 inzwischen sehr gut bedient.

62 Von der linken Seite zieht Jessica McDonald kraftvoll zur Mitte und packt dann die feine Klinge aus. Mit dem rechten Fuß zirkelt die 31-Jährige die Pille aufs lange Eck und trifft den rechten Außenpfosten.

59 Einwechslung bei USA -> Allie Long

59 Auswechslung bei USA -> Lindsey Horan

58 Dann versucht sich Christen Press selbst, nimmt den Ball halblinks in der Box volley mit dem rechten Fuß. Diese spektakuläre Aktion krönt Christiane Endler mit ihrer Parade, mit der die Torhüterin das Runde oben aus dem linken Eck kratzt.

55 Und Lindsey Horan bekommt gleich noch eine Chance - und was für eine! Glänzend spielen das die Amerikanerinnen über die linke Seite heraus. Von der Grundlinie passt Christen Press mit ganz viel Übersicht zurück in den freien Raum. Lindsey Horan hat alle Zeit der Welt, darf sich die Ecke aussuchen - und scheitert an der grandiosen Fußabwehr von Christiane Endler.

54 Dann gelangen die Favoritinnen mal wieder zum Abschluss. Nach einer Kopfballablage von Jessica McDonald wuchtet Lindsey Horan das Spielgerät weit über den Querbalken.

52 Nach wie vor werfen sich die Chileninnen mit allem hinein, was ihnen zur Verfügung steht. Das reicht weiterhin allenfalls für Schadensbegrenzung. Mehr ist wahrlich nicht drin.

50 Nun legt Jessica McDonald den Ball mit Übersicht zurück an die Strafraumgrenze. In halbrechter Position nimmt Mallory Pugh Maß, trifft die Kugel aber nicht ganz sauber, so dass diese am langen Eck vorbei zischt.

48 Mallory Pugh spielt halblinks in der Box Christen Press frei. Diese feuert mit dem linken Fuß, steht aber offenbar in Abseitsposition, weshalb der Pfiff ertönt.

47 Weiter geht es nur in eine Richtung. Ob sich Chile spielerisch oder mit langen Bälle befreien möchte, umgehend landet die Kugel stets beim Gegner.

46 Einwechslung bei USA -> Jessica McDonald

46 Auswechslung bei USA -> Julie Ertz

46 Einwechslung bei Chile -> Yessenia López

46 Auswechslung bei Chile -> Claudia Soto

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine erwartet klare Angelegenheit entwickelte sich im Pariser Prinzenpark. Titelverteidiger USA gab vom Anpfiff weg die Richtung vor, bestimmte das Geschehen über die komplette Spielzeit und garnierte die eigene Überlegenheit in regelmäßigen Abständen mit Toren. 3:0 zur Pause – das geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Chile war sowohl spieltechnisch als auch körperlich unterlegen. Offensiv traten die Südamerikanerinnen nur äußerst sporadisch in Erscheinung, was eine Ecke und einen abgeblockten Torschussversuch zur Folge hatte. Darüber hinaus hatten die Damen von José Letelier in der eigenen Hälfte alle Hände voll zu tun, um das Unheil einigermaßen in Grenzen zu halten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Rechts von der Grundlinie segelt der nächste gefährliche Freistoß in die Mitte. Morgan Brian behält den Überblick, legt klug zurück zu Mallory Pugh. Dessen direkter Linksschuss aus zentraler Position ist deutlich zu hoch angesetzt.

40 Christen Press tritt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld. Erneut ist Gefahr im Verzug. Doch beim Versuch, den Kopfball zu ergattern, gerät Carli Lloyd mit der Hand an den Ball, was dem Schiedsrichterinnengespann nicht verborgen bleibt.

37 Der historisch höchste WM-Sieg - das 13:0 gegen Thailand - ist noch nicht in Reichweite, dennoch bestehen bereits jetzt keine Zweifel mehr am Erfolg der USA und deren vorzeitigem Einzug ins Achtelfinale. Für Chile geht es nur noch um Schadensbegrenzung.

35 Tooor für die USA, 3:0 durch Carli Lloyd

Erneut bringt eine Standardsituation Erfolg. Tierna Davidson kümmert sich wiederholt um einen Eckball von der rechten Seite. Im Zentrum läuft Carli Lloyd ein, springt sechs Meter vor dem Tor ab und schädelt die Pille in die Maschen. Mit ihrem dritten Turniertor nimmt die Spielführerin die Verfolgung von Alex Morgen auf, die in der Torschützenliste mit fünf Treffern vorn liegt.

32 Nun erkämpfen sich die Chileninnen durch ihren ersten Torschussversuch von Karen Araya ihren ersten Eckstoß. Die hohe Hereingabe von der rechten Seite wird eine sichere Beute von Alyssa Naeher.

30 So nehmen sich die Amerikanerinnen durchaus ihre Erholungspausen, ohne dabei in Gefahr zu geraten. Das wirkt alles sehr abgeklärt.

28 Am Verlauf des Spiels ändert auch das 2:0 nichts. Der dreifache Weltmeister kontrolliert das Geschehen nach Belieben und behält den Vorwärtsgang drin. Zwar wird das Gaspedal nicht permanent durchgedrückt, doch die Damen von Jill Ellis sind jederzeit in der Lage, das Tempo wieder anzuziehen.

26 Tooor für die USA, 2:0 durch Julie Ertz

Nach einer zweifelhaften Eckball-Entscheidung führt Tierna Davidson diese Standardsituation aus. In die hohe Hereingabe geht Julie Ertz entschlossen mit dem Schädel, setzt sich auf Höhe des ersten Pfostens gegen die zögerliche Daniela Zamora durch. Den wuchtigen Kopfstoß aufs kurze Eck vermag Christiane Endler nicht zu stoppen. Für Ertz ist es der erste Treffer überhaupt bei einer WM.

23 Gelbe Karte für Lindsey Horan (USA)

Lindsey Horan ist im Zweikampf gegen Karen Araya zu spät dran und fängt sich nicht nur die erste Gelbe Karte dieser Partie ein, es ist zudem die erste Verwarnung für die USA überhaupt in diesem Turnier.

22 Danach überraschen die Chileninnen mit einer Freistoßausführung. Urplötzlich ist Claudia Soto zentral im Sechzehner frei durch. Die Kugel springt an Alyssa Naeher vorbei ins Netz. Doch dem Treffer wird die Anerkennung verweigert, denn Soto befindet sich in Abseitsposition.

21 Dann legt Lindsey Horan einen langen Ball links im Strafraum per Kopf zurück in die Mitte. Jetzt stimmt das Timing bei Carli Lloyd nicht. Den Kopfball erwischt die Torschützin nicht sauber.

20 Oh, so weit vorn haben wir den Außenseiter heute noch gar nicht gesehen. Kurz nach einem Einwurf jedoch steht María José Urrutia im Abseits. Das war's dann auch schon.

19 Nach gut und gerne zwei Minuten wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen - und zwar mit Francisca Lara die fast zeitgleich auf den Rasen zurück eilt.

17 In einem Luftduell rammt Mallory Pugh ihr rechtes Knie Francisca Lara heftig in die Seite. Die Chilenin geht zu Boden, bleibt liegen und muss behandelt werden.

14 Von der linken Seite segelt die Ecke hoch in die Mitte. Carli Lloyd beweist glänzendes Timing beim Kopfball. Christiane Endler steht richtig und pariert. Doch noch ist der Ball heiß. Beim Versuch nachzusetzen, kommen die Amerikanerinnen allerdings nicht zielgerichtet zum Zug.

13 Weiterhin bleibt der Titelverteidiger am Drücker. Julie Ertz sorgt für den nächsten Schussversuch, der abgeblockt wird und eine Ecke nach sich zieht.

11 Tooor für die USA, 1:0 durch Carli Lloyd

Dann probieren es die Amerikanerinnen mal mit einem lagen Ball von Abby Dahlkemper. Zwar ist Su Helen Galaz mit dem Kopf zur Stelle, klärt aber ungenügend. Der zweite Ball landet zentral an der Strafraumkante bei Julie Ertz und Carli Lloyd. Letztere zeichnet mit einem Linksschuss oben ins rechte Eck für die Führung verantwortlich. Für die Kapitänin ist es der zweite Turniertreffer.

9 Christen Press organisiert ihrem Team eine weitere Ecke und schreitet an der linken Eckfahne gleich selbst zur Tat. Ihre Hereingabe jedoch gerät zu flach, gelangt so gar nicht erst in die torgefährliche Zone.

8 Technisch und körperlich sind die US-Girls überlegen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis hier das erste Tor fällt. Das Geschehen spielt sich nahezu ausnahmslos in der chilenischen Hälfte ab.

6 Chile tritt offensiv gar nicht in Erscheinung. Die Südamerikanerinnen haben alle Hände voll zu tun, den Laden hinten dicht zu halten. In dieser Szene gelingt das Carla Guerrero mit einem sauberen Tackling gegen Christen Press.

4 Alsbald wird deutlich, wie das Spiel laufen wird. Der Favorit marschiert nach vorn. Von der rechten Seite kommt der Ball flach in den chilenischen Sechzehner. Camila Sáez unterläuft auf Höhe des ersten Pfostens fast ein Eigentor. Zudem lauert dort Carli Lloyd, trifft den rechten Pfosten. Doch geistesgegenwärtig greift dann Christiane Endler mit einer Hand hinter sich und angelt sich das Kunstleder.

2 Schnell erarbeiten sich die US-Girls einen ersten Eckstoß. Um den kümmert sich Julie Ertz, die bringt die Kugel von links hoch in die Mitte. Die Faustabwehr von Christiane Endler gerät zu kurz und zu zentral, landet vor den Füßen von Morgan Brian, die aus zwölf Metern über den Kasten schießt.

2 Bei 22 Grad und lockerer Bewölkung herrschen in der französischen Hauptstadt hervorragende Bedingungen. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet. Der Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung. Und auf den Rängen herrscht großartige Stimmung – im mit weit über 40.000 Zuschauern offenbar ausverkauften Parc des Princes.

1 Spielbeginn

Nachdem nun noch Mannschaftsfotos geschossen wurden, treten sich die beiden Spielführerinnen Carli Lloyd und Christiane Endler zur Platzwahl gegenüber. Erstere gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Chileninnen den Ball und dürfen anstoßen.

Unterdessen versammeln sich die Protagonistinnen auf dem Rasen und nehmen Aufstellung für den offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Nationalhymnen erklingen.

Kurz vor den Anpfiff widmen wir uns dem Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Dr. Riem Hussein betraut, die neben Bibiana Steinhaus zweite deutsche WM-Schiedsrichterin bei diesem Turnier. Die 38-Jährige bestreitet ihre erste WM, war aber bereits bei der EM 2017 an der Pfeife aktiv. Als Assistentinnen fungieren Kylie Cockburn aus Schottland und Mihaela Țepușă aus Rumänien.

Beide Nationalmannschaften haben überhaupt erst zwei Partien gegeneinander bestritten. Im Vorfeld ihrer letzten kontinentalen Titelkämpfe hatten die US-Amerikanerinnen Chile zu zwei Freundschaftsspielen zu Gast und siegten im September 2018 im kalifornischen Carson mit 3:0 und in San Jose 4:0.

Und wer zweifelt schon daran, dass der Titelverteidiger und CONCACAF-Champion als klarer Favorit gegen Chile einen deutlichen Sieg einfährt. Während Team USA bei allen Weltmeisterschaften antrat und dabei drei Titel holte, ist der Vize-Südamerikameister erstmals überhaupt bei einer WM dabei und gilt daher als Außenseiter.

In der Gruppe F hat sich längst eine Zweiklassengesellschaft herauskristallisiert. Eine weitere Bestätigung gab es am Nachmittag, als Schweden Thailand klar mit 5:1 abfertigte und vorzeitig ins Achtelfinale einzog. Die Asiatinnen liegen damit als Schlusslicht mit einem Torverhältnis von 1:18 bereits aussichtslos zurück. Nun liegt es an den US-Girls, durch einen Sieg wieder mit Schweden gleichzuziehen und ebenfalls das Weiterkommen klar zu machen.

Ganz anders schaut das auf chilenischer Seite aus. Da ist José Letelier qualitativ weit weniger breit aufgestellt und nimmt daher auch nur eine Veränderung vor. Anstelle von Yanara Aedo rückt Claudia Soto in die Anfangsformation der Südamerikanerinnen.

Nach dem berauschenden Torefestival zum Auftakt gegen Thailand wechselt US-Trainerin Jill Ellis munter durch und gönnt sich den Luxus, zahlreiche Stammkräfte zu schonen. Lediglich Torfrau Alyssa Naeher, Abby Dahlkemper, Julie Ertz und Lindsey Horan verbleiben in der amerikanischen Startelf. So nimmt auch die fünffache Turniertorschützin Alex Morgan heute zunächst erst einmal auf der Bank Platz.