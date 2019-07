FIFA Frauen WM 2019, Finale: USA - Niederlande 2:0 (0:0)

90 Fazit:

Die USA sind zum vierten Mal Frauenfußball-Weltmeister! Die beste Mannschaft des Turniers gab sich auch im Finale keine Blöße und besiegte die Niederlande verdient mit 2:0. Während die US-Damen in der ersten Hälfte noch nicht an der großartig aufgelegten Oranje-Torhüterin Sari van Veenendaal vorbeikamen, drehte eine unglückliche Aktion der sonst so starken Abwehrchefin Stefanie van der Gragt das Spiel: Die Holländerin traf Alex Morgan im Sechzehner mit dem langen Bein am Arm, den fälligen Strafstoß verwandelte Megan Rapinoe eiskalt zum 1:0 (61.). Dieses Tor war gleichzeitig der Türöffner für den Rekordweltmeister, die dank Rose Lavelles toller Einzelaktion in der 69. Minute nachlegten und das Spiel entschieden. Die US-Girls bejubeln damit zum bereits vierten Mal den WM-Titel, während die Löwinnen auf den Rasen sinken und nicht zu trösten sind. Oranje war ein würdiger Endspielgegner, von dem auch in Zukunft noch viel zu hören sein wird! Doch der heutige Abend gehört alleine den US-Girls, die dank eines von vorne bis hinten beeindruckenden Turniers ihren Titel verteidigen! An Alex Morgan, Megan Rapinoe & Co. gerichtet bleibt nur noch eines zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, Team USA!

90 Spielende

90 Die Niederländerinnen geben nicht auf, sind nun aber auch körperlich quasi stehend K.o. Alle Fans, die den weiten Weg aus den USA auf sich genommen haben, dürfen sich auf die Feierlichkeiten einstimmen - doch auch die niederländischen Trompeten schallen noch einmal lautstark durch das weite Rund von Lyon!

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Während van der Gragt auch die erste Offensivszene von Lloyd vereitelt, wird die Nachspielzeit angezeigt: Schiri Frappart schenkt uns fünf Extraminuten bei dieser großartigen WM!

87 Es war die letzte Aktion vün Heath, die für eine Legende weichen muss: Carli Lloyd, unter anderem Torschützenkönigin der WM 2015, betritt den Rasen für ihr 287. Länderspiel! Zum Vergleich: Lothar Matthäus ist mit 150 EInsätzen bei Weitem Rekordspieler der DFB-Herren. Vor Lloyds Karriere kann man einfach nur den Hut ziehen.

87 Einwechslung bei USA -> Carli Lloyd

87 Auswechslung bei USA -> Tobin Heath

85 Gleich zweimal kocht Stefanie van der Gragt Tobin Heath im direkten Duell stark ab und lässt die US-Amerikanerin nicht zum zweiten Mal in einem WM-Finale treffen. Doch zuletzt wird wohl die US-Amerikanerin lachen!

83 Die USA machen den Sack nicht zu! Morgan steht alleine links im Sechzehner, schießt jedcoh einfach nur in van Veenendaals Arme. Da muss jetzt der Deckel drauf, denn die Oranje-Offensive läuft nun mit voller Kapelle auf und drängt um jeden Preis auf den Anschlusstreffer!

80 Spitse trifft einen Freistoß aus mehr als 25 Metern perfekt und schickt das Leder durch die Mauer, doch der Ball zischt einen Meter am linken Pfosten vorbei.

79 Szenenapplaus für Megan Rapinoe, die den Rasen verlässt. Die heiße Kandidatin auf den Titel "Spielerin des Turniers", die sich heute per Elfmeter als WM-Finaltorschützin in die Annalen eintrug, übergibt die Kapitänsbinde an Alex Morgan und bibbert nun von der Bank aus um ihren zweiten WM-Titel. Christen Press ersetzt die Stürmerin positionsgetreu.

79 Einwechslung bei USA -> Christen Press

79 Auswechslung bei USA -> Megan Rapinoe

77 Oranje lebt noch! Beerensteyn nimmt links Tempo auf und zieht an O'Hara vorbei. Am Strafraumeck liegt der Ball perfekt auf ihrem starken rechten Fuß, doch noch leicht abgefälscht hat dieser Versuch einfach zu wenig Power für US-Keeperin Naeher.

76 Die Niederlande gehen nun volles Risiko, doch das 3:0 der USA liegt deutlich mehr in der Luft als ein Anschlusstreffer! Linksverteidigerin Dunn dribbelt sich auf eigene Faust bis an den Fünfmeterraum, scheitert dann jedoch an der nach wie vor glänzend aufgelegten van Veenendaal.

73 Einwechslung bei Niederlande -> Shanice van de Sanden

73 Auswechslung bei Niederlande -> Anouk Dekker

72 Um ein Haar erzielen die USA direkt das 3:0! Doch weder Morgan noch Rapinoe kommen an van Veenendaal vorbei, sodass noch eine Restchance für den Europameister bleibt! Dieser wechselt erst einmal offensiv.

70 Einwechslung bei Niederlande -> Jill Roord

70 Auswechslung bei Niederlande -> Lieke Martens

70 Tooor für USA, 2:0 durch Rose Lavelle

Aus dieser Balleroberung entsteht das 2:0 für die USA, die dank Rose Lavelle stark auf Titelkurs sind! Die Mittelfeldspielerin bekommt das Spielgerät kurz hinter dem Mittelkreis und zieht sofort los. Bei den Niederlanden stimmt die Zuordnung nicht ganz, Lavelle hat Platz und zieht von der Strafraumgrenze fulminant mit links ab. Van Veenendaal macht sich erneut ganz lang, kann den Einschlag dieses perfekten Flachschusses im linken Torwarteck aber nicht verhindern!

69 Weiterhin wird verbissen um jeden Quadratzentimeter Rasen gekämpft: Van den Donk erobert den Ball mit einer exzellenten Grätsche, wird dann aber selber abgegrätscht.

66 Kaum führen die USA dank Rapinoes sechstem Turniertreffen, drückt Oranje offensiv aufs Tempo. Miedema kommt im Strafraum gegen drei Verteidigerinnen nicht zum Schuss und auch Martens' Flanke findet nur einen US-Kopf, aber dem Spiel kann diese neue Aktivität nur gut tun!

65 Fakt ist aber auch: In jeder einzelnen WM-Partie traf Oranje noch nach der 75. Minute. Die USA sollten also gewarnt sein!

63 Auch wenn das Zustandekommen der Führung aus Sicht des Favoriten glücklich war: Der Strafstoß resultierte aus dem Dauerdruck der USA auf das niederländische Tor, sodass das 1:0 unterm Strich absolut verdient ist. Jetzt müssen sich die Löwinnen etwas einfallen lassen, und zwar flink!

61 Tooor für USA, 1:0 durch Megan Rapinoe

... und Rapinoe schweißt die Murmel ins Netz! Van Veenendaal spekuliert auf einen Schuss in die Mitte, doch die Routinierin mit den pinken Haaren schiebt ganz cool rechts ein. Die USA führen mit ein 1:0 im WM-Finale!

60 Gelbe Karte für Stefanie van der Gragt (Niederlande)



60 Es gibt Elfmeter für die USA! Frappart entscheidet sich für den Strafstoß und wertet das hohe Bein als Foul. Ein Elfmeter, den man geben kann - aber nicht unbedingt muss! Rapinoe steht zum Schuss bereit...

58 Heikle Szene im niederländischen Strafraum: Van der Gragt erwischt Morgan bei einer abgefälschten Flanke mit dem Fuß am Arm. Im ersten Moment sieht das nicht wirklich nach einem Foul aus, doch es gibt den Videobeweis!

57 Unter großem Applaus der amerikanischen Fans kehrt Sauerbrunn auf den Rasen zurück und sieht erst einmal einen niederländischen Konter auf sich zurollen - doch Spitse wird mit sehr viel Körpereinsatz am Mittelkreis gestoppt.

55 Es gibt die nächste Unterbrechung, weil Sauerbrunn mit van den Donks Kopf zusammenprallt. Während bei der Niederländerin alles im Lot zu sein scheint, muss das US-Girl die Stirn kühlen und verlässt erst einmal das Feld. Der Rekordweltmeister spielt nun also erst einmal zu zehnt weiter!

54 Das französische Schiedsrichtergespann bleibt bei seiner fehlerfreien Leistung: Bei einem langen Ball steht Alex Morgan einen halben Meter im Abseits und wird zurecht zurückgepfiffen.

53 Linksverteidigerin Dunn zieht in die Mitte und setzt einen Distanzschuss auf das lange Eck ab. Diesen Schuss kann van Veenendaal allerdings entspannt ins Toraus gucken.

50 Bloodworth schiebt für die Niederlande über links an, doch wieder einmal misslingt Martens der Doppelpass. Doch im Gegenzug schaffen es auch die USA über rechts nicht in den Strafraum - diese Partie bleibt der reinste Abnutzungskampf!

47 Erneut setzt der dreimalige Weltmeister das erste Zeichen nach dem Anpfiff, und wieder einmal bringt eine Ecke höchste Gefahr. AM kurzen Pfosten kommt Julie Ertz angelaufen, verfehlt mit ihrem Kopfball das Tor jedoch um zwei Meter.

46 Wir sind zurück in Lyon, der Hauptstadt des europäischen und heute auch weltweiten Frauenfußballs! Nicht mehr dabei ist allerdings US-Verteidigerin O'Hara, die nach ihrem Zusammenprall mit Martens direkt vor der Pause offenbar kein grünes Licht von den Ärzten für die zweite Halbzeit bekam.

46 Einwechslung bei USA -> Ali Krieger

46 Auswechslung bei USA -> Kelley O'Hara

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Dank Torhüterin van Veenendaal steht es zwischen den USA und den Niederlanden nach 45 Minuten noch 0:0! Während die erste halbe Stunde zwar den Amerikanerinnen gehörte, aber wenig Torraumszenen brachte, geizten beide Teams vor der Pause nicht mit brandgefährlichen Aktionen. Erst vereitelte Hollands Keeperin gleich drei Großchancen zwischen der 38. und der 40. Minute, dann tauchten noch einmal die Niederländerinnen gefährlich vor Naehers Kasten auf und deuteten ihr Potential an. Weil jedoch beide Keeperinnen bisher tadellos halten, bleibt es beim Unentschieden - und damit bei maximaler Spannung im WM-Finale!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kaum geht es weiter, sorgt Miedema das erste Mal für Alarm, und wie! Links im Strafraum ist die niederländische Rekordtorjägerin nicht vom Ball zu trennen, und die USA können die Flanke im Zentrum nur in höchster Not klären. Auch bei der folgenden Ecke flippert der Ball durch den US-Strafraum, doch erneut bringt Oranje den Ball nicht aufs Tor. Danach ist Halbzeit!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Groenen wird am Mittelkreis aus Versehen, aber heftig von Morgan erwischt und bleibt erst einmal liegen. Kaum geht es weiter, rauschen Martens und O'Hara an der rechten Seitenlinie mit dem Kopf zusammen und müssen behandelt werden. Hoffen wir erst einmal, dass alle Spielerinnen trotz allen Einsatzes gesund in die Kabine kommen!

43 Der fällige Freistoß am rechten Strafraumeck wird zur Ecke abgefälscht, die ebenfalls nichts einbringt. Wieder ist eine Chance für Oranje dahin, und allzu viele davon hatten sie bisher auch noch nicht!

41 Gelbe Karte für Abby Dahlkemper (USA)

Wie pfeilschnell Lineth Beerensteyn da vorne ist, erfährt Abby Dahlkemper zu ihrem Leidwesen: Zu zweit können die USA die kleine Flügelflitzerin nur per Foul stoppen, das so kurz vor der Strafraumgrenze mit Gelb geahndet werden muss.

40 Van Veenendaal fordert Morgan zum Privatduell! Einen scharfen Ball verwertet Sturmspitze Morgan mit nur einer Ballberührung perfekt und zieht dann wuchtig von der Strafraumgrenze ab. Der Ball segelt perfekt ins kurze Eck, doch die niederländische Keeperin macht sich ganz lang und dreht das Ding um den Pfosten!

38 Jetzt machen die USA ernst! Erst scheitert Mewis nach tollem Laufweg aus fünf Metern per Kopf irgendwie an van Veenendaal, doch die Kugel bleibt in US-Besitz. Mit dem starken linken setzt Rapinoe in der Mitte wieder Morgan ein, die an van Veenendaals Fuß und am Pfosten scheitert!

37 Alex Morgan hätte nach van den Donks kleinem Schubser gerne einen Elfmeter, darauf fällt Schiri Frappart aber nicht hinein.

36 Zum ersten Mal pressen die Niederländerinnen hoch, und schon wird es eng für die USA! Um ein Haar erobert Oranje die Kugel tief in des Gegners Hälfte können dann aber den Ball nicht kontrollieren. Aber: SO könnte es klappen für den Europameister!

33 Wieder tritt der Favorit eine Ecke flach an den kurzen Pfosten, doch da stehen zu viele orange Beine: Der nächste Versuch misslingt, und die niederländischen Fans atmen wieder einmal auf.

30 Ohne Einwirkung des Gegners hat sich Rechtsverteidigerin Becky Sauerbrunn wehgetan und wird kurz behandelt. Nach einer Minute geht es aber weiter - und wie! Heath macht Bloodworth mit nur einer Körpertäuschung mal so richtig frisch, findet dann aber erneut keinen Abnehmer für ihre Flanke. Es bleibt dabei: Die USA rennen an, produzieren offensiv bisher aber nur Stückwerk!

28 Wieder brennt es nach einer Ecke licterloh im niederländischen Strafraum. Einen Abpraller nimmt Ertz aus 15 Metern volley und van Veenendaal kann nur nach rechts abprallen lassen, wo Abwehrchefin van der Gragt jedoch vor Heath klären kann!

25 Sturmspitze Miedema agiert in dieser Anfangsphase deutlich defensiver als erwartet, weil Beerensteyn vorne auf ihre Chance lauert. Die Bayern-Spielerin wird jetzt einmal von Miedema toll geschickt, aber Naeher stürmt aus dem Kasten und prügelt das Leder in letzter Sekunde weg.

22 Trotz aller Dominanz tun sich auch die USA schwerer als gewohnt. Nicht nur trafen die US-Girls das erste Mal bei diesem Turnier nicht in der ersten Viertelstunde, auch auf den ersten Torschuss müssen die leidenschaftlichen Fans aus Nordamerika noch warten. Stattdessen landen sowohl die hohen Bälle als auch flache Steilpässe entweder bei van Veenendaal oder schlicht im Toraus.

19 Den Unterschied in dieser Partie stellt bislang das Mittelfeld dar: Die Niederlande haben in diesem wichtigen Bereich noch überhaupt keine Präsenz und kommen daher gar nicht nach vorne - anders als die USA. Aber: Ähnlich sah das Spiel auch gegen Kanada oder Schweden aus, und beide Male bissen sich die Löwinnen hinein und verließen das Feld am Ende als Siegerinnen!

16 Auf der linken Seite spielt Dunn einen wunderbaren langen Ball auf Rapinoe, deren Hereingabe van Lunteren aber ebenfalls klasse zur Ecke abgrätscht. Doch auch nach dem Standard wird es gefährlich im Strafraum der Niederlande, weil die USA eine intelligente Variante spielen. Auf der rechten Grundlinie hat Lavelle Platz, doch die flache Hereingabe antizipiert van Veenendaal gut und packt sicher zu.

14 Sorgenfalten im Gesicht von Trainerin Sarina Wiegmann: Die Löwinnen können nur über Konter sporadisch für Entlastung sorgen, spielen diese aber noch zu ungenau aus. In der Spitze lauert wieder einmal Beerensteyn, aber Keeperin Naeher kommt rechtzeitig aus dem Kasten und begräbt die Kugel an der Strafraumgrenze unter sich.

12 Der folgende Freistoß wird von den Europameisterinnen geklärt, in der folgenden Szene hält Ertz den Schlappen gegen Bloodworth drauf und entgeht nur knapp einer Gelben Karte.

10 Gelbe Karte für Sherida Spitse (Niederlande)

Apropos robust: Spitse raucht mit gestrecktem Bein in Richtung von Lavelle und trifft diese auch leicht. Schiedsrichterin Frappart hat gar keine Lust auf solche Mätzchen und kühlt die defensive Mittelspielerin mit der ersten Verwarnung der Partie direkt ab.

9 Die Niederlande stehen in der Anfangsphase meist in der eigenen Hälfte und sehen die Angriffe der USA auf sich zurollen. Allerdings gelingt es Oranje gut, die US-Girls direkt bei der Ballannahme mit robustem Einsatz zu stören. Diesmal bleibt Lavelle nichts anderes übrig, als den Ball zurück in die eigene Hälfte zu spielen.

7 Rechtsverteidigerin und Budnesliga-Legionärin Desirée van Lunteren (SC Freiburg) verspringt im eigenen Sechzehner die Kugel und Megan Rapinoe ist zur Stelle. Ihre Flanke von der Grundlinie an den Elfmeterpunkt findet allerdings keinen Abnehmer.

6 Beide Teams geben früh in der Partie Gas und schenken sich auch in den Zweikämpfen gar nichts. In dieser Hinsicht ist wohl auch der Startelfeinsatz von Anouk Dekker zu verstehen, die eine extrem ungemütliche Gegenspielerin für jede Angreiferin darstellt.

4 Lieke Martens ist noch nicht im Finale angekommen und spielt einen gefährlichen Konter mit einem haarsträubenden Fehlpass mehr als mangelhaft in Beerensteyns Rücken. Da war schon mehr drin!

2 Wie bereits das ganze Turnier über starten die USA druckvoll in die Partie und schnüren Oranje an deren Sechzehner ein. Die Europäerinnen verteidigen die erste Angriffswelle trotz eines bösen Fehlpasses von Ex-Weltfußballerin Lieke Martens aber gut und lassen noch keine Torchance zu. Vorne lauert vor allem die schnelle Beerensteyn auf lange Bälle.

1 Die Unparteiische hat die Partie angepfiffen, und der Ball rollt! In etwa zwei Stunden wissen wir, ob die USA den vierten Titel einfahren oder die holländischen Damen den ersten WM-Titel für ihren Verband überhaupt holen!

1 Spielbeginn

Alle Fakten sind damit geklärt, vor ausverkauftem Hause in Lyon freuen sich 60.000 Zuschauer auf das WM-Finale. Alle sind bereit für den Anstoß, es kann losgehen!

Die Hymnen sind im weiten Rund bereits erklungen, und die Spielerinnen klatschen sich ab. Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird die Partie heute leiten und bittet die Kapitäninnen zur Seitenwahl. Torhüterin Sari van Veenendaal gewinnt diese, sodass die USA anstoßen werden.

Fast genauso spannend wie die Partie auf dem Rasen dürfte das Duell auf den Rängen werden: Beide Teams sind für ihre lautstarken Fans bekannt, wobei die Niederlande aufgrund der geographischen Nähe einen leichten Vorteil haben dürften: Bereits das ganze Turnier über feierten mehr als 10.000 Oranje-Fans ihre ganz persönliche Tour de France!

In einem Pflichtspiel standen sich die beiden Nationen noch nie gegenüber, doch die Bilanz nach Freundschaftsspielen spricht eine deutliche Sprache: Die ersten beiden Partien (bis 1996) gingen an Oranje, seitdem entschieden die USA jedes der folgenden sechs Duelle für sich. Doch was könnte es auf Seiten Hollands für einen besseren Rahmen geben, diese Serie zu beenden, als unter den Augen des niederländischen Königs Willem Alexander!

Wie bereits erwähnt kehrt auf Seiten des Favoriten Stürmerin Megan Rapinoe nach ihrer überstandenen Blessur zurück in die Startelf. Zudem rotiert Mittelfeldspielerin Samantha Mewis in die erste Elf.

Damit ist auch klar: Wie schon im Halbfinale verdrängt Beerensteyn Publikumsliebling und Rechtsaußen Shanice van de Sanden auf die Bank. Es gibt nur eine einzige Änderung: Abwehrturm Anouk Dekker kehrt in die Innenverteidigung zurück.

Ein Vorteil der Löwinnen könnte sein, dass das Team auf höchstem Niveau schon bestens eingespielt ist: Die heutige Aufstellung ist fast identisch mit der des EM-Finales von 2017! Getreu dem Motto "Never change a winning team!" stehen nur Dominique Bloodworth und Flügelflitzerin Lineth Beerensteyn neu in der Startelf!

Solche Galionsfiguren fehlen auf Seiten der Niederlande, obwohl auch Oranje natürlich qualitativ äußerst hochwertig besetzt ist. Trotz bisher eher schwacher WM ruhen die Hoffnungen vor allem auf Lieke Martens vom FC Barcelona, ihres Zeichens Weltfußballerin von 2017. Zudem ist Toptorjägerin und Ex-Bayern-Profi Vivianne Miedema (3 Treffer) trotz ihrer erst 22 Jahre nie aus den Augen zu lassen: Bereits jetzt ist die Europameisterin Rekordtorschützin des niederländischen Verbandes - vor Robin van Persie!

Weltweite Aufmerksamkeit erlangte Rapinoe, die die wohl berühmtesten pinken Haare im Weltfußball besitzt, durch ihre Fehde mit US-Präsident Donald Trump. Die Stürmerin, die am Freitag ihren 34. Geburtstag feierte, sieht ihren sportlichen Erfolg auch als politisches Statement und setzt sich öffentlichkeitswirksam für die LGBT-Bewegung und gegen Nationalismus ein.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen jedoch eher die anderen beiden Teile des US-Dreigestirns: Während Megan Rapinoe vom Reign FC in der K.o.-Phase aufblühte und in Achtel- und Viertelfinale jeweils doppelt traf, führt Alex Morgan (Orlando Pride) mit sechs Treffern sogar die Torschützenliste an!

Aufgrund der jüngsten Erfolge verfügen jede Menge Spielerinnen über Finalerfahrung - auf Seiten der USA sticht vor allem der Sturm hervor! Megan Rapinoe, Tobin Heath und Mittelstürmerin Alex Morgan standen allesamt bereits beim beeindrucken 5:2-Erfolg gegen Japan im WM-Finale 2015 in der Startelf, Heath sorgte mit dem 5:2 sogar höchstpersönlich für die Entscheidung!

Oranje dagegen tat sich schwer: In der K.o.-Runde hatten die Niederländerinnen erst gegen Japan eine Menge Glück, taten sich dann gegen Überraschungsteam Italien schwer und schalteten England in einer drögen Partie erst in der Verlängerung dank Jackie Groenens Distanzschuss aus. Aber: Die Löwinnen gewannen letztlich eben auch jede Partie und sind zweifellos bereit für einen heißen Fight gegen die Titelverteidigerinnen!

Auch der Rückblick auf das bisherige Turnier verdeutlicht den Favoritenstatus der US-Girls: In jedem (!) Spiel führte der amtierende Weltmeister bereits nach spätestens zwölf Minuten und schaltete unter anderem die starken Mitfavoriten Frankreich und England letztlich souverän aus. Auch wenn Torhüterin Naeher gegen England kurz vor Schluss noch einen Strafstoß halten musste, ist die Leistung von Jill Ellis' Team über jeden Zweifel erhaben.

USA gegen die Niederlande, das ist nichts anderes als Goliath gegen David. Obwohl amtierender Europameister, sind die Leeuwinnen ("Löwinnen") doch immer noch Neulinge an der Weltspitze. Ganz anders die Nordamerikanerinnen: Der Rekordweltmeister greift nach 1991, 1999 und 2015 nach dem vierten Stern, während das WM-Finale schon jetzt das Karrierehighlight aller Holländerinnen ist!