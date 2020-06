FIFA Frauen WM 2019

Chmielinski kritisiert Re-Start

Vor dem Wiedereinstieg in die Frauenfußball-Bundesliga hat Gina Chmielinski von Turbine Potsdam den Re-Start kritisiert. "Uns nach 10 Wochen ohne Ball am Fuß in mehrere englische Wochen zu schicken, da kann man von Glück reden, wenn am Ende der 6 Wochen noch eine verletzungsfreie Startelf auf dem Platz steht", so Chmielinski auf Instagram. "Was hat es mit Gleichberechtigung zu tun, wenn die meisten Frauen kurzfristig Urlaubstage (...) in Anspruch nehmen müssen, um eine Quarantäne vor dem ersten Spiel zu gewährleisten und an Spielen in der Woche teilnehmen zu können", schrieb Chmielinski weiter.