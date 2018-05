Grindel wird am Sonntag – wie schon beim Halbfinale Niederlande gegen England – erneut in Enschede sein und gehört zu den Ehrengästen, die dem Finale Niederlande gegen Dänemark am Sonntag (17 Uhr/ live im ZDF) ihre Aufwartung machen, aber gleichzeitig bekommt der Verbandsboss vor Augen geführt, wie sich die Machtverhältnisse im Frauenfußball verschoben haben. Das Gastgeberland gibt da neuerdings ein Vorbild ab, obwohl dort erst vor zehn Jahren überhaupt eine Ehrendivision für die Frauen gegründet wurde. Mit sechs Klubs, die alle an männliche Profiverein wie den FC Twente Enschede angeschlossen waren.