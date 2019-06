Hamilton siegt vor Bottas

Die Scuderia war nach dem kurzen Aufschwung von Montreal trotz zahlreicher neuer Teile in Le Castellet wieder nur ein Sparringspartner für die Silberpfeile, die 2019 weiter ungeschlagen sind und mit ihrem saisonübergreifend zehnten Sieg in Folge ihren Teamrekord aus dem Jahr 2016 einstellten. Hamilton setzte dabei auch im Teamduell mit seinem einzigen ernsthaften Verfolger Valtteri Bottas ein Zeichen: Er distanzierte den Finnen sowie Leclerc in einem eintönigen Rennen mühelos und stürmt nach seinem 79. Grand-Prix-Erfolg und dem vierten in Folge seinem sechsten WM-Titel entgegen. Der 34-jährige Brite führt im Gesamtklassement mit 187 Punkten vor Bottas (151), während Vettel als Dritter mit 111 Punkten sich eher nach hinten als nach vorn orientieren muss - der Punkt für die schnellste Runde ist da ein schwacher Trost.