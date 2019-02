Audi unter Zugzwang, Wehrlein in Lauerposition

Pikant an diesem Ergebnis war dabei die Automarke des Siegers Bird. Er startet im Team Envision Virgin Racing mit einem Antrieb des deutschen Herstellers Audi, aber nicht in dessen Farben. Audi selbst ging als einer der Topfavoriten in die Saison, konnte der Favoritenrolle bisher jedoch noch nicht ganz gerecht werden. In Mexiko soll nun unbedingt ein Sieg her, die Voraussetzungen dafür bringen die Ingolstädter alle mit: Einen sehr ausgereiften und schnellen Antriebsstrang, mit dem Brasilianer Lucas Di Grassi den Vize-Meister der letzten und Meister der vorletzten Saison. Dazu den in Mexiko erprobten Abt sowie ein Team, das im letzten Jahr Teamweltmeister in der Formel E wurde. Überhaupt ist Audi auf der Strecke von Mexiko-Stadt Siege gewohnt, die letzten beiden Rennen konnte man dort für sich entscheiden.