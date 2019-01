BMW - auch in Santiago Favorit

Die Stärke des BMW liegt aber nicht nur allein am Antriebsstrang, der ja im Zuge des Themas Elektro-Mobilität eigentlich grundsätzlich der Schwerpunkt ist für die in der Formel E engagierten Hersteller. Auch in andern Bereichen des Autos, vor allem am Heck und an der Hinterradaufhängung, hatten und haben die Ingenieure großen Spielraum für eigene Entwicklungen.