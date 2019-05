Abt bei di Grassi-Sieg Sechster

In der WM-Wertung führt weiterhin der zweimalige Saisonsieger Vergne (102 Punkte), di Grassi schob sich durch seinen zweiten Saisonerfolg auf dem 2,375 Kilometer langen Kurs in der Hauptstadt mit nun 96 Zählern vorbei an Lotterer (86) auf den zweiten Rang. Die Formel E machte zum fünften Mal in Berlin Station.