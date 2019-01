Der erst 21-jährige Max Günther (Geox Dragon Team) ist der jüngste Pilot unter den deutschen Formel-E-Fahrern. Mit den Platzierungen 15 in Saudi-Arabien und 12 in Marokko konnte er bisher zwar noch keine Punkte sammeln, aber dennoch zeigt er eine steile Lernkurve und gibt uns einen Einblick in seine Vorbereitung für das kommende Rennen: „Die Strecke in Santiago ist, im Gegensatz zu den beiden ersten Rennen, die erste typische Formel-E-Strecke. Das Layout ist ein cooler Mix aus langen Geraden, schnellen, zum Teil nicht einsehbaren Kurven und zwei engen Spitzkehren.“