Deshalb sieht es auch Wehrlein nicht als Rückschritt an, statt seines eigentlichen Traumziels Formel 1 jetzt erst einmal hier unterwegs zu sein: Die Formel E sei eine neue Chance für ihn, sagt er. „Sie ist die Serie, die am meisten wächst, und der Ort, wo man sich für die Zukunft positionieren will. Das Level der Fahrer ist sehr hoch, im Durchschnitt ist das Fahrerfeld das stärkste im gesamten Motorsport. Als Pilot kann man auf den Stadtkursen noch den Unterschied machen – mehr als in der Formel 1. Die Autos der neuen Generation haben einen großen Sprung in Sachen Leistung und Speed gemacht. Ein Sieg ist mittlerweile viel wert.“ Letztes Jahr trat er ja, ein bisschen notgedrungen aus Mangel an Alternativen nach dem Formel-1-Aus, noch einmal für Mercedes in der DTM an. Aber da hatte er, zumindest für sein Gefühl, mit dem Meistertitel 2015 eigentlich schon alles erreicht. „Meine Zukunft liegt ganz klar im Formelsport, und die Formel E ist eine der attraktivsten Serien in diesem Bereich.“