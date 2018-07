Agag: "Deutschland ist unser wichtigstes Land"

Agag: Eigentlich mögen wir diesen Vergleich nicht. Wir versuchen, anders zu sein. Ich würde nicht sagen, die Formel 1 kann nichts von uns lernen, es ist einfach anders. Das Konzept ist: Wir fahren in den Innenstädten, wir fahren elektrisch; wir sind die einzige Rennserie, die das tut. Wir wollen unseren Sport nahe zu den Menschen bringen, sehr gut erreichbar sein. Das ist der Unterschied.



zdfsport.de: Aktuell finden die Rennen auch in Städten statt, die keine lange Motorsporttradition haben. Wie begegnen Sie diesem Problem?



Agag: Es braucht seine Zeit. Wenn wir in eine Stadt gehen, wissen die Menschen zunächst nicht, was die Formel E ist. Aber sie sind neugierig. Wenn man dann zum zweiten Mal kommt, wissen die Menschen schon etwas mehr. Es ist ein gutes Gefühl eine Nachricht überbringen zu können und unseren Rennsport zu erklären. Unsere Message ist im Grunde, kauft Elektro-Autos!