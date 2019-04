Hochspannung in der Formel E

Vor den Toren des antiken Stadtzentrum der italienischen Hauptstadt könnte es am Samstag eine Fortsetzung der abwechslungsreichen Rennserie geben. Zuletzt im chinesischen Sanya startete Serien-Newcomer Oliver Rowland im Nissan von der Pole Position, nachdem Teamkollege und Ex-Meister Sébastien Buemi in allen freien Trainingssitzungen Schnellster war. Nissan befindet sich also in Hochform, steht aber in der Kritik: Grund ist die Auslegung des japanischen Herstellers bei der Motoren-Konfiguration. Per Reglement sind zwei Elektro-Aggregate im Heck gestattet. Allerdings: Durch sogenannte Rekuperation gewonnene Energie darf nur der Batterie zurückgeführt werden, aber nicht in einem anderen Zwischenspeicher gehortet werden. Genau dies vermutet die Konkurrenz im Fall Nissan. Denn bei der zweiten Elektro-Einheit soll es sich um eine diffizile Anordnung eines Schwungrades handeln. "Der Nissan ist illegal", behauptet der Vorjahres-Siebte Daniel Abt freimütig.