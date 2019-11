Formel E: Deutsche Teams im Fokus

Nachdem sich Audi und BMW schon seit längerer Zeit zur Formel E bekannt haben, kommen in der Saison 2019/20 Porsche und Mercedes dazu. Als Neuling greift Porsche mit dem passenden Slogan „Start from zero“ ins Geschehen ein. Der Sportwagenhersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen vertraut komplett auf eigene Technik. Andre Lotterer aus Duisburg, in der letzten Saison noch für das Weltmeister-Team DS-Techeetah am Start, sitzt jetzt für Porsche am Lenkrad. Sein Teamkollege ist der Schweizer Neel Jani, ein erfahrerener Porsche-Werksfahrer, der schon mal zwei Auftritte in der Formel E hatte.