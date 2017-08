Hamilton siegt vor Vettel

In der WM-Gesamtwertung hat Vettel nach dem zwölften von 20 Saisonrennen nur noch sieben Punkte Vorsprung vor Hamilton, der zum fünften Mal in diesem Jahr als Erster ins Ziel fuhr. Nach dem Ungarn-Erfolg von Vettel konterte Hamilton damit wieder im Titelrennen und könnte kommende Woche in Monza mit einem weiteren Sieg die WM-Führung übernehmen. In dieser Saison schaffte es allerdings noch kein Fahrer, zwei Grand Prix nacheinander zu gewinnen.