Rees Vierter bei Fourcade-Sieg

Am Donnerstag (14 Uhr live im ZDF) greifen die Frauen um die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier im Einzel über 15 km an. Nach den Staffeln am Freitag und Samstag schließen am Sonntag die Massenstart-Rennen den zweiten Heim-Weltcup nach Oberhof ab.