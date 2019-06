Am schmerzlichsten fühlte sich 2015 jene unnötige Niederlage im Elfmeterschießen gegen die DFB-Auswahl auf dem Kunstrasen von Montreal an, als die Französinnen im WM-Viertelfinale ihre haushohe technische Überlegenheit aus lauter Überheblichkeit verschenkten.



"Es war so schmerzhaft, gegen Deutschland zu verlieren, aber wir haben viel daraus gelernt. Wir wollen so etwas nicht wiedererleben", erinnert sich Henry, die als wichtigstes Scharnier zwischen Abwehr und Angriff gilt.