Frankreich: Der Jugend eine Chance

Öfter als in Deutschland wird jungen Talenten in Frankreich früh Vertrauen geschenkt und Verantwortung übertragen. Dass junge Kicker so bald wie möglich im Profibereich eingesetzt werden, ist Teil der Strategie.



Mbappe ist ein leuchtendes Beispiel. Der dribbelstarke Stürmer stand kurz nach seinem 18. Geburtstag für den AS Monaco auf dem Platz. Frühe Einsätze auf Profiniveau, so glaubt Vincent Duluc, Reporter bei der französischen Sporttageszeitung "L’ Equipe", "helfen enorm bei der Entwicklung junger Talente.



Wesentlicher Teil der Ausbildung ist hohe Flexibilität und Individualität. Dabei sind die Nachwuchszentren der Vereine eng mit dem "Institute National du Football", der zentralen Ausbildungsstätte des französischen Verbandes verbunden.