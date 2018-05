Gruppe 5 mit Deutschland (3. der FIFA-Frauenfußball-Weltrangliste>) Island (19.), Tschechien (33.), Slowenien (62.) und Färöer (74.)

Aus den sieben europäischen Gruppen qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten direkt für die WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019). Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln im Oktober und November 2018 in einer Playoff-Runde den achten und letzten europäischen WM-Teilnehmer.



Insgesamt werden 24 Nationen an der WM-Endrunde teilnehmen: Acht Teams aus Europa plus Gastgeber Frankreich, fünf aus Asien, jeweils drei aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika, zwei aus Südamerika und eine aus Ozeanien. Um den letzten freien WM-Platz kämpfen der Drittplatzierte der südamerikanischen Qualifikationsrunde und der Vierte der nord- und mittelamerikanischen Gruppe.



Chinas Frauen-Nationalmannschaft hat sich als erstes Team sportlich für die Fußball-WM 2019 in Frankreich qualifiziert. Die Asiatinnen lösten das Ticket durch den Einzug in das Halbfinale der Asienmeisterschaft in Jordanien, wo insgesamt fünf Plätze für die Endrunde vergeben werden. Neben China hat auch Gastgeber Frankreich seinen Startplatz sicher.



