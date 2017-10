Sara Björk Gunnarsdóttir: Hart und herzlich

So stehts in der Gruppe 5>



Deutschland (2. der FIFA-Weltrangliste>)

Tschechien (37.)

Island (21.)

Färöer (69.)

Slowenien (58.)



Aus den sieben europäischen Gruppen qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten direkt für die WM in Frankreich. Die vier besten Gruppenzweiten ermitteln im Oktober und November 2018 in einer Playoff-Runde den achten und letzten europäischen WM-Teilnehmer.



Insgesamt werden 24 Nationen an der WM-Endrunde in Frankreich teilnehmen: Acht Teams aus Europa plus Gastgeber Frankreich, fünf aus Asien, jeweils drei aus Asien sowie Nord- und Mittelamerika, zwei aus Südamerika und eine aus Ozeanien. Um den letzten freien WM-Platz kämpfen der Drittplatzierte der südamerikanischen Qualifikationsrunde und der Vierte der nord- und mittelamerikanischen Gruppe.

Mehr zur WM-Qualifikation (Endrunde 2019 in Frankreich)>