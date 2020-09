Dafür darf der Umgang miteinander ruhig auch etwas ruppiger werden. Die 80-fache Nationalspielerin (35 Tore), die ihren Job als Tierpflegerin schweren Herzens aufgab, weil sie kaum noch richtig regenerieren konnte, bestätigt, dass Jones die lange Leine erheblich gestrafft hat. „Es läuft anders ab, es gibt weniger Späßchen. Ich würde sagen, es ist alles fokussierter.“ Ein Teil des Lernprozesses, den die unerfahrene sportliche Leitung nach einer umfassenden Analyse eingeleitet hat.



Dass die deutschen Spielerinnen im Laufe der WM-Qualifikation nicht ständig an die Leistungsgrenze gehen müssen, kann bei der Erneuerung von innen dienlich sein. In der Kurstadt allerdings wartet bei herrlichem Herbstwetter kein Spaziergang: Der dritte Gegner Island gilt als der schwierigste Prüfstein. Mit Sara Björk Gunnarsdottir steht eine der besten Spielerinnen beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, aber groß ausgetauscht haben sich die beiden über das direkte Duell nicht. „Wir haben nur gesagt: bis Freitag.“ Vielleicht wird sich dann eine isländische Fankolonie in der kleinen Arena an der Berliner Straße an den „Huh, huh-huh“-Ritualen versuchen. Popp hätte kein Problem damit: „Das können sie ruhig machen - nachdem sie gegen uns verloren haben.“