Svenja Huth - die unterschätzte Führungskraft

Unvergessen wie die spielfreudigen Asiatinnen vor acht Jahren im WM-Viertelfinale in Wolfsburg den WM-Gastgeber Deutschland aus dem Heimturnier katapultierten. "Das war für alle ärgerlich, so früh auszuscheiden", sagt Huth, die damals noch vor dem Fernseher saß.



Sie debütierte erst am 26. Oktober 2011 gegen Schweden (1:0) für die DFB-Frauen. Am Samstag konnte sie in der 28. Auflage dieses Klassikers (2:1) wegen eines Infekts nicht mitspielen, aber für das Duell gegen Japan ist sie sehr wohl eine Option.