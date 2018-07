Auf dem Weg zur Großmacht

2013: Deutschland – Norwegen 1:0 in Solna/Schweden (im Bild)

2009: Deutschland – England 6:2 in Helsinki/Finnland

2005: Deutschland – Norwegen 3:1 in Blackburn/England

2001: Deutschland – Schweden 1:0 Golden Goal in Ulm

1997: Deutschland – Italien 2:0 in Oslo/Norwegen

1995: Deutschland – Schweden 3:2 in Kaiserslautern

1993: Norwegen – Italien 1:0 in Cesena/Italien

1991: Deutschland – Norwegen 3:1 n.V. in Aalborg/Dänemark

1989: Deutschland – Norwegen 4:1 in Osnabrück

1987: Norwegen – Schweden 2:1 in Oslo/Norwegen

1984: Schweden – England 1:1, 4:3. n.E. in Göteborg/Schweden und Luton/England

Bildquelle: ap