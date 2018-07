Die DFB-Frauen haben die EM-Qualifikation mit einem glanzlosen 1:0 (1:0)-Sieg in Ungarn abgeschlossen. Vor rund 1000 Zuschauern in Györ traf Viktória Szabó in der 29. Minute per Eigentor für das Team von Bundestrainerin Steffi Jones. Der bereits für die Endrunde 2017 in den Niederlanden qualifizierte Titelverteidiger feierte damit in der Gruppe 5 eine perfekte Qualifikation ohne Punktverlust und Gegentor.



Ungarn: Szocs - Talosi, Szabo, Demeter, Toth - Csiszar, Fenyvesi ab 89. Agnes Nagy, Zeller, Szarvas ab 73. Racz - Jakabfi, Vago ab 84. Lilla Nagy

Deutschland: Weiß/SGS Essen (28 Jahre/3 Länderspiele) - Klasen/SGS Essen (22/1), Henning/FC Arsenal (27/33), Peter/VfL Wolfsburg (28/100), Blässe/VfL Wolfsburg (29/12) - Doorsoun/SGS Essen (24/2), Demann/1899 Hoffenheim (23/2), Mittag/VfL Wolfsburg (31/146) ab 46. Dallmann/SGS Essen (22/2), Kemme/1. FFC Turbine Potsdam (24/36) ab 72. Faißt/Bayern München (27/29) - Petermann/SC Freiburg (11/8), Kayikci/SC Freiburg (24/1) ab 62. Huth/1. FFC Turbine Potsdam (25/24)



Schiedsrichterin: Lina Lehtovaara (Finnland)

Tor: 0:1 Szabo (29., Eigentor)

Zuschauer: 1000

Gelbe Karten: Demann