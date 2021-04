DFB-Präsident Fritz Keller sieht gute Chancen für EM-Spiele in München mit Fans im Stadion. Voraussetzung für eine Zulassung von 20 Prozent der Gesamtkapazität sei allerdings eine entsprechende Lage der Corona-Pandemie. "So wie die Politik das mit den Impfungen verspricht, müsste das möglich sein. Da bin ich zuversichtlich, dass wir die vier Spiele hinbekommen", sagte Keller am Dienstag im ZDF am Rande des Fußball-Länderspiels der DFB-Frauen gegen Norwegen (3:1).