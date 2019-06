Auf in die Berge

Die anderen Mannschaft haben Angst vor uns. Almuth Schult

Für den DFB-Tross stand am Dienstag nach dem 4:0-Pflichtsieg gegen Südafrika mit der Zugfahrt bis nach Valence und der Weiterreise im Bus gleich die nächste Etappe inklusive Luftveränderung an, wobei Einheimische davor warnen, dass sich die 160.000-Einwohnerstadt in der Region Rhône-Alpes gerne in einen stickigen Kessel verwandelt. Vielleicht ganz gut, dass das deutsche Quartier am Fuße des Skigebiets Chamrousse in der Kurstadt Uriage-les-Bains ein ganzes Stück abseits von Grenoble liegt.