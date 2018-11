Horst Hrubesch: Abschied von "seinen Mädels"

Nichtsdestotrotz bestehen an der fachlichen Eignung der 50-Jährigen keine Zweifel. Voss-Tecklenburg hat mit Amtsübernahme 2012 den Schweizer Frauenfußball aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Auf einmal spielten die Eidgenossen bei der EM 2013 in Schweden und vier Jahre später in den Niederlanden, 2015 in Kanada erstmals auch bei einer WM mit.



Um Strukturen zu verbessern, kann sie konsequent und unnachgiebig sein, gegenüber den Spielerinnen aber tritt sie verständnisvoll und einfühlsam auf. "Ich kenne sie, seitdem ich 13 bin und für die U-Nationalmannschaften spiele. Sie weiß genau, was sie macht, es gibt klare Vorgaben, aber man hat immer was zum Lachen", sagt Géraldine Reuteler, das 19-Jährige Sturmtalent vom 1. FFC Frankfurt.