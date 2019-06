Marina Hegering - eine Vita als Vorbild

Wer derart auf Abstand zum Leistungssport gegangen ist, der weiß, eine WM-Teilnahme ganz besonders zu schätzen. Egal in welcher Rolle. "Es ist Wahnsinn!" sagt Hegering. Eigentlich wollte sie nur dauerhaft in die Bundesliga zurückkehren, die Nationalmannschaft sei das "absolute i-Tüpfelchen".



Voss-Tecklenburg schätzt ihr Organisationstalent, ihren Weitblick und ihr Aufbauspiel in der Defensive. Fähigkeiten, die Babett Peter abgingen, die nach ihrer Nicht-Nominierung mit 31 Jahren prompt ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärte. Hegering durfte bei ihrem Debüt in Solna vor zwei Monaten gleich mal eine Dreierkette befehligen, was eine anspruchsvolle Aufgabe darstellte, da dieses System von den DFB-Frauen eher seltener praktiziert wird.