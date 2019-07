Mit der Botschaft der Powerfrau

"Die USA entwickeln sich immer weiter, sie ruhen sich nicht aus, sie tun viel. Deshalb sind sie noch allen voraus, auch wenn die anderen Nationen immer näher, immer näher kommen", glaubt die ehemalige deutsche Nationalspielerin Nadine Keßler, die für die Technische Studiengruppe der FIFA gerade das sportliche Fazit gezogen hat. Die USA sind als Titelverteidiger also haushoher Favorit, auch wenn es am Samstag an respektvollen Worten über den Europameister nicht fehlte.



"Die Niederlande sind eine großartige Mannschaft, sie sind Europameister, sie haben viele talentierte Spieler und eine Trainerin, die weiß, was sie tut", sagte die US-amerikanische Trainerin Jill Ellis. "Sie bewegen den Ball sehr gut, sie sind sehr gut diszipliniert in dem, was sie tun." Und doch ließ die 52-Jährige keine Zweifel daran, dass der letzte Schritt gelingen wird, um die amerikanische Mission zu krönen. Es wäre der vierte WM-Titel für die US-Girls nach 1991, 1999 und 2015.