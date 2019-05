Fakten und Daten zur Frauenfußball-WM 2019

WM 1991 in China:

USA siegen mit 2:1 gegen Norwegen.



WM 1995 in Schweden:

Norwegen schlägt Deutschland 2:0.



WM 1999 in USA:

USA gewinnen mit 5:4 im Elfmeterschießen (0:0 n. V.) gegen China.



WM 2003 in USA:

Deutschland wird durch das 2:1 nach Golden Goal gegen Schweden erstmals Weltmeister.



WM 2007 in China:

Deutschland besiegt Brasilien 2:0.



WM 2011 in Deutschland:

Japan gewinnt mit 3:1 im Elfmeterschießen (2:2 n. V.) gegen USA.



WM 2015 in Kanada:

USA (Foto) behalten mit 5:2 gegen Japan die Oberhand.





USA (3 Titel) Deutschland (2) Norwegen (1) Japan (1)

Bildquelle: imago/foto2press