Freiburger Schule

Julia Gwinn bejubelt ihr Tor zum 1:0

Quelle: reuters/Stephane Mahe

Was eine Frauen-Weltmeisterschaft doch alles bewirkt. Auf einmal ist der Grad an Aufmerksamkeit bei Giulia Gwinn schlagartig gestiegen. Ein Siegtor im Auftaktspiel gegen China (1:0), die innige Umarmung mit den Eltern am Spielfeldrand inklusive Freudentränen des Vaters und ein selbstbewusstes Fernsehinterview haben die 19-Jährige bekannt gemacht. Und die mit einem Augenzwinkern gemeinte Charakterisierung von Kapitänin Alexandra Popp, die Flügelflitzerin des SC Freiburg sei "die Hübscheste", hat bewirkt, dass sich die Zahl ihrer Follower bei Instagram auf fast 55.000 vervielfacht hat.



Die aus der Ortschaft Ailingen in Friedrichshafen am Bodensee stammende Sportmanagement-Studentin hat das Potenzial, zu einem prägenden Gesicht zu werden. Die junge Generation ist nach dem Ausfall von Dzsenifer Marozsan (Zehenbruch) umso mehr gefordert. Matchwinnerin Gwinn soll auch im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien (Mittwoch, 18 Uhr/live im ZDF und bei zdfsport.de) eine Stütze sein – ganz egal, ob sie nun Rechts- oder Linksaußen, Rechts- oder Linksverteidigerin spielt. Gwinn ist noch vielseitiger als Joshua Kimmich in der Männer-Nationalmannschaft.