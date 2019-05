Ein großes Fragezeichen steht hinter Voss-Tecklenburgs Nummer eins im Tor, Almuth Schult. Mit der finalen Entscheidung über eine WM-Teilnahme der an der Schulter verletzten Nationaltorhüterin will sich die Bundestrainerin möglichst lange Zeit lassen und diese erst im Rahmen des letzten Lehrgangs Ende Mai treffen. "Die Verletzung muss so in Ordnung sein, dass sie 100 Prozent performen kann", machte die Bundestrainerin aber deutlich.