Sechs Weltmeisterschaften und fünf Olympia-Medaillen im Rudern zu gewinnen, darunter Gold bei den Spielen 2012 in London, kommt ja nicht von ungefähr. „Meine Spielerinnen wurden von einer Sportlerin inspiriert, die so viel erreicht hat“, erzählte Neville. Er hatte Grainger schon in der Vorbereitung in den St. George’s Park geholt, um seiner Mannschaft vor allem Mut zu machen.