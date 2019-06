Nigerianerinnen feiern ihr spätes Glück

So schön kann Fußball sein, auch wenn man selbst nicht spielt: Der Moment, in dem die Nigerianerinnen erfahren , dass Chile mit nicht mehr als zwei Toren Unterschied gewonnen hat - was bedeutet: Achtelfinale.

