Der lange Pass in Richtung Gleichstellung

Ein Mammutturnier ist es schon jetzt. Vom 7. Juni bis 7. Juli bestreiten 24 Teams - darunter die WM-Neulinge Chile, Jamaika, Schottland und Südafrika - über 31 Tage 52 Spiele in neun französischen Städten. Vollmundig verspricht die FIFA in seinem Strategieplan für den Frauenfußball, die Zahl der Spielerinnen binnen zehn Jahren weltweit auf 60 Millionen zu erhöhen. Auf einer zweitägigen Frauenfußball-Tagung diskutieren Persönlichkeiten und Führungskräfte aus Sport, Politik und Gesellschaft in Paris erstmals gemeinsam über die Zukunft, Entwicklungs- und Vermarktungspotenziale des beliebtesten Sports für Mädchen und Frauen. Ein zentrales Thema des Kongresses ist auch die neu aufflammende Diskussion um die Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Bezahlung im professionellen Fußball.