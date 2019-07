Wie ein hungriger Löwe

Eingedenk der überwältigenden Audienz wertete Neville den couragierten Auftritt seines Teams als wichtiges Zeichen für eine verheißungsvolle Zukunft. "Ich will keine Tränen sehen, sondern ein Lächeln. Die Art und Weise, wie wir verloren haben, war genau das, was ich sehen wollte. Wir haben an die Tür geklopft." Dass er selbst an der Spitze der Bewegung im weiblichen Bereich steht, war in Anbetracht einiger zweifelhafter Tweets aus seiner Vergangenheit so selbstverständlich nicht. Aber heute sagt Neville: "Der Zug fährt mit voller Kraft voraus, wir blicken einer superspannenden Zukunft entgegen."