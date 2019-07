Mich motivieren die Menschen, die mich mögen, die für dieselben Dinge kämpfen. Megan Rapinoe

Kürzlich wurde ein vor der WM von einem Lifestyle-Magazin aufgenommenes Video wieder aktuell, in dem die bekennende lesbische Sportlerin Rapinoe bekräftigte, sie werde garantiert keiner Einladung in das verdammte ("fucking") Weiße Haus folgen, so dass der US-Präsident erwiderte, Rapinoe solle erstmal gewinnen und dann reden ("should WIN first before she TALKS"). Die Fußballerin tat wie befohlen: Die ausgebreiteten Arme beim Torjubel im Pariser Prinzenpark zeugten von ihrer großen Strahlkraft. "Jeder versteht die Bedeutung dieser Nacht", sagte sie hernach. "Mich motivieren die Menschen, die mich mögen, die für dieselben Dinge kämpfen wie ich. Daraus ziehe ich mehr Energie als daraus, irgendjemand etwas beweisen zu wollen."