"Rund 70 Stunden Live-Fußball plus begleitende Berichterstattung online und im TV: Mit diesem außergewöhnlichen WM-Programmangebot werden wir der zunehmenden Popularität des internationalen Frauenfußballs sowie den veränderten Sehgewohnheiten der Zuschauer gerecht", sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann.



Das ZDF verzichtet auf ein festes WM-Studio und präsentiert seine Sendungen direkt aus den jeweiligen Spielstätten vor Ort - ein Konzept, das schon 2017 bei der EM in den Niederlanden erfolgreich praktiziert wurde.



Bei dieser "Tour de France" des Frauenfußballs meldet sich Moderator Sven Voss an den ZDF-Sendetagen jeweils aus einem der Stadien in den WM-Städten in Frankreich und stimmt auf die Spiele ein. Dort begrüßt er für die Spielanalyse ehemalige deutsche Nationalspielerinnen sowie Gäste aus der Welt des internationalen Sports.