Big Air in Mönchengladbach

Quelle: ap

Das Gerippe aus 130 Tonnen Stahl, das sich da hinter dem Hockeypark in Mönchengladbach erhebt, ist verdammt eindrucksvoll. 49 Meter, also etwa 16 Stockwerke, ragt es in die Höhe. Die Konstruktion entspricht einem Gesamtgewicht von 150 VW Golf. Die Sportler, für die das Gerüst mit einer Gesamtlänge von 120 Metern gebaut wurde, fahren es zum Teil sogar rückwärts herunter, springen in der Mitte ab und vollführen anschließend irrwitzige Luftnummern. "Big Air" nennt sich das Ganze.